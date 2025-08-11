Q4 klepe na dveře. Co to znamená pro finanční ředitele?

Finále roku začíná v létě
Na papíře může čtvrtý kvartál začínat v říjnu, ale v praxi se jeho příprava rozhoduje už během srpna a září. Právě teď je čas začít klást si otázky, které v prosinci rozhodnou o výsledku roku. Jak jsme na tom s čerpáním rozpočtu? Kde ho ještě potřebujeme navýšit? Které výdajové procesy zpomalují firmu? A je naše finanční řízení připravené na sezónní výkyvy?
Přehled o penězích je základ. A přehled výdajů s ním jde ruku v ruce.
Nástup podzimních kampaní a závěrečných investic do marketingu, klientských akcí nebo provozu znamená výrazné zrychlení firemních výdajů. Jenže realita ve firmách často vypadá jinak: rozpočty jsou nečitelné, schvalovací workflow rozpadlé a polovina lidí ani netuší, kdo má aktuálně právo schvalovat náklady.
„Schvalovatel je na dovolené, kartu jsem nechal v šuplíku a doklad už nemám.“ Přesně takové věty slyší finanční oddělení nejčastěji v září, kdy se řeší, co všechno se v létě nestihlo dohnat.
Strategické otázky pro CFO a vedení firem
Chcete mít klidný konec roku? Začněte těmito pěti body:
- Máme aktuální přehled o čerpání rozpočtu? Už teď je vhodné porovnat plán a skutečnost — v marketingu, obchodě i provozu. Pokud zbývá prostor, využijte ho k posílení strategických investic. Pokud je rozpočet přečerpán, řešte to teď, ne až v listopadu.
- Nezasekáváme se v byrokracii? Když trvá schválení výdaje týden kvůli špatně nastavenému workflow, přichází firma o čas i příležitosti. Ověřte, zda jsou zástupci a schvalovatelé ve firemních systémech aktuální.
- Kolik nás stojí nepořádek ve firemních kartách? Blokované, neaktivní nebo špatně přiřazené karty? Nevyúčtované výdaje? Skrytý náklad, který nevidíte, se může v Q4 stát drahým problémem.
- Máme připravený rozpočet na Vánoce a Q1? Sezónní výdaje nečekají. Rozhodnutí o rozpočtech na akce, jako je Black Friday a konec roku, je nutné udělat teď. A s nimi i předpřipravené scénáře pro první kvartál 2026.
- Jaké procesy nám chybí k efektivitě? Digitalizace výdajových procesů už dávno není „nice to have“. Nástroje jako Expense Management od Fidoo umožňují nejen sledovat rozpočty a výdaje v reálném čase, ale i aktivně řídit, co se s nimi děje.
Jak to dělají firmy, které chtějí mít pod kontrolou každý kvartál
Společnosti, které využívají Expense Management oceňují především:
- Přehled nad rozpočty podle týmů a kampaní
- Jednoduché schvalování výdajů (včetně nastavení zástupců)
- Upozornění na chybějící doklady a blokace firemních karet
- Možnost řídit sezónní rozpočty v reálném čase
- Automatizaci procesů, které jinak vyžadují desítky e-mailů a tabulek
Čtvrtý kvartál může být silný. Anebo drahý.
Příprava na Q4 není jen o kontrole financí. Je to také o kontrole procesů, lidí a systémů, které umožňují firmě fungovat i ve chvíli, kdy se všechno zrychluje.
Firmy, které se připraví teď, budou mít v listopadu a prosinci prostor na to nejdůležitější – růst a inovaci. Ostatní budou ještě řešit doklady z léta.
