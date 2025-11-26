Peníze.cz
ČSOB má nejlepší privátní bankovnictví v Česku podle Financial Times

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 26. 11. 2025
Šéf ČSOB Private Banking Jan Poulík (vlevo) a ředitel Wealth Office Pavel Tichý (vpravo) přebírají cenu za rok 2024.
Zdroj: ČSOB

Nejlepší privátní bankovnictví v Česku podle ankety, kterou vyhlašují Financial Times, nabízí i letos ČSOB Private Banking. ČSOB obhájila loňské vítězství v soutěži, titul získala už pojedenácté.

Hodnocení Global Private Banking Awards hodnotí kvalitativní i kvantitativní ukazatele výkonnosti, přihlášky hodnotí světový panel odborníků z oboru.

Na privátní bankovnictví dosáhne klient, jehož objem aktiv ve skupině ČSOB přesahuje deset milionů korun nebo ekvivalent v cizí měně. Vedle vkladů na běžných a spořicích účtech nebo termínovaných vkladech se počítají také investice.

ČSOB Private Banking působí v oboru více než 20 let. Kromě komplexních bankovních služeb se zaměřuje zejména na investiční řešení, strategické finanční plánování a odborné poradenství, které klientům pomáhá dlouhodobě zhodnocovat jejich majetek.

Celkovým vítězem – nejlepší privátní bankou na světě – se letos stala J.P. Morgan Private Bank. Vítězem kategorie pro střední a východní Evropu je Erste Private Banking. Nejlepší na Slovensku je Tatra banka, v Polsku Santander Private Banking.

Kompletní výsledky ankety najdete na jejím webu.

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

