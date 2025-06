Etikety číst nemusíte: Zakladatelka Natu sklízí úspěch s čistým svědomím

Kdy jste si poprvé řekla: založím značku zdravých potravin?

S manželem jsme narazili na jiný pár, který dovážel komodity a přírodní suroviny a hledal partnery pro byznys. Nám se ta myšlenka líbila a začali jsme s importem superpotravin a oříšků, až jsme se dopracovali k vlastní výrobě, protože jsme chtěli vyvíjet, tvořit. Postupně jsme tak začali péct granoly, míchat kaše, ořechové krémy a rozšiřovat portfolio.

Jak vznikl ten samotný název?

Už si nevzpomenu, kdo to řekl, ale jakmile jsme slyšeli Natu, věděli jsme, že to je ono. Přesně to vystihuje to, co jsme chtěli dělat. Natu je vlastně základ slova „Nature“ v několika jazycích, tedy příroda, a to je vlastně celá myšlenka naší výroby, stoprocentně přírodní produkty.

Jak vypadaly vaše úplné začátky?

Asi jako u každého podnikání. Nebylo to jednoduché, spousta překážek a výzev. Krušné chvíle nastaly, když jsme se rozešli s prvním společníkem. Naše vnímání byznysu a hodnoty budování značky se začaly lišit. To se stává v podnikání relativně často. Na mě ale v tu chvíli přešel veškerý obchod, marketing, vývoj, prostě všechno. To bylo náročné, ale zase to byla nejlepší škola a taky možnost si všechno nastavit podle svých představ.

Jak velký teď máte tým? Kolik máte lidí a podle čeho si je vybíráte?

Máme kolem dvaceti lidí. Nezajímají mě diplomy a životopisy. Lidi si vybírám pocitově a spíš mi jde o hodnoty a přístup k práci. Stojím si totiž za tím, že lidé se naučí prakticky cokoliv, pokud jsou šikovní a mají ten správný přístup k práci.

Co je pro vás při výrobě vašich produktů klíčové?

Tvoříme produkty se stoprocentně přírodním složením. To znamená, že nepoužíváme žádná barviva, žádné průmyslové složky, aromata a nic podobného. Zákazníkům říkáme, že u nás nemusí číst etikety – u nás mají jistotu. Občas parafrázuji Caesara a říkám: Viděl jsem, ochutnal jsem a zůstal jsem. To vyjadřuje vztah našich zákazníků k produktům Natu. Máme skvělé recenze a platí, že jakmile naše produkty zákazníci ochutnají, pocítí ten rozdíl a už je nekupují jinde.

Jaký vnímáte hlavní rozdíl mezi zdravou potravinou a zdravě se tvářící potravinou?

Zdravá potravina je jednoznačně s přirozenými složkami, bez zbytečných chemických přísad a určitě musí být minimálně zpracovaná. Musí mít vyvážený poměr základních makroživin, musí obsahovat nějaké vitaminy, minerály a samozřejmě nesmí být přehnaný obsah cukru.

Potraviny, které se pouze tváří zdravě, staví na marketingových tricích. Například jejich název obsahuje slova „fit“, „natural“. Dávají se do zeleného obalu, přestože mají vysoký obsah cukru nebo spoustu umělých látek. To jsou takové ty skryté přísady, na které výrobce neupozorňuje a většina zákazníků na ně nepřijde, pokud pilně nestudují etiketu.

Jak se zákazník dostane k vašim produktům?

Máme tři prodejní kanály. Jedním z nich je e-shop, tam je celé naše portfolio, vše, co vyrábíme, co prodáváme. Podařilo se nám mít produkty také u všech známých internetových hráčů, ať je to Dr. Max, Pilulka, Notino, Rohlík, Alza a mnoho dalších. A pak jsou to farmářské obchody a festivaly, které mám nejradši. Tam totiž dostáváme přímou zpětnou vazbu od zákazníků.

Kdo je váš typický zákazník? Koho potkáváte na trzích a festivalech?

V pětaosmdesáti procentech případů jsou to aktivní ženy, co rády vaří. Starají se celkově o svůj životní styl, většinou mají i děti, což je fajn, že tu myšlenku zdravého životního stylu předávají dál.

Jak se firmě teď daří ekonomicky?

Každý rok rosteme dvojcifernými čísly, loni to bylo zhruba osmnáct procent. Letos budeme cílit na padesátimilionový obrat. Daří se nám držet se v černých číslech i přesto, že každý rok velmi investujeme, zejména do technologií.

S ohledem na investování do zmíněných technologií, řešíte nějakým způsobem cash flow?

Je to pro nás velmi důležitá otázka, protože velcí odběratelé mají dlouhé splatnosti a vy musíte držet zásoby i v tak turbulentních dobách, jako je třeba i teď, v době cel a prudkého růstu cen komodit, například kakaa, čokolády a pistácií. Takže pokud potřebujeme nakupovat výhodně, tak musíme nakupovat ve velkém. V ten moment je samozřejmě cash flow klíčové. Řešíme to pomocí faktoringových firem. Zhruba před rokem jsem začala spolupracovat s firmou Roger, díky které jsem si to hodně zjednodušila, protože to jde bez zbytečného papírování a administrativy.

Jak vnímáte v současnosti konkurenci, je hodně firem ve vašem segmentu a je třeba se nějak odlišovat?

Firem je opravdu mnoho, hlavně po pandemii přibyly. Tehdy spousta lidí začala vyrábět všechno doma, zakládali e-shopy a podobně. Teď se ten trh trochu konsoliduje. Výrobců ale nepřibývá tolik, jak se zdá. Spousta značek má totiž na obalu pouze svoje logo, ale vůbec ten produkt nevyrábí. Nicméně ano, konkurence je a je to dobře. Motivuje a posouvá nás to.

V čem si myslíte, že se právě vy lišíte?

Nikdy nebudeme vyrábět to, co bychom sami nejedli. U nás je kvalita na prvním místě. Na trh jednoduše nepustíme produkt, který by nesplňoval kritéria čistého produktu. Nepodléháme slepě trendům a nedáme něco na trh rychle, jenom abychom šli s trendy. A i přes tato přísná kritéria jsme stále konkurenceschopní.

Pronikáte i na zahraniční trhy?

Už asi třetím rokem dovážíme do Belgie a do Rakouska. Některé produkty do Polska a na Slovensko. A teď přes jednoho partnera začínáme i v Německu. Jednáme také s distributorem ve Skandinávii.

Na čem dalším kromě zahraniční expanze pracujete? Chystáte nějaké nové produkty nebo rozšiřování?

Každý kvartál se snažíme přijít s novými produkty, teď momentálně redesignujeme a upravujeme řadu superfoodových kaší. Na podzim chceme přijít s novou řadou doplňků stravy.

Kde vidíte značku Natu, řekněme za pět, za deset let. Jakou máte vizi?

Ráda bych byla v povědomí všech zákazníků, kteří se chtějí stravovat zdravě. Aby v kuchyni na lince měli nějaký náš produkt. A pak mám takový velký sen: mít svoji zelenou halu, vyrábět zcela ekologicky. V rámci firmy se už teď snažíme být maximálně poctiví nejenom k zákazníkům a sobě, ale i k planetě. Na mytí, splachování a další mimovýrobní záležitosti používáme dešťovou vodu, využíváme solární energie a podobně.

A poslední otázka, kdyby někdo chtěl začít podnikat v tomto oboru, co byste mu poradila?

Samozřejmě musí mít dobrý nápad, protože konkurence je velká, a musí to dělat poctivě. Každé podnikání je těžké, hlavně ty začátky jsou prostě pokus–omyl. Je to krkolomná a dlouhá cesta, ale pokud máte vizi, tak do toho jděte, protože nikdy nebude vhodná doba. Nemá smysl něco odkládat na dobu za pět let.

