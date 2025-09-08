Card-to-Card jako platební infrastruktura pro e-commerce platformy

Zejména na tržištích, platformách s uživatelským obsahem (C2C), sociálních aplikacích nebo gig platformách, kde si uživatelé navzájem prodávají a nakupují, se tradiční bankovní převody ukazují jako pomalé, komplikované nebo nedostatečně flexibilní. Řešení? Card-to-Card Transfers – tedy přímé převody z jedné platební karty na druhou. Co byste měli o tomto řešení vědět?
P2P platby v e-commerce – nový standard pro rozúčtování mezi uživateli
P2P (peer-to-peer) platby už dávno nejsou jen nástrojem pro posílání peněz mezi přáteli. Staly se základním stavebním kamenem nových obchodních modelů, v nichž uživatelé sami tvoří hodnotu a zároveň si ji navzájem prodávají, půjčují nebo vyměňují.
Na trhu existuje stále více platforem, kde lidé prodávají vlastní produkty, sdílejí služby, dělí se o náklady nebo si posílají odměny. V těchto případech je potřeba infrastruktura, která bude:
- okamžitá,
- bezpečná a uživatelsky přívětivá,
- nezávislá na bankovním účtu,
- automatizovaná a škálovatelná.
Přesně tyto podmínky splňuje technologie Card-to-Card, která díky Fenige nabízí víc než jen pohodlný převod – nabízí strategickou výhodu.
Jak Card-to-Card funguje – technologie, která zjednodušuje celý proces
Card-to-Card model umožňuje převod peněz přímo z jedné platební karty na druhou, bez zapojení tradičního bankovního účtu. Stačí znát číslo příjemcovy karty. Fenige poskytuje platformám rozhraní API, díky kterému lze Card-to-Card snadno integrovat do vlastního systému – od uživatelského prostředí až po backend, účetnictví a reporting.
Platforma tak může:
- automaticky převádět platby mezi kupujícím a prodávajícím po dokončení objednávky;
- realizovat rychlé refundace (např. při stornu objednávky);
- vyplácet odměny, bonusy nebo provize v reálném čase;
- umožnit vnitřní převody mezi uživatelskými účty, peněženkami nebo věrnostními programy.
A co je nejdůležitější – uživatel nepotřebuje bankovní účet. Stačí mu karta. To rozšiřuje cílovou skupinu i na ty, kdo běžně nemají přístup ke standardním bankovním službám.
Proč je Card-to-Card od Fenige víc než funkce – je to provozní výhoda
Moderní e-commerce platformy musí být rychlé, transparentní a připravené růst. Platební systém není pouhý doplněk, ale klíčová součást obchodního modelu. Fenige, jako licencovaný poskytovatel platebních služeb, nabízí:
- soulad s evropskými regulacemi PSD2, AML a PCI DSS,
- 24/7 zpracování transakcí ve více měnách,
- tokenizaci karet pro vysokou úroveň bezpečnosti,
- možnost přizpůsobení platebních toků potřebám platformy,
- monitoring a prevenci podvodů.
Díky tomu mohou platformy provozovat své služby rychleji, bezpečněji a s větší kontrolou nad tokem peněz – bez závislosti na bankách a zbytečné byrokracii.
Card-to-Card Transfers nejsou jen technologií – jsou základem nové generace e-commerce, kde hlavní roli hraje komunita, mikroplatby a okamžité rozúčtování. Díky infrastruktuře od Fenige se může celý proces stát neviditelným, okamžitým a spolehlivým – a to přímo ovlivňuje konverze, spokojenost uživatelů i efektivitu provozu.
Pokud vaše platforma umožňuje P2P platby, pak Card-to-Card už není volitelným doplňkem – ale nutným standardem.
