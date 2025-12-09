Mzdová agenda na konci roku: přehled povinností

V oblasti mezd v MxB dlouhodobě rosteme. Zvládáme větší objemy, složitější struktury i rozmanité typy zaměstnavatelů, a to díky kvalitnímu zpracování dat, smysluplným výkazům a reportům na míru. Mzdová agenda je navíc propojena s dalšími procesy – od vedení účetnictví, daňového poradenství a souvisejících služeb, ať už jde o účetnictví v Brně nebo účetnictví v Praze.
Povinnosti zaměstnavatele na konci roku
1) Dovolená
- kontrola zůstatků a evidence čerpání dovolené,
- posouzení možnosti převodu nad rámec zákonné výměry,
- určení čerpání s ohledem na provozní potřeby a lhůtu oznámení,
- zajištění vyčerpání dovolené nejpozději do konce následujícího roku,
- vyhodnocení překážek, které brání čerpání (např. dlouhodobá nemoc, mateřská/rodičovská dovolená).
2) Pracovní smlouvy a dohody
- ověření končících pracovních poměrů, DPP a DPČ k 31. 12.,
- příprava dodatků, ukončení nebo potvrzení o zaměstnání.
3) Benefity a daňové limity
- kontrola ročních limitů zaměstnaneckých benefitů,
- případné doplnění nebo korekce podle skutečného čerpání.
4) Lékařské prohlídky
- lkontrola platnosti vstupních, periodických a mimořádných prohlídek,
- lplánování termínů na začátek nového roku, aby nedocházelo k prodlevám.
5) Školení BOZP, PO a řidičů referentů
- lkontrola periodicity školení dle charakteru práce,
- lnaplánování školení tam, kde končí platnost.
6) Pracovní prostředky a OOPP
- inventarizace přidělených pracovních prostředků (notebooky, telefony, nástroje, další vybavení),
- kontrola, výměna a evidence osobních ochranných pracovních prostředků.
Provázanost mzdové agendy s účetnictvím a daněmi
Mzdová agenda se přímo promítá do:
Díky tomu dává smysl mít mzdy, účetnictví a daně nastavené konzistentně, a to jak z pohledu legislativy, tak z pohledu reportingu pro vedení společnosti.
