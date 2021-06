Zkratka k růstu. Český fintech našel miliardové slepé místo

Dlouho jste pracoval pro banky. Proč jste přešel do fintechu?

Pracoval jsem na straně bank i na straně jejich poradců. Měl jsem na starosti střední a jihovýchodní Evropu. Vždy, když jsem se s vedením bank bavil o malých a středních firmách, byl příběh stejný: říkali, že jde o důležitý, perspektivní segment. Ve skutečnosti ale byl při prioritizaci projektů nakonec pokaždé pod čarou, protože není jako korporátní bankovnictví, kde jsou velké multimiliardové firmy, ani nejde o retailové bankovnictví, které má v Česku zhruba osm milionů podobných klientů. Viděl jsem tedy příležitost v bankami neuchopeném segmentu a pustil se do fintechu.

O jak velký trh jde?

OECD nedávno mapovala půjčky pro podnikatele a u Česka zjistila, že v roce 2008 banky malým a středním podnikatelům poskytly na úvěrech 200 miliard korun. O deset let později to bylo už jen sto miliard. Banky tedy po finanční krizi utáhly kohouty a už je nikdy nepovolily. Vznikl tak potenciál k financování zhruba onoho chybějícího sta miliard korun ročně. Covid tento objem ještě prohloubil, když banky dostupnost úvěrování dále zpřísnily.

Na kolik z toho sta miliard už jste si sáhli?

Cashbot je na trhu od poloviny roku 2018 a za tu dobu jsme poskytli přes 12 tisíc financování v celkové hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Drtivá většina tohoto objemu zatím připadá na profinancované faktury. Klasické podnikatelské úvěry nabízíme teprve od letošního dubna. Jsme tedy stále na začátku, první rok jsme si především ověřovali, jestli naše řešení v praxi funguje. Teď už víme nejen to, že funguje výborně, ale především pozorujeme narůstající zájem ze strany podnikatelů.

Kolik půjčujete?

To je pro každého klienta individuální. K vyhodnocování a nastavování parametrů nám hodně pomáhají technologie. Automatizovaně zvládáme registraci klienta, podpis smlouvy, skóring i čerpání prostředků. To nám umožňuje velmi rychle financovat i malé klienty. Začínáme na půjčkách od 3000 korun, což může být zajímavé třeba pro malé autodopravce. V automatizovaném režimu pak financujeme až do jednoho milionu korun. Když máme většího klienta, přidáme do celého procesu lidský faktor a následně umíme nabídnout i větší částky.

Marek Hejdušek Zdroj: Cashbot Ve finančním sektoru působí přes 15 let. Zkušenosti získával nejprve v bankovní skupině ČSOB na různých manažerských pozicích, poté pracoval v poradenské společnosti EY jako poradce pro bankovní sektor. Následně založil a začal řídit společnost Red Stone Now, která od roku 2018 provozuje fintechovou službu Cashbot. Ta nabízí živnostníkům a malým i středním firmám online financování faktur a od letošního jara také neúčelové úvěry na podnikání. Celkem Cashbot dosud klientům poskytl financování za zhruba jednu miliardu korun.

U svého zatím hlavního byznysu slibujete, že peníze pošlete do půl hodiny od nahrání faktury, jinak to mají podnikatelé zdarma. Za tou rychlostí je právě automatizace?

Ano, ale aby se na technologii dalo spoléhat, musí se to nejdřív odpracovat. Postupnými úpravami se snažíme minimalizovat manuální zásahy. Naši lidé se pak můžou věnovat oblastem s větší přidanou hodnotou, třeba komunikaci a budování vztahu se zákazníkem.

Automatizaci jsme za pouhé tři roky od našeho vzniku dostali na takovou úroveň, že od chvíle, kdy si zákazník zažádá na internetu o financování, má buď do 30 minut peníze, nebo se dozví, že mu nepůjčíme. V takovém případě mu však řekneme, proč jsme se tak rozhodli a co by měl zlepšit. Za naším řešením si stojíme natolik, že když do 30 minut nestihneme poslat peníze, skutečně od nás mají klienti financování zdarma. Zatím se nám to ale stalo jen asi ve dvou případech, většinou jsme o dost rychlejší.

Co jste technologii naučili?

Na začátku potřebujeme identifikovat člověka, který za společnost jedná. Z fotky občanského průkazu naše technologie přečte všechno potřebné – číslo občanského průkazu, jméno nebo rodné číslo. Zároveň okamžitě v databázi ministerstva vnitra ověřujeme, jestli občanský průkaz není ztracený nebo kradený. Další technologie analyzuje fotografii z dokladu a zjistí, jestli nebyla zmanipulovaná. Když už je člověk dál a nahraje k nám fakturu, tak i ji technologie přečte. Zjistí, kdo je dodavatel, kdo odběratel, v jaké výši faktura je, jaké má datum splatnosti. Na základě těchto informací proběhne skóring – prozkoumáme registry, podíváme se na dodavatele, odběratele, na jejich různá propojení, zjišťujeme třeba to, jestli jednatel není takzvaným bílým koněm, například bezdomovcem s bydlištěm na městském úřadě. Když fakturu schválíme, potřebujeme ji rychle proplatit. I to je automatické.

Četl jsem, že děláte i psychologický skóring.

Ano, díváme se i na osobnost podnikatele. Chceme vědět, kdo firmu řídí. K tomuto účelu slouží dotazník, podle kterého odhadneme psychologický profil žadatele. Zjišťujeme jeho intelektuální schopnosti, finanční gramotnost, vztah k penězům, k zodpovědnosti. Nejde však o žádný složitý test, jen pár jednoduchých otázek, jejichž zodpovězení zabere maximálně několik minut. Zní to možná jako sci-fi, že na základě krátkého online dotazníku určíme psychologický profil, ale realita je taková, že díky tomuto šetření máme o 26 procent méně nesplácených úvěrů. Toto číslo jsme změřili přesně pomocí A/B testování, při kterém se schvalovaní klienti rozdělí náhodně na dvě poloviny. U jedné se psychologický skóring bere do úvahy, zatímco u druhé skupiny nikoli. Díky porovnání objemu nesplácených úvěrů u těchto dvou skupin pak víme, jaký efekt psychologický skóring má. Může se stát, že když psychologický profil klienta vyhodnotíme jako příliš rizikový, jeho registraci zamítneme. Na druhou stranu se však také stává, že na základě příznivého psychologického profilu klientovi nabídneme lepší cenu. Na konci registrace zároveň klientům radíme, jak můžou svůj skóring zlepšit.

Konkrétně?

Určitě je dobré začít základní přípravou, ověřit, jestli někde nemají závazky po splatnosti či zda mají řádně zaplacené daně nebo pojistné. Také je potřeba mít vložené účetní uzávěrky do registru, předložit platné doklady, a podobně. Každému prospěje, když hradí včas své závazky, nemá nepovolené debety v bance. V úvahu ale bereme třeba i spolehlivost klíčových spolupracovníků. Pokud firmu reprezentuje člověk s pochybnou historií, může poškodit skóring. Dobré je také prověřovat si bonitu dodavatelů a odběratelů, špatní obchodní partneři snižují skóre. U psychologického profilu je pak důležité nelhat, nemanipulovat. Systém je sofistikovaný, odhalí to a skóring pak nedopadne dobře.

Proč by podnikatel měl jít pro peníze k vám?

Banky po krizích utáhly kohoutky. A když firma potřebuje peníze na další rozvoj, u nás se k nim může dostat snadno a rychle. U profinancování faktur se díváme i na stranu odběratele, a tak jsme schopni úvěrovat i případy, které banka odmítne. Pokud vidíme klienta s pohledávkou za bonitní firmou, třeba za ČEZ, tak víme, že faktura proplacená bude - i když to nejspíše potrvá dlouho, protože velké firmy mají zpravidla nastavené dlouhé splatnosti.

Poplatek za půjčku u vás dělá od 0,5 do 2 procent měsíčně. Když si firma počká na proplacení faktury, dostane všechno. Proč by měla jít k vám a platit za to, že peníze z faktury dostane dřív?

Financování může urychlit její rozvoj. Když má firma peníze včas, dokáže prodat více zboží nebo služeb. Musí to mít samozřejmě promyšlené. Pokud jsem například e-shop, musím si být jistý, že když za půjčené peníze nakoupím víc zboží, jsem schopný ho prodat. Vím, že je po něm poptávka a že mi to přinese nové obchody, na kterých vydělám. V segmentu malých podnikatelů vidíme, že se často zapomíná na to, že důležité jsou celkové náklady, ne úroková míra. V bankách jsou časté poplatky za zřízení a za vedení úvěrového účtu nebo třeba za rezervaci nečerpaných zdrojů na kontokorentu. U nás takové poplatky nejsou. Důležité je také řídit rizika. Malí podnikatelé často zapomínají prověřovat spolehlivost nových zákazníků. U nás si můžou bonitu odběratele ověřit předem.

Jak je to v Česku se splatností faktur?

Tradičně delší splatnost faktur je ve zdravotnictví, stavebnictví, v autodopravě nebo ve veřejném sektoru. Splatnost tam je nastavená na 60 nebo i 90 dnů. Nedostatkem hotovosti trpí často sezónní obory, například e-commerce a velkoobchody před Vánoci či zemědělci, než dostanou dotace. A napříč odvětvími jde často o rychle rostoucí firmy, na jejichž růst nestačí banky reagovat. Obecně také platí, že velcí určují platební podmínky malým, kteří se musí přizpůsobit. Poté platební podmínky propadají dolů ekonomikou ve stylu: zaplatím ti, až dostanu zaplaceno já. Česko ale nepatří k extrémům. Faktury jsou u nás v průměru zaplaceny za 40 až 50 dnů. Podobné to je třeba v Rakousku, platební morálka se zhoršuje směrem na jih, třeba v Řecku se faktury platí v průměru za 90 dnů.

Jestli budete expandovat do zahraničí, Řecko to asi nebude…

Naopak, tam bude potřeba podnikatelů zkrátit si splatnost větší než v Česku. Tím ale neříkám, že se chytáme do Řecka, člověk musí dobře posuzovat rizika.

Jak se na platební schopnosti projevila pandemie?

Patrné jsou rozdíly mezi sektory. Gastronomie, cestovní ruch, kultura jsou extrémně zasažené. Proti tomu e-commerce nebo zdravotnické potřeby výrazně rostou. A pak jsou sektory, kde jsou obrovské rozdíly uvnitř. Třeba autodopravce, který jezdí primárně do Itálie nebo Španělska, se výrazně propadl, podobný autodopravce, který jezdí výhradně v Česku a vozí balíky z e-shopů, roste. Náš skóring to dokáže rozlišit, a díky tomu jsme nemuseli přistoupit k tomu, že plošně do nějakého sektoru nepůjčíme, jako to udělaly banky.

Zajímavé je také chování klientů v lockdownech, kdy pokaždé nastal pokles poptávky po financování asi o 30 procent. Je vidět, že podnikatelé řešili situaci nejdříve z vlastních rezerv, omezením investic. V posledních měsících také vidíme zhoršující se platební morálku mezi firmami. Platí si později a prorůstá to už napříč sektory. Uvidíme, jestli půjde jen o dočasný jev.

Rostlo vám procento neschválených žádostí?

U nesplácených úvěrů sice žádné dramatické zhoršení nevidíme, ale schvalitelnost se nám v poslední době o něco zhoršila. Což je známka toho, že skóring dobře funguje. Přichází k nám zkrátka více klientů, kteří už jsou na tom hůře. Myslím, že u oborů, které covid nezasáhl, se situace brzy zlepší. U extrémně zasažených oborů, jako je cestovní ruch, lze jen těžko říct, co bude dál.

Co chystá Cashbot dál?

Chystáme se na věci spojené s PSD2, užitečná je Bankovní identita. Rozvíjíme také spolupráci s různými platebními metodami. Nedávno jsme se propojili s Direct Fidoo, kde mají dobrou službu správy firemních karet. Náš klient může peníze čerpat i na jejich karty a rovnou s nimi platit. Máme připravenou spolupráci s CCS, kde mají palivové karty.

Konkurence financuje faktury a na druhé straně je nabízí investorům. Tudy nepůjdete?

Zvažovali jsme to, ale klienti nám říkali, že s tím nemají dobrou zkušenost. Vadilo jim, že neměli jistotu, jestli jim konkurence fakturu proplatí, protože se čekalo třeba týden, jestli se sejdou peníze od investorů. Také si občas stěžovali, že mezi investory byl jejich konkurent, který se snadno dostal k informacím o nich. Věděl pak co a za kolik firma prodala.

Míříte do zahraničí?

Česko je pro fintech fajn a má zatím hodně nevyužité možnosti. Je tu vysoká koncentrace vysokoškolsky vzdělaných lidí a nadále také přebytek likvidity, s níž se pojí i ochota investovat do fintechů. Máme dobrou polohu uprostřed Evropy, víceméně konzistentní legislativu pro expanzi v rámci Evropské unie. Česko je ale malé a kdo funguje jen zde, není zajímavý pro globální investory. Nyní působíme v Česku a na Slovensku. V horizontu jednoho až dvou let však chceme začít fungovat v další zemi. Na horních patrech seznamu máme Polsko, Rumunsko a Maďarsko. Cashbot jde jednoduše škálovat a spustit i v jiných zemích Evropské unie. Na Slovensku jsme si vyzkoušeli, že v nové zemi můžeme začít fungovat během tří měsíců.

Zvládnete to ve vlastní režii, nebo bude potřeba vstup strategického investora?

Už spolupracujeme se skupinou J&T, která nám pomohla k dosavadnímu rozvoji. U expanze do dalších zemí bychom však nejspíš potřebovali dalšího investora, který by nám v dané zemi pomohl, abychom s ním využili synergie.

Dává smysl spojení třeba s Raiffeisenbank, která na svých pobočkách nabízí podnikatelům i služby Cashbotu?

Na vyspělejších trzích vidíme, že banky pochopily svou pozici tak, že mají významnou zákaznickou bázi, jsou důvěryhodné a z toho těží. Zároveň se ale chovají jako otevřená platforma, do které se připojují různé fintechy s různými službami. Banky je buď koupily, nebo jsou jejich partnery, od kterých dostávají provize. Pro banky je takové nastavení výhodnější, než aby se snažily přicházet s inovacemi ve všech možných směrech samy. Je to pro ně často příliš zdlouhavé, nákladné a s nejistým výsledkem. V Česku však takto zatím uvažuje jen několik bank, mezi nimi i Raiffeisenbank, s níž spolupracujeme. Je pro nás distribučním partnerem, dostává za zprostředkované obchody provizi.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.