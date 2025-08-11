Peníze.cz
>
Zaměstnání
>
Podnikání
>
Q4 klepe na dveře. Co to znamená pro finanční ředitele?

Q4 klepe na dveře. Co to znamená pro finanční ředitele?

PR text | 11. 8. 2025
Generace Z míří do firem a nehodlá tolerovat zdlouhavé procesy jako je papírování. Jaké změny musí zaměstnavatelé udělat, aby udrželi krok?
Q4 klepe na dveře. Co to znamená pro finanční ředitele?

Zdroj: Shutterstock

Tento text je komerčním sdělením našeho obchodního partnera

Finále roku začíná v létě

Na papíře může čtvrtý kvartál začínat v říjnu, ale v praxi se jeho příprava rozhoduje už během srpna a září. Právě teď je čas začít klást si otázky, které v prosinci rozhodnou o výsledku roku. Jak jsme na tom s čerpáním rozpočtu? Kde ho ještě potřebujeme navýšit? Které výdajové procesy zpomalují firmu? A je naše finanční řízení připravené na sezónní výkyvy?

Přehled o penězích je základ. A přehled výdajů s ním jde ruku v ruce.

Nástup podzimních kampaní a závěrečných investic do marketingu, klientských akcí nebo provozu znamená výrazné zrychlení firemních výdajů. Jenže realita ve firmách často vypadá jinak: rozpočty jsou nečitelné, schvalovací workflow rozpadlé a polovina lidí ani netuší, kdo má aktuálně právo schvalovat náklady.

„Schvalovatel je na dovolené, kartu jsem nechal v šuplíku a doklad už nemám.“ Přesně takové věty slyší finanční oddělení nejčastěji v září, kdy se řeší, co všechno se v létě nestihlo dohnat.

Zdroj: Fidoo

Strategické otázky pro CFO a vedení firem

Chcete mít klidný konec roku? Začněte těmito pěti body:

  1. Máme aktuální přehled o čerpání rozpočtu? Už teď je vhodné porovnat plán a skutečnost — v marketingu, obchodě i provozu. Pokud zbývá prostor, využijte ho k posílení strategických investic. Pokud je rozpočet přečerpán, řešte to teď, ne až v listopadu.
  2. Nezasekáváme se v byrokracii? Když trvá schválení výdaje týden kvůli špatně nastavenému workflow, přichází firma o čas i příležitosti. Ověřte, zda jsou zástupci a schvalovatelé ve firemních systémech aktuální.
  3. Kolik nás stojí nepořádek ve firemních kartách? Blokované, neaktivní nebo špatně přiřazené karty? Nevyúčtované výdaje? Skrytý náklad, který nevidíte, se může v Q4 stát drahým problémem.
  4. Máme připravený rozpočet na Vánoce a Q1? Sezónní výdaje nečekají. Rozhodnutí o rozpočtech na akce, jako je Black Friday a konec roku, je nutné udělat teď. A s nimi i předpřipravené scénáře pro první kvartál 2026.
  5. Jaké procesy nám chybí k efektivitě? Digitalizace výdajových procesů už dávno není „nice to have“. Nástroje jako Expense Management od Fidoo umožňují nejen sledovat rozpočty a výdaje v reálném čase, ale i aktivně řídit, co se s nimi děje.

Jak to dělají firmy, které chtějí mít pod kontrolou každý kvartál

Společnosti, které využívají Expense Management oceňují především:

  • Přehled nad rozpočty podle týmů a kampaní
  • Jednoduché schvalování výdajů (včetně nastavení zástupců)
  • Upozornění na chybějící doklady a blokace firemních karet
  • Možnost řídit sezónní rozpočty v reálném čase
  • Automatizaci procesů, které jinak vyžadují desítky e-mailů a tabulek
Zdroj: Fidoo

Čtvrtý kvartál může být silný. Anebo drahý.

Příprava na Q4 není jen o kontrole financí. Je to také o kontrole procesů, lidí a systémů, které umožňují firmě fungovat i ve chvíli, kdy se všechno zrychluje.

Firmy, které se připraví teď, budou mít v listopadu a prosinci prostor na to nejdůležitější –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ růst a inovaci. Ostatní budou ještě řešit doklady z léta.

PR text

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Poradenská skupina MxB vstupuje do nové digitální éry

11. 7. 2025 | PR text

Poradenská skupina MxB vstupuje do nové digitální éry

Ve světě moderního poradenství už nestačí být jen odborníkem, klíčové je umět využívat technologie tak, aby přinášely přímý užitek klientům. Digitální éra v poradenské skupině MXB pro... celý článek

Virtuální realita ve školství i zdravotnictví. Český startup se rozhlíží po Evropě

23. 6. 2025 | Adéla Pavlun

Virtuální realita ve školství i zdravotnictví. Český startup se rozhlíží po Evropě

Před pár lety nebyly skoro žádné aplikace. Tak si je začali dělat sami. Firma Virtual Lab vyrostla z potřeby školit a trénovat tam, kde běžné nástroje nestačí – třeba ve zdravotnictví... celý článek

Drony v českém byznysu: Pokrok, který přepisuje pravidla hry

23. 6. 2025 | PR text

Drony v českém byznysu: Pokrok, který přepisuje pravidla hry

Když před pěti lety české firmy začaly experimentovat s drony, většina lidí si myslela, že jde jen o drahé hračky pro technologické nadšence. Dnes je realita úplně jiná. Český trh s... celý článek

Spoření pro dítě počká. Co ještě řekl finanční poradce Lady Dee

13. 6. 2025 | Lucie Weissová

Spoření pro dítě počká. Co ještě řekl finanční poradce Lady Dee

Životní pojištění a finanční rezerva nejsou luxus, ale nutnost – zejména pro OSVČ a samoživitele. Obojí je i influencerka Lady Dee, jejíž příběh a přístup k penězům poodkrývá film Zlatý... celý článek

Etikety číst nemusíte: Zakladatelka Natu sklízí úspěch s čistým svědomím

11. 6. 2025 | Anna Kubešková

Etikety číst nemusíte: Zakladatelka Natu sklízí úspěch s čistým svědomím

Kamila Hladká stála u zrodu značky Natu a během několika let ji proměnila v úspěšnou společnost vyrábějící čistě přírodní potraviny. V rozhovoru mluví o nesnadných začátcích i aktuálních... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIPLETNÍ NADÍLKA