Podnikatelé z „uhelných“ regionů mohou získat od NRB bezúročné úvěry až do 100 milionů korun

PR text | 15. 12. 2025
Národní rozvojová banka (NRB) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) nabízí podnikatelům z tzv. uhelných regionů, tedy Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, bezúročný úvěr na rozvoj a podporu jejich podnikatelských aktivit.
Zdroj: Shutterstock

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Bezúročný úvěr je poskytován od 500 tisíc korun až do 100 milionů Kč v Moravskoslezském kraji a do 60 milionů Kč v Ústeckém a Karlovarském kraji. Podpora může pokrýt až 90 % způsobilých nákladů projektu a podnikatelé mají možnost odkladu splátek až na čtyři roky. Splatnost úvěru je až deset let.

Bezúročný úvěr Transformace lze využít například na:

  • výstavbu či pořízení výrobních, dílenských a skladovacích hal,
  • nákup budov určených k podnikání,
  • nákup strojů a zařízení,
  • pořízení serverů a související výpočetní techniky a software,
  • pořízení vybavení do zubních ordinací či jiných zdravotnických praxí,
  • pořízení zařízení a vybavení do restaurací a hotelů.

Objem prostředků se v letošním roce zvýšil z původních dvou miliard na více než tři miliardy korun. Největší část připadne Moravskoslezskému kraji (1,915 mld. Kč), Ústecký kraj získá 720 milionů a Karlovarský 700 milionů korun. Nově se podpora rozšiřuje i na firmy se střední kapitalizací (mid-caps) a zmírňuje se požadavek na energetické úspory při renovaci budov.

Program Transformace je součástí Spravedlivé transformace a má za cíl nastartovat nové podnikatelské příležitosti v regionech, které procházejí ekonomickou změnou po konci těžby uhlí.

Více informací o programu je k dispozici na stránkách www.nrb.cz.

O NRB

Národní rozvojová banka, a.s., je speciální bankovní instituce, která vykonává činnost ve veřejném zájmu. Jejím cílem je přispět a podílet se na udržitelném hospodářském a sociálním rozvoji České republiky prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Banka doplňuje nabídku bankovních a investičních produktů na trhu, a tím pomáhá překonat existující selhání. Činnost banky je založena na dlouhodobé finanční udržitelnosti realizovaných finančních nástrojů.

PR text

