Situace, ve kterých by vás nenapadlo využít faktoring

Lepší cash flow, dostatek likvidity, vykrytí nečekaných výdajů. To jsou asi nejčastější důvody, proč se firmy rozhodnou pro faktoring. Využívání tohoto typu financování vám ale může přinést také další výhody, které by vás možná na první dobrou ani nenapadly. Pojďte se s námi podívat na situace, kdy faktoring může být dobrým společníkem vašeho podnikání.

Věděli jste, že využívání faktoringu vám může přinést výhodu při získávání nových zakázek? Je to tak. Při výběrovém řízení můžete získat před ostatními dodavateli náskok. Pokud má potenciální odběratel požadavek na delší splatnosti faktur, ale vám to nevadí, protože si s tím umíte poradit, může vám to dát zásadní výhodu proti konkurenčním firmám. Někteří dodavatelé si nemohou dovolit akceptovat dlouhé splatnosti faktur nebo s nimi neumí pracovat.

S odběratelem se můžete už dopředu domluvit na tom, že budete využívat faktoring. Pro něj se tím kromě podpisu oznamovacího dopisu a čísla účtu, na který bude posílat platbu, nic nezmění.

Optimalizace účetních uzávěrek

Díky faktoringu si můžete vylepšit účetní uzávěrky, což se může hodit zejména na konci roku. Vytáhnete si likviditu, kterou máte uzamčenou ve fakturách, a proměníte ji v hotovost nebo hmotná aktiva. To v závěrkách vždy vypadá lépe.

Vylepšíte tak svůj obraz u bank, což vám pomůže, pokud si budete chtít sjednat bankovní financování. Vaše firma bude vypadat zdravěji nejen na papíře, ale také v realitě. Můžete pak získat výhodnější podmínky, když budete chtít dosáhnout na některé z dlouhodobých finančních produktů. Banky zajímá hlavně vaše bonita a finanční zdraví. Od toho se bude odvíjet nejen to, jak výhodné financování dostanete, ale jestli na něj vůbec dosáhnete.

Vyčerpání bankovních limitů a dlouhé schvalovací procesy

Faktoring je krátkodobé financování. Proto jej můžete kombinovat s dlouhodobějšími produkty nebo si s ním zkrátit čekání v průběhu schvalování bankovního úvěruu, které bývá často poměrně dlouhé.

Pokud využíváte revolving nebo kontokorent, může se jednoho dne stát, že limity přečerpáte, a budete muset vymyslet alternativu. V takovou chvíli může být faktoring dobrý pomocník. Jeho vyřízení trvá pouze několik hodin, maximálně pár dnů.

Zlepšení kreditního skóre

Kreditní skóre vypovídá o tom, jak spolehlivý plátce jste. I podle něj se banky rozhodují, zda vám poskytnou úvěr nebo jak výhodné financování získáte. Proto je důležité dlouhodobě platit závazky včas. Vybudujete si tak pověst dobrého obchodního partnera, což vám může přinést mnohé benefity, zejména pokud budete žádat v bance o financování.

Víme ale, že ne vždy se dá doba splatnosti jednoduše dodržet. Může se vám například zpozdit platba od odběratele, na kterou čekáte, a vy pak nestihnete zaplatit včas svým dodavatelům. Ovšem s faktoringem si své finance z faktur vytáhnete už předem.

Pohledávka je atraktivní aktivum

Jste teprve nově založená společnost, která za sebou nemá dlouhou kreditní historii, nebo podnikatel s ročním obratem v řádu stovek tisíc? V případě bankovních produktů byste nemuseli na financování dosáhnout. U faktoringu nezáleží na vaší bonitě nebo na tom, jak dlouho se na trhu pohybujete. Mnohem důležitější je váš odběratel. Pokud máte pohledávku vystavenou za finančně zdravou, dlouho zavedenou firmou, považují to faktoringové společnosti za zajímavé aktivum. Na jeho základě jsou pak schopné vám zajistit financování.

Upevněte své místo na trhu

To, že umíte pracovat se svým cash flow a dokážete si zařídit dostatek provozních financí, vám pomůže vydobýt si pevnější pozici na trhu. Faktoring vás ve výše zmíněných situacích může podržet a podat pomocnou ruku.

Mějte ale vždy na paměti, že se jedná o krátkodobý typ financování, kterým je dobré vykrývat právě krátkodobé aktivity. Pokud víte, že budete potřebovat vykrýt dlouhodobější výdaje, je lepší zvolit dlouhodobější varianty financování, jako je například úvěr.

