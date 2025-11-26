Z kadeřníka k milionovým obratům. Značka Tomáš Arsov roste i bez investorů

Kdy jste si řekli, že nechcete být „jen“ salon, ale skutečná značka?
Tomáš Arsov (TA): Ta myšlenka tam byla vlastně od začátku, i když spíš podvědomě. Už když jsme zakládali salon, chtěl jsem mít vlastní vlasovou kosmetiku. Brzy jsme ale zjistili, že to není jednoduché. A cestou nákupu hotového produktu, který přebalíme a budeme vydávat za svůj, jsme jít nechtěli.
Zlomilo se to v roce 2017, kdy jsem se setkal s jedním výrobcem přírodní kosmetiky. Tehdy jsme si uvědomili, že vytvořit kvalitní produkt není nedosažitelné. Zkusili jsme to bez velkých ambicí a chtěli něco, co budeme používat v salonu sami. Jenže klienti si tu kosmetiku rychle oblíbili.
A pak přišel covid. Salon jsme museli zavřít, ale měli jsme v ruce hotový produkt. V tu chvíli nás ta kosmetika doslova zachránila. To byl okamžik, kdy se z doplňku stal postupně hlavní pilíř našeho podnikání. Rozhodli jsme se stavět značku na dvou nohách – na službách a na kosmetice.
V čem teď kosmetika převyšuje služby salonu?
TA: Salon zůstává důležitou vizitkou a místem, kde testujeme produkty a děláme osvětu. Nicméně obratově už výrazně převládá kosmetika. U služeb je jasné omezení, nemůžu stříhat 24 hodin denně ani přijmout tisíce zákazníků. U produktů takové limity nejsou. Můžeme vyrábět, distribuovat, vstoupit na nové trhy. Navíc kosmetika nám umožnila budovat B2B kanály a školení pro profesionály. To je teď pro nás zásadní.
Jaký je poměr tržeb mezi salonem a výrobou kosmetiky?
MK: Dnes je to zhruba deset ku devadesáti ve prospěch výrobků. Salon je pro nás výkladní skříň značky, ale klíčové tržby jsou v prodeji kosmetiky.
Jak máte v týmu rozdělené role? Kdo dělá kreativní část a kdo řídí finance?
TA: Já dělám tu kreativnější část. Starám se o salon, vzdělávání, vývoj produktů a marketing. Jsem kadeřník, učitel i žák. Neumím všechno, ale všechno nové a potřebné k chodu firmy se rád učím. Mám rád různorodost, když jeden den stříhám, druhý den natáčím, třetí řeším marketing. Je to kombinace několika rolí a mě to tak baví.
Michal Klohna (MK): Já se starám víc o finance, výrobu a vztahy s partnery. Pomáhám volit strategii, abychom rostli udržitelně. Tomáš je tvář značky a já se snažím, aby ta tvář měla podmínky k růstu.
Mluvíte o rychlém růstu. Jaké máte výsledky za poslední rok?
MK: Za loňský rok jsme dosáhli obratu kolem sto milionů korun a zisku přibližně deseti milionů. Tento rok zatím rosteme v tržbách o sedmdesát procent s tím, že máme před sebou hlavní předvánoční sezonu. Uvidíme konečná čísla za letošek, ale doposud je to velmi dynamické.
Nicméně téměř všechno, co vyděláme, hned vracíme zpět do firmy. Nesedíme na penězích, nebereme to tak, že bychom si je měli odkládat na horší časy nebo je přehazovat vidlemi. Pro nás je zásadní růst a budování značky, čemuž přizpůsobujeme i nakládání s vydělanými penězi.
Jak řešíte cashflow v době, kdy rostete tak rychle a investujete do výroby i vzdělávání?
MK: Cashflow je naprosto zásadní. Vyrábíme dopředu a máme partnery, kteří často vyžadují delší splatnosti, což by nás zadusilo. Proto využíváme faktoringové služby. Společnost Roger nám umožňuje zkrátit dobu splatnosti faktur na několik dní. Díky tomu máme stabilní provozní peníze, nemusíme dotovat dodavatele a můžeme investovat do další výroby. Bez těchto nástrojů by náš růst byl mnohem pomalejší a rizikovější. A je otázkou, zda by byl vůbec možný.
Ozývají se vám potenciální investoři?
TA: Ano, pár nabídek už přišlo. Zatím ale převládá názor, že investory do chodu firmy pouštět nebudeme. Baví nás, že si to celé budujeme sami, i když je to často fyzicky i psychicky náročné.
Nemáme pocit, že bychom byli v bodě, kdy nevíme, kudy dál, a potřebujeme zásah zvenčí. Naopak, byla by škoda teď do toho někoho přizvat. A upřímně – ta značka má pro mě nevyčíslitelnou hodnotu. Kdo má děti, ten to pochopí. Vlastní dítě taky neprodáte.
Na čem teď pracujete nejvíc?
TA: Příští rok bude pro nás zlomový. Po dvou letech vývoje uvedeme na trh vlastní profesionální řadu pro kadeřníky – barvy a melíry. Pro mě osobně je to strop. Máme vlastní kosmetiku, šampony i péči, ale barvy a melíry jsou vrchol, za který už jako kadeřník dál jít nemůžu. Je to oblast, která mi v našem portfoliu dlouho chyběla, a teď se nám ji konečně podařilo dotáhnout do finální podoby.
Uvedení plánujeme na květen 2026 a spojíme ho s velkým eventem v pražském Hiltonu. Event jsme přebrali po 25 letech od Tomáše Kotlára a chceme ho pojmout otevřeně a moderně. Na jednom místě se setkají velké značky jako L’Oréal, Wella, Notino a další, což se v Česku ještě nikomu nepovedlo. Cílem je ukázat, že i v našem oboru má spolupráce větší sílu než rivalita. Ten summit má být symbolem změny přístupu a propojení celého beauty trhu.
Jak se proměnil váš obor za posledních pět let?
TA: Neskutečně zrychlil. Dnes je pro normálního smrtelníka těžké se v tom všem vyznat – značky, trendy, novinky, sociální sítě. Ten, kdo do oboru vstupuje jen proto, že vidí potenciál vydělat, v něm dlouho nevydrží. Doporučuji každému podnikat v tom, co skutečně umí a co ho baví.
Kdybych si řekl, že půjdu prodávat třeba boty jen proto, že umím prodávat, brzo narazím. U nás to funguje proto, že to žijeme. Je to náš svět, nejen práce od devíti do pěti. A právě tou energií a zápalem to celé držíme v chodu.
Zároveň se ukazuje, že trh s beauty produkty se čistí. Uspět dlouhodobě dokáže jen ten, kdo má opravdovou expertízu a stojí na pevných základech. Nestačí koupit hotový produkt, dát na něj logo a tvrdit, že je to vlastní značka.
V posledních letech vznikla spousta „influencerských brandů“, které vyletěly a zase rychle zmizely, protože za nimi nebyla odbornost ani zkušenost. Lidé dnes poznají, kdo tomu opravdu rozumí a kdo jen využívá trend. A to je podle mě dobře, ten trh se tím přirozeně kultivuje.
Jak voní úspěch?
TA: Jako afrodiziakum.
Mají Češi dobré vlasy?
TA: Včera jsem se vrátil z Dubaje a vždycky říkám, že letadlo je nejlepší sociální průzkum. Sedí tam lidé z různých zemí, kultur i vrstev a krásně vidíte rozdíly. A i když bych rád řekl, že jsme na tom skvěle, pravda je, že ve srovnání se zbytkem Evropy pořád pokulháváme. Není to o penězích ani o tom, kolik dáte za kadeřníka. Je to o přístupu, o základní péči a návycích, jak se o sebe lidé starají.
Pavel Kohár
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Působil v obchodních a marketingových týmech řady firem napříč různými obory. Aktuálně se ve svých textech nejraději věnuje byznysu, startupům a finančním trhům. Další články autora.
