Které banky umí založit nejvíc produktů pro podnikatele online? Porovnání

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 15. 10. 2025
Ilustrační podnikatelka
Zdroj: Shutterstock

Za digitálního lídra bankovního trhu v oblasti podnikatelů a malých firem můžeme označit ČSOB. Do trojice nejlepších patří také Moneta a Raiffeisenbank. Vyplývá to z analýzy online distribuce produktů, kterou připravila společnost Market Vision.

Klient ČSOB si může přes mobilní aplikaci i internetové bankovnictví sjednat všechny sledované produkty pro OSVČ nebo malé firmy: spořicí účet, termínovaný vklad, půjčku i kreditní kartu. Přes internet si lze založit i samotný podnikatelský účet.

Naopak tři banky – UniCredit, Creditas a Trinity – dosavadním klientům z řad podnikatelů a malých firem neumožňují založit si přes internet žádný z produktů, který pro ně nabízejí. Dokonce ani když u nich zájemce už má běžný nepodnikatelský účet, nemůže si k němu přes internet přidat podnikatelský.

Zájemci, kteří v dané bance zatím nemají nepodnikatelský běžný účet, si mohou sjednat účet pro podnikatele přes web i přes mobilní aplikaci jen v České spořitelně, Raiffeisenbank, Air Bank a mBank. V Monetě a ČSOB si lze založit účet přes web (ne přes aplikaci), v Komerční bance přes aplikaci (ne přes web). V ostatních bankách (UniCredit, Fio, Creditas a Trinity) musí zájemce o podnikatelský účet vždy přijít na pobočku.

Založení běžného účtu pro malé firmy umožňují přes internet jen Česká spořitelna (web i aplikace), Raiffeisenbank (web i aplikace) a ČSOB (web).

Analýza společnosti Market Vision se letos v červenci zaměřila na to, jestli si mohou zájemci u jednotlivých bank online založit podnikatelský účet a dále spořicí účet, termínovaný vklad, půjčku a kreditní kartu. Totéž zkoumala pro internetové bankovnictví i mobilní aplikaci, a to jak pro OSVČ, tak pro malé firmy. Celkem hodnotila 30 procesů.

Nejlépe z tohoto pohledu dopadla ČSOB, která aktuálně umožňuje kompletní online sjednání u 20 z 30 sledovaných procesů (67 %). Na druhém místě skončila Moneta (19 z 30 sledovaných procesů, tedy 63 % a na třetím Raiffeisenbank (18 z 30 sledovaných procesů, tedy 60 %).

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

