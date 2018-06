Z pracáku s mezipřistáním zase na pracák. Kdy to bude s podporou a kdy bez?

Určitě má smysl být v evidenci úřadu práce, ať už nezaměstnaný nárok na podporu má, nebo nemá. Nemusí si pak sám platit zdravotní pojištění a také se mu doba v evidenci částečně počítá do odpracovaných let pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

O tom, jestli uchazeč o zaměstnání bude nebo nebude mít znovu nárok na podporu, rozhoduje jednak to, jak dlouho v případě předchozí evidence sociální dávku čerpal. A jednak to, kolik toho stihl znovu odpracovat, přičemž se počítají všechna zaměstnání, kromě práce na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 korun měsíčně. Počítají se všechny výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění, tedy i podnikání jako OSVČ. A vždycky, ať už nezaměstnaný žádá o podporu poprvé, nebo opakovaně, musí splnit podmínku, aby získal v době dvou let před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání předchozím zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň dvanácti měsíců. Pokud byl člověk současně zaměstnán a přitom podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná, počítá se pojištění jenom jednou. Jako náhradní dobu místo předchozího zaměstnání lze přitom započítat například pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, osobní péči o dítě ve věku do čtyř let, osobní péči o zdravotně postiženého člena rodiny závislého na pomoci jiných osob a podobně. I tady platí, že překrývají-li se náhradní doby, které lze započítat místo předchozího zaměstnání, třeba péče o dítě s péčí o zdravotně postiženého rodiče, započítávají se pouze jednou.

Náhradní doba je, když... Náhradní doby zaměstnání příprava osoby se zdravotním postižením k práci,

pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,

osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,

osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,

osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Kdo nevybral všechno, co mohl

Uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání nečerpal podporu po celou maximální dobu, po kterou je možno podporu v nezaměstnanosti pobírat (což je v závislosti na věku uchazeče pět, osm nebo jedenáct měsíců) a posléze znovu odpracoval (nebo podnikal) aspoň tři měsíce, má znovu nárok na plnou dobu podpory. Má proto znovu nárok na sociální dávku až po dobu pěti měsíců, pokud dosáhl ke dni podání žádosti o podporu 50 let věku a méně; na osm měsíců, pokud mu je více než 50 let, ale ne víc než 55 let; na jedenáct měsíců, pokud je mu více než 55 let. Jestliže však získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než tři měsíce, má nárok na podporu jen po zbývající část podpůrčí doby.

Příklad Pětačtyřicetiletý uchazeč o zaměstnání pobíral podporu tři měsíce, pak nastoupil do nového zaměstnání, ale po 14 měsících byl propuštěn z organizačních důvodů, s čímž je spojen nárok na odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku, takže má znovu nárok na podporu v nezaměstnanosti až po celou dobu pěti měsíců. Ale ne hned, až po uplynutí dvou měsíců od registrace, těch dvou měsíců, které odpovídají odstupnému. Od třetího měsíce registrace na úřadu práce už mu bude podpora vyplácena, a to případně až po dobu pěti měsíců. Kdyby byl ale z nového zaměstnání propuštěn ve zkušební době třeba už po dvou měsících, pak by měl nárok na podporu v nezaměstnanosti jen po dobu dvou měsíců, které předtím nevyčerpal a které mu zbývají z původní podpůrčí doby.

Kdo pobíral podporu po maximální dobu

Uchazeč o zaměstnání, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence úřadu práce pobíral podporu v nezaměstnanosti po maximální dobu (5, 8 nebo 11 měsíců), má znovu nárok na podporu, jen pokud získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň šesti měsíců. Znovu si to ilustrujme na příkladu:

Uchazeč pobíral podporu po maximální dobu, potom si našel zaměstnání, propustili ho ale už ve zkušební době, po odpracování tří měsíců, nárok na podporu mu znovu nevznikne.

Existují ale výjimky, kdy se odpracování šesti měsíců nevyžaduje, a to když:

skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů,

s ním byl rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů,

když zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek (např. když zaměstnanec zrušil pracovní poměr okamžitě pro neplacení mzdy).

