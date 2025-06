Virtuální realita ve školství i zdravotnictví. Český startup se rozhlíží po Evropě

Jak vás napadlo vybrat si podnikání zrovna v oblasti virtuální reality?

Virtual Lab vyrostl jako interní startup ve firmě Holistic Management, kterou jsem založil v roce 2005. Virtual Lab vlastně nevznikal z touhy tvořit něco nového, ale z potřeby uspokojit specifickou poptávku našich klientů po vzdělávání, koučinku, trénincích a poradenství, na kterou dosavadní služby Holistic Managementu nestačily. To bylo zhruba před osmi lety. A zrovna v té době se začal rozvíjet trh s virtuální realitou.

Takže jste si řekl, že ji zkusíte zapojit do svého vzdělávacího byznysu…

Nejdřív jsme testovali, co umí. Zajímalo nás, jak imerzivní prostředí můžeme využít pro své klienty. Seznámili jsme se s technologií, pořídili první dvě soupravy a zjistili jsme, že na trhu není moc aplikací, které by se nám hodily. A tak jsme hledali, kdo by nám pomohl. V podstatě jsme přemluvili jednoho grafika, aby se z 2D přeškolil na 3D grafiku a stejně tak jsme postrčili programátora směrem k virtuální realitě. Dnes oba dva vedou tým dalších lidí a stojí za všemi našimi klíčovými aplikacemi.

To byly úplné začátky. V roce 2019 jsme interní startup osamostatnili.

Co přesně je váš produkt?

Vyvíjíme hlavně tréninkové aplikace pro virtuální a rozšířenou realitu primárně pro zdravotnictví a školství a děláme také zakázkový vývoj.

Leoš Kubíček Zdroj: Virtual Lab V roce 2005 založil poradenskou firmu Holistic Management. V ní pak jako interní startup vznikla i společnost Virtual Lab, která vyvíjí simulátory a trenažéry ve virtuální realitě. Zaměřuje se na inovace ve vzdělávání a rozvoj praktických dovedností pro děti, profesionály i veřejnost. Obě firmy dnes Leoš Kubíček vede jako jednatel a CEO.

Pro které platformy aplikace připravujete?

Primárně se zaměřujeme na virtuální brýle, které nejsou napojeny na počítač, všechno se děje v brýlích, aby komfort pro klienty byl co největší. Pokud jde o hardware, jsme nezávislí, umíme vyvíjet aplikace pro všechny dostupné soupravy pro virtuální realitu.

Jak silná je ve vašem oboru konkurence?

My se teď nejvíc orientujeme na intenzivní medicínu a tam jsme s VR ICU® unikátní. Ani komplexní platforma pro školy XR Edufy ve formě a s obsahem, který nabízíme my, na trhu zatím není. VR CPR trénink resuscitace jsme vyvíjeli primárně pro záchranáře a pak, když to bylo ověřené a efektivní, jsme udělali verzi pro veřejnost. Vím, že jsou i jiné firmy, které se snaží dát resuscitaci do virtuální reality, důležitá ale není jen technologie, ale hlavně kvalita tréninkových scénářů a v tom jsme podle reakcí z trhu zatím jedni z nejlepších.

Platforma pro školy? Takže děti v českých školách občas místo učebnic nasadí virtuální brýle s vašimi aplikacemi?

Ano, virtuální realita dětem pomáhá lépe chápat složité abstraktní koncepty a díky učení prožitkem a interaktivitě se žáci učí rychleji a lépe si pamatují. Teď jsme pro školy – a vlastně i v reakci na jejich potřeby – vyvinuli platformu XR Edufy. Ta přináší kvalitní obsah pro všechny technologie, které moderní škola používá nebo může používat, a to je to, co učitelům chybělo.

A co jste třeba vyvíjeli na zakázku?

Vyvinuli jsme tréninkovou aplikaci pro Letiště Václava Havla nebo trénink pro zateplování budov. Okrajově se věnujeme i rozšířené realitě, skrze kterou s jejíž pomocí se může člověk poutavou formou seznámit třeba s historií nebo přírodními památkami. Zpracovávali jsme do virtuální reality i historické události třeba atentát na Heydricha a podobně.

Prodáváte jenom v Česku?

Česko je pro nás největší trh, ale posouváme se do světa. Systematicky rozvíjíme byznys v Německu, hlavně ve zdravotnictví, spolupracujeme tam s největšími záchrannými službami. Další klienty máme mezi firmami, které školí první pomoc, plus několik velkých nemocnic. Díky partnerovi z Německa se náš trénink využívá na zdravotnických přístrojích v osmnácti zemích světa.

Navštěvujeme významné konference po světě a byli jsme i součástí mise Ministerstva průmyslu a obchodu do Spojených arabských emirátů. Vedl ji první náměstek ministra Jan Kavalírek a byla zaměřena právě na nové technologie ve zdravotnictví. Překvapil nás zájem v zemích, jako je Saúdská Arábie nebo obecně Blízký východ. Mysleli jsme, že budou v těchto technologiích napřed, ale o to víc nás samozřejmě nabídky spolupráce těší.

Jak se vám daří byznysově?

Pořád hodně investujeme do vývoje, nicméně od začátku jsme v černých číslech s jemným ziskem.

Využíváte databázi finančního zdraví českých firem, když jdete uzavírat byznys?

Tuto konkrétní službu nevyužíváme, ani jsem o ní nevěděl. Na druhou stranu, když jednáme o byznysu, firmy si prověřujeme. Nejen u zakázkového byznysu pak využíváme faktoring od firmy Roger. Nejvíc nám pomáhají právě ve školství, kde leží velká část našich aktivit. Platby jsou závislé na tom, kdy a jak stát či ministerstvo uvolní konkrétním projektům financování. Školy samy nemají moc možností, jak to ovlivnit. Pro nás je udržování pozitivního cash flow velkou pomocí.

Zatím za vámi nestojí žádný investor, ale prý by se to mohlo brzy změnit. Na kolik jste ocenili Virtual Lab?

Na základě růstu firmy, reálných zakázek a konzultací s externími odborníky se současná hodnota Virtual Labu odhaduje na zhruba 250 milionů korun. Finální slovo ale samozřejmě bude mít trh.

Jak velký je váš tým?

Zázemí Virtual Labu a Holistic Managementu je částečně propojené. Virtual Lab tvoří jedenáctičlenný kmenový tým odborníků na vývoj, vzdělávání a technologie, doplněný o skupinu externích spolupracovníků a vývojářů – částečně i z řad talentovaných studentů, které cíleně rozvíjíme a zapojujeme do reálných projektů.

Součástí širšího zázemí je i tým Holistic Managementu, kde zaměstnáváme sedm kolegů se zdravotním postižením. Ti se s vysokou pečlivostí starají o administrativní a podpůrné činnosti a umožňují nám soustředit se na vývoj a růst.

A vaše role v obou firmách?

V obou firmách působím jako jednatel a CEO. Postupně se ale z Holistic Managementu vyvazuji a většinu svého času a energie věnuji Virtual Labu. Zaměřuji se na rozvoj medtech divize a aktuálně také na přípravu prvního investičního kola.

Když si představíte budoucnost vzdělávání a zaškolování zaměstnanců, myslíte, že se v něm virtuální realita šířeji uchytí?

Je důležité se zaměřit na to, kdy má smysl trénink do virtuální reality převádět. V mnoha oblastech to smysl vůbec nedává. My si dáváme velký pozor, abychom nedělali něco, co pro uživatele nemá přidanou hodnotu. Typicky třeba administrativa.

Partner seriálu Partnerem seriálu je Platební instituce Roger, která zkracuje splatnost faktur na tři dny a pomáhá tak podnikatelům s optimalizací provozních financí. Roger funguje na principu P2P financování –⁠ propojuje nezávislé investory a podnikatele bojující s dlouhou splatností faktur. Podnikatelé sami rozhodují o tom, u kterých faktur si nechají zkrátit splatnost a nemusí se zavazovat k profinancování určitého objemu. Za službu platí jenom když ji využívají. Průměrná cena za financování je 1,93 % z hodnoty faktury.

Dá se nějak zobecnit, kde ta technologie může být užitečná?

Smysl to dává při nacvičování postupu a procesu, kde můžeme učit přesné kroky a všechno měřit. Velký smysl dávají situační kontexty, kde můžete člověka vystavit situaci, která se velmi těžko připravuje a simuluje nebo je to drahé či nebezpečné. Lze to použít pro trénink rozhodování včetně měření rychlosti a přesnosti.

Jednou z aplikací, které jste připravili, jsou i kurzy první pomoci. Mají i čtenáři šanci si někde virtuální brýle vyzkoušet a třeba se něco přiučit právě z těchto užitečných dovedností?

Tuhle aplikaci využívají třeba firmy, které nabízejí tréninky první pomoci, třeba Královna První Pomoci či PrPom. Spolupracujeme s aplikací Záchranka a představujeme trénink na školách a na univerzitách. Najdete nás také na různých veřejných akcích.

Peníze BrandInsight: Partnerem článku je Roger Více o spolupráci

Adéla Pavlun Novinářka a autorka na volné noze. Vystudovala žurnalistiku, veřejnou politiku a lidské zdroje v Brně na Masarykově univerzitě. Několik let psala rozhovory a story pro online magazín Czechcrunch se zaměřením na nové technologie... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem