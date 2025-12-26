Zbrojař, který překonal Kellnerovy. Jak Strnad ovládl český byznys

Společnosti CSG se dařilo i před válkou na Ukrajině. Ta ale její aktivitu akcelerovala a Michal Strnad byl připravený svou šanci využít. Boom přišel ve chvíli, kdy si hlavně evropské země uvědomily, že jistoty, které tady zavládly po studené válce jsou nadobro pryč.
Nejenže na hranicích Evropy zuřila válka, ale čerstvě zvolený prezident USA Donald Trump donutil evropské státy zvýšit výdaje na obranu. Zbrojovky byly přitom na starém kontinentu dlouho téměř sprostým slovem – banky jim půjčovaly jen nerady a veřejnost se na ně dívala skrz prsty.
S přibývajícím napětím v dalších částech světa se ale zbrojařské firmy dostávají znovu na výsluní. Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě loni vzrostly o skoro šest procent. Největší růst ze všech firem v žebříčku Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) ovšem zaznamenala právě česká CSG: její tržby vzrostly v roce 2024 o 193 procent, konkrétně na 3,6 miliardy dolarů (v přepočtu 74,4 miliardy korun).
V prudkém růstu přitom CSG pokračuje i letos. Za první tři čtvrtletí vykázala tržby ve výši 4,49 miliardy eur, tedy asi 108 miliard korun. To představuje meziroční nárůst o 82,4 procenta.
Válka jako katalyzátor
K raketovému vzestupu CSG přispěla válka na Ukrajině výrazně. Víc než polovina tržeb firmy je způsobená dodávkami do napadené země, ke kterým významně přispěla i vládní muniční iniciativa. Ukrajincům munice rychle docházela, v tu chvíli přišli Češi s nápadem stahovat dělostřelecké granáty ze světových trhů se zbraněmi. Kde se nacházejí, věděli díky svým kontaktům především lidé z Czechoslovak Group. Kromě ní se do iniciativy zapojila i STV Group, COLT, Omnipol a DSS.
Češi zároveň nabídli něco, co nikdo jiný nezvládl: schopnost rychle vyrábět, opravovat a dodávat to, co se na bojišti spotřebovává nejvíce. Západní státy, které měly peníze, ale neměly kontakty a výrobní kapacity. U Čechů kupovaly kusy munice i s dodávkou na Ukrajinu.
CSG měla v té době ještě jednu výhodu, a to velmi ambiciózního mladého majitele a předsedu představenstva Michala Strnada, který měl s firmou velké plány a nechtěl si příležitost nechat ujít.
„Pro Michala Strnada pracuji už přes pět let. Poznal jsem ho jako člověka, který dokáže nejodvážnější podnikatelské sny a ambice proměnit ve skutečnost. Je to díky jeho obrovské pracovitosti, schopnosti konzumovat nepřetržitě kvantum informací a na jejich základě se rychle rozhodovat o všech klíčových projektech CSG,” popsal David Chour, jeden z jeho nejbližších spolupracovníků místopředseda představenstva.
Svými ambicemi se netajil ani sám Strnad. V rozhovoru pro časopis Forbes už v dubnu 2023 uvedl, že za sebou chce něco zanechat. „Vytváříme tady něco opravdu abnormálního. Jsme už jedním z největších hráčů v evropském obranném průmyslu a myslím, protože jsem ještě celkem mladý, že se můžeme dostat až na globální úroveň,” řekl tehdy.
To, že chce vybudovat z CSG významného globálního hráče a jedničku na evropském trhu, uvedl Strnad i letos před Vánocemi v rozhovoru pro Bloomberg. Jedním z jeho cílů je ovládnout co největší část dodavatelského řetězce, který je nutný k výrobě munice, aby zvýšil svou nezávislost a konkurenceschopnost.
Srážka s Babišem
Kvůli této snaze se dostal do střetu se staronovým premiérem Andrejem Babišem. Od Agrofertu chtěl v roce 2023 koupit pardubickou chemičku Synthesii, která dokáže vyrábět energetickou nitrocelulózu, jež v moderních zbraních nahradila střelný prach.
Obchod už byl podle všeho na spadnutí, když se objevil exmanažer PPF Karel Pražák a Andrej Babiš závod prodal jemu. Strnada to příliš nepotěšilo. Nakonec ale našel náhradu: letos koupil závod na výrobu nitrocelulózy v německém Dolním Sasku nedaleko Walsrode. V současnosti se tam však vyrábí pouze nitrocelulóza pro civilní využití a přechod na produkci materiálu použitelného v munici si vyžádá další investice i rozšíření výroby, které musejí ještě schválit regulační orgány.
Závod ve Walsrode je ale jen jeden z mnoha. Během několika posledních let je Strnad „na nákupech” prakticky neustále. Jeho holding už má více než stovku firem, ve kterých pracuje přes 14 tisíc lidí. To vše jen za několik málo let.
Od letních brigád k impériu tanků
Strnad převzal řízení společnosti v roce 2013 po otci Jaroslavovi. Ten ji začal budovat v roce 1995 jako firmu na kovošrot, ve které likvidoval staré železniční vagony a vojenskou techniku. Později začal nikým nechtěnou vojenskou techniku Varšavské smlouvy místo šrotování opravovat a přeprodávat do států, kde o ni měli zájem.
V roce 2005 koupil vojenský opravárenský podnik v Přelouči Excalibur Army. A za pár let měl podnik více tanků než česká armáda a prodával vybavení do zemí od Afriky, přes arabské země až po Indii.
Právě v té době začal v podniku pracovat čtrnáctiletý Michal. Každé léto tam chodil na brigády a kromě směn v samotném závodě si vyzkoušel marketing, obchod i IT. Už v 21 letech pak začal společnost řídit. V té době skupina obsahovala jen čtyři společnosti (Excalibur Army, Nika Chrudim, DAKO-CZ a Karbox). V roce 2013 tak bez diplomů z věhlasných západních univerzit, ale s detailní znalostí praxe, začal podnik řídit. Nejprve pod dohledem svého otce a v roce 2018 se stal už 100 procentním vlastníkem koncernu.
Strnad si dnes neustále udržuje povědomí o všem, co se v holdingu děje. A to, že byla firma připravená rychle růst, když přišla příležitost, není náhoda. „(Michal Strnad) neustále hledá talentované lidi ze všech oblastí byznysu, kteří ho dokážou posunout dál na jeho podnikatelské cestě. Na svůj nejbližší tým má vysoké nároky, jedná s ním rázně, ale dokáže ocenit a také pořádně oslavit úspěch,” popisuje Chour.
Nalákat špičky z různých oborů do zbrojovky bylo přitom před útokem na Ukrajinu složité. Hned po zisku společnosti v roce 2018 tak například Strnad inicioval vznik programu pro talentované mladé lidi ve firmě, kteří mohli díky němu rozvíjet svůj talent a učit se novým dovednostem.
Změna pohledu na obranný průmysl a jeho rozkvět po útoku na Ukrajinu pak pomohla společnosti být atraktivní i pro špičkové manažery z venku a tuto příležitost CSG neustále využívá.
Mezi poslední úlovky patří například elitní právník a dřívější klíčový dealmaker Petra Kellnera Tomáš Brzobohatý. A nasadit zbrojovce lidskou tvář má Tomáš Kotěra, který do CSG přišel z pozice ředitele korporátní a interní komunikace Škoda Auto. Přitom právě škodovka je známá svým propracovaným bonusovým systémem, kterým si špičkové manažery udržuje, aby se z ní nikomu nechtělo odcházet.
Výběr lidí není náhodný. Mimo jiné výborný marketing bude CSG příští rok potřebovat. V lednu se totiž chystá podle informací byznysového webu Bloomberg vstoupit na nizozemskou burzu. Má jít o jedno z největších IPO (první veřejná nabídka akcií) v Evropě za poslední roky. Ocenění společnosti může přesáhnout 30 miliard eur.
