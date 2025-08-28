Jsou digitalizace a umělá inteligence budoucností logistiky?

Peníze.cz
28. 8. 2025
Umělá inteligence a digitalizace mění logistiku. Éra excelových tabulek a papíru ve skladech ustupuje IT řešením, která šetří čas, snižují chybovost a pomáhají zvládat tlak na rychlost i rostoucí náklady. Firmy hledají způsob, jak být rychlejší, přesnější a levnější. IT technologie jim otevírají cestu k vítězství v tvrdém konkurenčním boji.
Digitalizace mění logistiku zevnitř

Největší revoluce se odehrává přímo uvnitř skladů. Intralogistika – tedy procesy od příjmu zboží po jeho expedici se z velké části digitalizují. Senzory a RFID poskytují firmám přehled o zásobách v reálném čase, software řídí tok materiálu a eliminuje zbytečné prostoje.

Do popředí se dostávají moderní automatické skladovací systémy. Díky nim se palety nebo boxy pohybují po regálech téměř samy, bez nutnosti zásahu člověka. Výsledek? Rychlejší expedice, méně chyb a spokojenější zákazníci. Drony se navíc začínají používat k inventarizaci ve velkých skladech, i když zatím nejde o obecný standard, ukazují směr, kterým se odvětví ubírá.

AI v praxi: Predikce a lepší rozhodování

Umělá inteligence není v logistice jen módním slovem. V praxi pomáhá plánovat trasy, aby se kamiony vyhnuly kolonám, dokáže zpracovat tisíce faktur a objednávek za pár minut a předvídá, kdy je potřeba údržba či inventura.

Velký přínos má také tzv. prediktivní logistika. AI dokáže vyhodnotit chování zákazníků a odhadnout, o které zboží bude brzy větší zájem. Díky tomu firmy plánují zásoby dopředu a vyhnou se výpadkům. Podle společnosti McKinsey již dnes AI používá alespoň v jedné oblasti více než 78 % firem, což je trend, který se bude jen zrychlovat.

Systém řízení skladu: Mozek skladu

Aby všechny technologie skutečně fungovaly, potřebuje sklad centrální řídicí systém. Tím je warehouse management system, tedy software, který rozhoduje o tom, kam zboží uložit, v jakém pořadí ho expedovat a jak nejlépe využít pracovníky i stroje.

Díky WMS mají manažeři přehled v reálném čase, eliminují chaos a dokážou rychle reagovat na výkyvy poptávky. Jinými slovy: WMS je mozkem moderního skladu a drží celý proces pohromadě.

Lidé a technologie: Spoluhráči, ne soupeři

Často se objevuje obava: nahradí AI lidi? Realita je spíše opačná. Stroje přebírají rutinní a únavné úkoly, zatímco lidé se mohou soustředit na kontrolu, rozhodování a řešení výjimečných situací. Nejlépe fungují hybridní sklady, kde spolupracují lidé, robotika a software. Výsledkem je vyšší rychlost, přesnost a zvýšení efektivity.

Budoucnost, která začala už dnes

Logistika stojí na prahu nové éry. Digitalizace a umělá inteligence již nejsou vizí budoucnosti, ale každodenní realitou. Firmy, které dokážou propojit intralogistiku, automatické skladovací systémy a warehouse management system, získají klíčovou konkurenční výhodu.

Budoucnost logistiky je jasná: je digitální, propojená s AI a chytřejší než kdy dřív. A začala už dnes.

