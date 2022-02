Raiffeisenbank digitalizuje. Co usnadnila firemním klientům?

V Raiffeisenbank máte na starosti online bankovnictví pro korporátní klienty. O co je složitější oproti retailovým?



Korporátní, respektive firemní bankovnictví je specifikum samo o sobě. Neřešíte zde pouze jednu debetní kartu jako u osobního bankovnictví, ale potřebujete jich spravovat třeba desítky či stovky. Potřebujete pravidelně čerpat online prostředky z úvěru, propojovat své účetnictví s bankou, zasílat tisíce plateb měsíčně. A k tomu jako zaměstnanec dané společnosti všechno řešíte v nějakém vymezeném čase – v pracovní době. Svůj případný požadavek navíc musíte ideálně vyřešit na první dobrou. V osobním bankovnictví je oproti tomu vše daleko jednodušší, požadavky můžete řešit v klidu po pracovní době, a obvykle v rámci jedné debetní karty.



Jak jste se loni v digitalizaci služeb pro firmy posunuli?



Od loňska mohou klienti například digitálně spravovat oprávnění disponentů ve firmě, což do této doby nešlo. Člověk musel osobně s firemním bankéřem vyplnit formulář. Dnes si pohodlně otevře internetové bankovnictví, vidí tam všechny disponenty k účtu a jednoduše mění práva, nastavuje limity a podobně.



Co dalšího jste klientům ulehčili?



Stávající klienti mají možnost si ve svém internetovém bankovnictví ke stávajícímu účtu založit další a nemusí kvůli tomu chodit na pobočku podepisovat papíry. Vedle toho si můžou online sjednat třeba i spořicí účet. A nově jsme jim umožnili založit si plně online i multiměnový účet. Se všemi měnovými složkami – nabízíme jich 19 – už klient nemusí řešit, jestli mu platba přijde na správný účet a bude se konvertovat nějakým výhodným kurzem. V rámci jednoho účtu obslouží jednoduše všechny měny.

Klienti si také relativně nově mohou propojit svůj účetní nebo ERP systém s online bankovnictvím prostřednictvím služby s názvem Premium API. Tady bych rád vyzdvihnul velkou integraci, kterou jsme v poslední době udělali s účetním softwarem Pohoda od společnosti Stormware.



Říkáte „stávající klienti“. Noví zákazníci si tedy stále nezaloží účet zcela online? Proč?



Toto je složitější proces. My bychom samozřejmě takový účet pro nově příchozí klienty rádi realizovali, ale narážíme na spoustu regulatorních požadavků, které proces komplikují jak pro banku, tak pro klienta. Zde bychom potřebovali pomoc ze strany regulátora, aby procesní překážky odstraňoval.

Jaroslav Kravčenko Zdroj: Raffeisenbank Vystudoval obor Podniková ekonomika a management na UJEP. Do března 2011 pracoval jako účetní v rodinné firmě. Poté nastoupil do Raffeisenbank, kde od července 2019 řídí online bankovnictví pro korporátní klienty. Banka loni získala ocenění za nejlepší online banking pro malé a střední podniky v rámci soutěže CEE SME Banking Awards 2021.

Jak v praxi funguje zmíněné propojení s účetním systémem?

Ten proces je velmi jednoduchý. Na pár kliknutí myší v internetovém bankovnictví si klient zřídí propojovací certifikát, který mu poskytne přístup k jeho aktuální transakční historii a umožní mu připravit si hromadné platby k podpisu.

Klientům to přináší větší komfort. Zjednodušení situace pro účetní nebo jakoukoliv další osobu z firmy, která už nemusí chodit do bankovnictví a manuálně stahovat výpisy a importovat platební soubory. Nyní je to zautomatizovaný a online proces.



Kolik to stojí?



Služba Premium API je zdarma.



Jak velkou roli v urychlení digitalizace sehrál covid? Proč to nešlo dřív?



My se digitalizací procesů zabývali vždycky. Není to tak, že jsme se najednou probudili a začali jednat. Je to kontinuální proces. Covidem způsobený lockdown ale mnohé urychlil. Do té doby jsme třeba tolik nevyužívali digitální podpisové certifikáty, kterými teď klienti podepisují například digitální čerpání úvěrových produktů a další dokumenty. Nejtěžší však bylo zvládnout to psychicky. Všichni se najednou ocitli zavření doma, ale všechno muselo dál fungovat. Když se teď ohlédnu zpět, tak lidi byli skvělí, všichni jsme to zvládali na jedničku.



Zaznamenali jste v souvislostí s pandemií úbytek firemních klientů?



Když se podívám na segment menších a středních firem, tak je tam vidět růst. Obecně byl vliv na firmy samozřejmě různý. Některé se rozjely naplno a stále je to vidět převážně u e-shopů anebo u firem, které působí v oblasti digitalizace. Jiné musely své podnikání ukončit. Vznikaly i nové firmy, ty silnější se přizpůsobily, takže se to určitě vyvážilo. Ten trh je samočistící.

Stále samozřejmě určitá odvětví trpí, ale třeba restaurace a cestovní agentury už se pomalu zvedají. I když jde o pozvolný nárůst.



Jak se to odrazilo na poptávce po úvěrech?



Nejprve firmy omezily čerpání provozních úvěrů z důvodu snížení ekonomické aktivity a v roce 2020 došlo k poklesu o 15 až 20 %. Poté přišlo oživení a ke konci roku 2021 jsme zaznamenali nárůst o 30 % oproti roku 2020. U investičních úvěrů jsme výkyv nezaznamenali. Před současným obdobím byly hlavním hnacím motorem nižší úrokové sazby. Nyní je kvůli jejich nárustu vývoj v této oblasti nejistý. Pro klienta to jinými slovy znamená, že zvýšení nákladů na financování snižuje výnosnost z investice.



Zmínil jste digitální čerpání úvěrů. Jak funguje v praxi?



Klient s firemním bankéřem sjedná úvěrový produkt, domluví spolu limit a podepíšou smlouvu. Na to se musí sejít osobně. Další kroky, respektive jednotlivá čerpání, už ale provádí klient online. Dle konkrétního projektu se může jednat až o desítky čerpání ročně, což klientovi ušetří spoustu papírování a osobních schůzek s firemním bankéřem.



Jak klienti online úkony zvládají?



Jako příklad uvedu právě online čerpání, kde jsme se u menších a středních firem posunuli z 4% až 6% podílu na 70 % klientů, kteří čerpají touto formou. A stále rosteme. Míra digitalizace nebo adaptace klientů na online kanály je tedy obrovská, za což jsme velice rádi a potvrzuje nám to správný směr.



Jak jste ošetřili otázku bezpečnosti?



Pro nás je bezpečnost jeden ze základních parametrů při výběru dodavatele. Vybíráme pouze takové, kteří splňuji nejvyšší požadavky, aby naši klienti mohli všechny své transakce provádět bezpečně.

Na druhou stranu je také důležitá klientova součinnost a dodržování našich doporučení, tedy například neinstalovat podezřelé aplikace, neodpovídat na pochybné hovory, nepůjčovat nikomu platební kartu, neříkat PIN, nedávat telefon někomu dalšímu, zabezpečit si ho otiskem prstu nebo skenem obličeje. To jsou takové ty základní zásady, aby bylo bankovnictví bezpečné.



Co dalšího máte v dohledné době v plánu v oblasti digitalizace?



Plánujeme digitalizovat oblast KYC (z anglického Know Your Client, tedy Poznej svého klienta), což je velký a náročný úkol. Chceme obohacovat internetové bankovnictví o to nejlepší z multibankovní aplikace MultiCash a určitě budeme rozšiřovat možnosti online čerpání úvěrových produktů na základě zpětných vazeb od klientů. Analyzujeme také možnosti digitalizace žádostí o auditní potvrzení. I nadále se budeme zaměřovat na funkce s velkou přidanou hodnotou pro klienta.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Lucie Weissová Další články autora.