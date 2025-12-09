Peníze.cz
>
Zaměstnání
>
Podnikání
>
Mzdová agenda na konci roku: přehled povinností

Mzdová agenda na konci roku: přehled povinností

PR text | 9. 12. 2025
Konec roku přináší zaměstnavatelům pravidelné úkoly v oblasti mezd – od kontroly čerpání dovolené až po platnost pracovně-lékařských prohlídek, školení a evidenci pracovních prostředků.
Mzdová agenda na konci roku: přehled povinností

Zdroj: Ideogram

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

V oblasti mezd v MxB dlouhodobě rosteme. Zvládáme větší objemy, složitější struktury i rozmanité typy zaměstnavatelů, a to díky kvalitnímu zpracování dat, smysluplným výkazům a reportům na míru. Mzdová agenda je navíc propojena s dalšími procesy – od vedení účetnictvídaňového poradenství a souvisejících služeb, ať už jde o účetnictví v Brně nebo účetnictví v Praze.

Povinnosti zaměstnavatele na konci roku

1) Dovolená

  • kontrola zůstatků a evidence čerpání dovolené,
  • posouzení možnosti převodu nad rámec zákonné výměry,
  • určení čerpání s ohledem na provozní potřeby a lhůtu oznámení,
  • zajištění vyčerpání dovolené nejpozději do konce následujícího roku,
  • vyhodnocení překážek, které brání čerpání (např. dlouhodobá nemoc, mateřská/rodičovská dovolená).

2) Pracovní smlouvy a dohody

  • ověření končících pracovních poměrů, DPP a DPČ k 31. 12.,
  • příprava dodatků, ukončení nebo potvrzení o zaměstnání.

3) Benefity a daňové limity

  • kontrola ročních limitů zaměstnaneckých benefitů,
  • případné doplnění nebo korekce podle skutečného čerpání.

4) Lékařské prohlídky

  • lkontrola platnosti vstupních, periodických a mimořádných prohlídek,
  • lplánování termínů na začátek nového roku, aby nedocházelo k prodlevám.

5) Školení BOZP, PO a řidičů referentů

  • lkontrola periodicity školení dle charakteru práce,
  • lnaplánování školení tam, kde končí platnost.

6) Pracovní prostředky a OOPP

  • inventarizace přidělených pracovních prostředků (notebooky, telefony, nástroje, další vybavení),
  • kontrola, výměna a evidence osobních ochranných pracovních prostředků.

Provázanost mzdové agendy s účetnictvím a daněmi

Mzdová agenda se přímo promítá do:

Díky tomu dává smysl mít mzdy, účetnictví a daně nastavené konzistentně, a to jak z pohledu legislativy, tak z pohledu reportingu pro vedení společnosti.

PR text

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Z kadeřníka k milionovým obratům. Značka Tomáš Arsov roste i bez investorů

26. 11. 2025 | Pavel Kohár

Z kadeřníka k milionovým obratům. Značka Tomáš Arsov roste i bez investorů

Z kadeřnického salonu vznikla značka, která prodává kosmetiku, vzdělává a chystá profesionální řadu produktů. Spolumajitelé Tomáš Arsov a Michal Klohna popisují, jak covid změnil podnikání,... celý článek

Jaké jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2026. A jak je chce snížit nová vláda

11. 11. 2025 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Jaké jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2026. A jak je chce snížit nová vláda

Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění a zdravotní pojištění v roce 2026 zase porostou. Mění se i výše paušální daně v prvním pásmu. Podnikatelé, kterých se minimální zálohy týkají,... celý článek

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

I výdělky z prostituce se musí danit, rozhodl soud

7. 10. 2025 | Petr Kučera

I výdělky z prostituce se musí danit, rozhodl soud

Pro příjmy z dobrovolného výkonu prostituce platí v zásadě stejné povinnosti jako pro jakékoliv jiné příjmy – tedy uvést je v daňovém přiznání a zaplatit z nich daň. Rozhodl o tom Nejvyšší... celý článek

Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

7. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

Měsíční částka paušální daně příští rok vzroste, někteří podnikatelé zaplatí pěkných pár tisícovek navíc. Jiné OSVČ v paušálním režimu ale můžou zůstat v klidu. Sepsali jsme změny v... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh