Kamera na výrobní lince lidi nenahradí. Dá jim ale reálná data.

Získal jste doktorát na univerzitě v Cambridge, čtyři roky jste pracoval v prestižní poradenské společnosti McKinsey. V roce 2020 jste spolu se dvěma kolegy založil firmu Inovec Technology, která se zabývá monitorováním a vyhodnocováním fungování výrobních strojů. Co současné průmyslové firmy ve výrobě nejvíc trápí?
Jako konzultant v McKinsey jsem měl možnost navštívit desítky průmyslových provozů v Evropě a Asii. V padesáti továrnách jsem viděl stejný problém – chyběla data o reálném provozu linek. Dvanáct let se v Evropě mluví o průmyslu 4.0, ale… Říkalo se, že bude stačit nasadit do výroby senzory, ale výsledkem je, že data jsou často nekonzistentní a přenositelnost mezi jednotlivými závody je mizivá. Před časem jsem se účastnil konference, která se zabývala údržbou strojů. Ukázalo se, že i když firmy instalují do výrobních fabrik desítky tisíc senzorů, nedokázaly z nich odhadnout, kdy se stroj porouchá. Řada velkých hráčů se tohoto modelu stále drží, i když jim nijak nepomáhá.
Vaše alternativa zní: „Dejte do výroby kamery a sledujte stroje a materiál.“ Proč je to lepší?
Protože nemusím předem vědět, co chci měřit. Instaluji ke stroji běžnou kameru, ukládám digitální obraz a nechám ho vyhodnotit umělou inteligencí. Vzniká mi tím takzvaný virtuální senzor. Chovám se vlastně podobně jako experti na lean management, kteří chodí po hale a očima hledají problém. Naše firma to jen celé přenáší do digitálního světa. Díky našemu řešení firmy vidí, kde výrobní stroje spolupracují neefektivně, a můžou výrobu upravit tak, aby všechno probíhalo rychleji, bez zbytečných ztrát materiálu a s lepší energetickou účinností.
Co hraje při vyhodnocování záznamu největší roli?
Klíč je dívat se na interakce, nikoliv na jednotlivé stroje. Ty přicházejí od výrobců už skvěle optimalizované. To zajímavé ale nastává teprve při komunikaci mezi nimi. Jak funguje předávání dílů, zásobníky, nájezdy, jednotlivé výrobní cykly. Bez sledování těchto vazeb by nám spousta věcí unikla. Umíme najít, klasifikovat a vyřešit problém. Bez pohledu na okolí stroje se to ale neobejde. Důležité je ale také zmínit, že chráníme soukromí lidí, kteří se případně na záznamech objeví. Zamlžujeme je, aby nebylo poznat, zda právě pracují na displeji nebo se škrábou v nose. Soukromí je klíčové.
Kolik času zabere analýza výroby a instalace kamer?
Dokážeme začít sbírat data za den až týden, podle velikosti výroby. Všichni ostatní potřebují měsíce už jen na to, aby zjistili, kolik fyzických senzorů bude vlastně potřeba. My potřebujeme jen vědět, jaký typ strojů chce klient sledovat a kolik jich bude.
V jakém časovém horizontu se vaše řešení zaplatí?
Nejraději mám případy, kdy se všechno zaplatí první fakturou. Kamery nainstalujeme, měsíc sbírají data, AI záznamy pak vyhodnotí a doporučí úpravy. Když klientovi přijde faktura, rád ji zaplatí, protože vidí, že změny už měly efekt. Ne vždy to sice jde takhle rychle, ale naše technologie dává novou návratnost, která tu dřív nebyla.
Jak moc Evropa vaši technologii potřebuje?
Výroba v Evropě je pod enormním tlakem. Zatímco v Číně jedou ocelárny na plné obrátky, my v Evropě ocelárny zavíráme. Máme stárnoucí populaci, dovážíme energii, neumíme pracovat s technologiemi jako USA. Dlouho nás držela německá auta, ale ta jsou dnes pod obrovským tlakem. Proto musíme něco udělat s výrobou.
Jaký vidíte potenciál ve vašem řešení globálně?
Když se podíváme na efektivitu výrobních linek ve světě, pohybuje se kolem 60 procent. Špičkové linky v automotive dokážou dosáhnout až 95procentní efektivity. Kdybychom dokázali zavést virtuální senzory plošně a továrny by nemusely kupovat nové stroje či přijímat nové lidi, zvedneme světovou výrobu o třetinu.
Před časem jste se rozhodli uspět se svou technologií i v Polsku. Co se vám na tamním trhu nejvíc osvědčilo?
Polsko je těžký trh. Existují tam silné vazby na místní dodavatele. Zažili jsme situaci, kdy jsme měli všechno instalované a otestované, ale pak přišla změna ve vedení a kontrakt se neprodloužil. Proto jsme přešli plně na partnerský model. Naši místní partneři mají vztah se zákazníkem a znají místní legislativu. My držíme v ruce technologii, pomáháme s prodejem a školením.
Pro expanzi do zahraničí je třeba mít silné finanční zázemí a fungující cash-flow doma. Co vám v tomhle ohledu nejvíce funguje?
Dostatek kapitálu je jednoznačně největší úzké hrdlo při podnikání. Bankovní faktoring se hodnotí podle bonity dodavatele a ne zákazníka, což inovativní firmy ničí. Rosteme třikrát až pětkrát ročně, takže bankovní rámec vypočtený z loňského obratu je nám k ničemu. A nakonec tu máte DPH. Pošlete fakturu na dvouměsíční splatnost, peníze nemáte, ale DPH musíte zaplatit hned. Můžete zkrachovat jen proto, že jste našli skvělý obchod. Jako rostoucí firmě se nám proto osvědčilo používat fintechové služby, kam patří například Platební instituce Roger. Naši zákazníci jsou často velké výrobní firmy, kterým posíláme faktury až se čtyřměsíční splatností. Díky Rogeru máme peníze za pár dní na účtu, což je velmi cenné. Reálně nám tahle služba řeší asi třetinu cashflow.
Jak budou podle vás vypadat evropské továrny za pět až deset let?
Domnívám se, že továrny budou více modulární, podnik si pořídí robota a čip, který řekne, co se má vyrábět. Finální personalizace pak bude probíhat přímo na prodejně. Masové nasazení virtuálních senzorů umožní posunout výrobu víc pod kontrolu člověka. Bude možné víc experimentovat a zvládat nepředvídatelné situace ve výrobě.
Jak máte nastavenou vaší firemní strategii?
Budujeme globální technologii a chceme jí mít všude. Proto kolem 70 procent našich nákladů tvoří vývoj a nechceme to měnit. Zároveň velmi vnímám potřebu kapitálu, takže se nebráníme ani budoucí domluvě se strategickými partnery. Kapitál je pro inovace jako mouka pro pekaře.
Jaká je vaše definice smysluplné digitalizace?
Nahradit poštovní holuby optikou. Dnes firmy často přenáší data v dávkách, složitě a se zpožděním. My chceme, aby to bylo jako kliknout na Netflix – okamžitě a bez zdlouhavého čekání. Každopádně, aby Evropa mohla dál prosperovat, je třeba věřit výrobě a investovat do ní. Umožnit firmám lépe řídit cashflow a udělat kapitál lépe dostupný pro inovativní firmy. A na závěr – nesnažit se nahradit lidi kouzelným senzorem. Dejme jim data o tom, co se na lince opravdu děje, oni už budou vědět co s tím.
Jan Záluský
Začínal jako reportér Hospodářských novin, později měl na starosti řadu let magazín Podnikání, který se zaměřoval na rady malým a středním podnikatelům a byznysové příběhy. Sedm let byl zodpovědný za veškerý speciální obsah,... Další články autora.
