ČSOB má nejlepší privátní bankovnictví v Česku podle Financial Times

Okamžité platby už pošlete i na účty v ČNB. Zrychlí to daně a poplatky
13. 11. 2025 | Petr Kučera
Rychlé převody na účty státních úřadů a samosprávy pomohou s platbou daní, povinných odvodů pojistného nebo místních poplatků.
Nejlepší privátní bankovnictví v Česku podle ankety, kterou vyhlašují Financial Times, nabízí i letos ČSOB Private Banking. ČSOB obhájila loňské vítězství v soutěži, titul získala už pojedenácté.
Hodnocení Global Private Banking Awards hodnotí kvalitativní i kvantitativní ukazatele výkonnosti, přihlášky hodnotí světový panel odborníků z oboru.
Na privátní bankovnictví dosáhne klient, jehož objem aktiv ve skupině ČSOB přesahuje deset milionů korun nebo ekvivalent v cizí měně. Vedle vkladů na běžných a spořicích účtech nebo termínovaných vkladech se počítají také investice.
ČSOB Private Banking působí v oboru více než 20 let. Kromě komplexních bankovních služeb se zaměřuje zejména na investiční řešení, strategické finanční plánování a odborné poradenství, které klientům pomáhá dlouhodobě zhodnocovat jejich majetek.
Celkovým vítězem – nejlepší privátní bankou na světě – se letos stala J.P. Morgan Private Bank. Vítězem kategorie pro střední a východní Evropu je Erste Private Banking. Nejlepší na Slovensku je Tatra banka, v Polsku Santander Private Banking.
