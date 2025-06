Globální trh, lokální partner. Fidoo mění způsob, jak pracovat s penězi

Našim posláním je přinášet lehkost do firemních financí, aby firmy mohly naplno rozvíjet své podnikání, říká Herzmann.

Jak vám z pohledu služeb, které Fidoo nabízí, nahrává – či naopak nenahrává – geopolitická situace?

Geopolitická situace, zejména nejistota kolem USA, má pochopitelně vliv na směřování firem. Přestože dominuje euro, dolar zůstává také klíčovou měnou, aktivně s ním obchoduje asi pětina českých společností. Kvůli nestabilitě ale stále více podniků hledá alternativní trhy jako Kanadu, Spojené království, Blízký východ nebo Afriku. Tím roste i potřeba měnové diverzifikace. Firmy, které mají rozložené riziko v měnách a zdravé cashflow, lépe zvládají kurzové výkyvy a nejsou tolik závislé na nevýhodných nákupech měny na poslední chvíli.

Jak jim s tím pomáháte?

Jde o aktivní správu cashflow v jednotlivých měnách a k tomu firmy potřebují partnera, který jim umožní fungovat v multiměnovém prostředí. Fidoo nabízí možnost posílat peníze do a z 45 zemí ve 26 měnách. Firmy u nás mají v rámci multiměnového účtu možnost držet zůstatky ve všech 26 měnách a provádět příchozí i odchozí platby bez nutnosti nevýhodné konverze na koruny, jako je to u běžných účtů v bankách. To jim dává větší stabilitu a flexibilitu při správě financí. A nemalé úspory.

Zároveň klademe důraz na férovost a transparentnost – zákazníci přesně vědí, s jakými kurzy směňují a při jakých objemech jakou přirážku ke středovému kurzu zaplatí. Žádné vyjednávání na dealingu, ale jasně dané podmínky a pricing. Případné změny ceníku oznamujeme s předstihem. Chceme být pro firmy spolehlivým dlouhodobým partnerem, který jim poskytne nejen funkční řešení, ale i nejlepší možný kurz. Ten dokonce garantujeme výhodnější než jejich současní poskytovatelé.

Jak v praxi vypadá garance nejlepšího směnného kurzu?

Každý zákazník, který k nám přijde a doloží konfirmaci směnného obchodu s bankou nebo finanční institucí za poslední tři měsíce, dostane od Fidoo lepší nabídku. Snažíme se vždy překonat aktuální podmínky, které má. I tímto přístupem přinášíme na český trh větší férovost a konkurenční prostředí.

Podniky jsou často překvapené, jak moc se liší kurzové přirážky mezi jednotlivými poskytovateli i při stejné měně. Ještě víc je pak zaskočí, že při každém telefonátu na dealing dostanou jiný kurz. Jinými slovy, firma u nás nic neriskuje a může se spolehnout, že získá nejvýhodnější nabídku.

Je vaše služba pouze o výhodnějších sazbách?

Nejde jen o kurz, ale i o samotnou platbu. Například u SWIFT plateb bývají firmy často pod tlakem vysokých procentních poplatků, Fidoo naopak nabízí vše za pevně stanovený poplatek, takzvané flat fee.

Jak je možné, že dokážete nabídnout lepší kurzy než banky?

Díky automatizaci a digitálnímu řešení s využitím renomovaného partnera Banking Circle nejsme závislí na systému korespondenčních bank. Platby probíhají lokálně v rámci platformy, což výrazně snižuje náklady. Díky tomu můžeme nabídnout lepší kurzy i nižší poplatky.

Jak je pro firmy důležitá zákaznická podpora?

Je naprosto zásadní. Ve Fidoo i celé Direct Group věříme, že kvalitní lokální podpora je pro české firmy klíčová. Když firmy sáhnou po zahraničních službách jako Revolut, často narážejí na jazykové bariéry nebo úplnou absenci podpory. My chceme být dostupní a srozumitelní.

Jak by měl vypadat první krok podniku, který se pro Fidoo rozhodne?

Jde o finanční službu, takže je potřeba uzavřít smlouvu a projít onboardingem. To lze zvládnout plně online nebo s pomocí obchodníka. Po aktivaci zákazník získá přístup do webové aplikace s multiměnovým účtem a k tomu mobilní aplikaci, která slouží jako autorizační klíč. Firmy běžně zadávají platby přes web kvůli pohodlí a přehlednosti, zatímco CFO nebo majitel schvaluje platby mobilem. Celý proces je zabezpečený systémem čtyř očí.

Na jaké firmy cílíte?

Produkt FX a zahraniční platby je logicky určen firmám, které řeší mezinárodní platební transakce. Podle dat z našich výzkumů vyplývá, že více než 50 procent českých firem pravidelně obchoduje v jiných měnách než v korunách a dalších 20 až 25 procent je využívá alespoň příležitostně. Zjednodušeně řečeno: tři čtvrtiny trhu potřebují řešit zahraniční platby.

Fidoo ideálně sedí středním a větším firmám, které hledají spolehlivého partnera pro směnu i platby. Nabízíme plnohodnotný platební styk, multiměnový účet a vše potřebné pro efektivní mezinárodní obchod. Nezáleží přitom na oboru, protože v globalizovaném světě téměř každá firma něco nakupuje v zahraničí, i když nejde přímo o exportéra nebo importéra.

Kde vidíte svou klíčovou konkurenční výhodu kromě výhodnějších sazeb?

Důležitou roli hraje i multiměnovost. Většina bank nabízí účty jen v korunách, eurech, dolarech nebo librách. Měny jako zlotý jsou spíš výjimkou a exotické měny často vůbec nejsou k dispozici. Pokud firmě přijde platba v takové měně, banka ji automaticky směňuje do základní měny, často za nevýhodný kurz.

Výhodou Fidoo oproti nebankovním službám je pak plně digitální platforma. Klient může vše spravovat online a směňovat měny v režimu 24 hodin denně, pět dní v týdnu. Zatímco velké banky zavírají v pět odpoledne, u nás může firma provést transakci klidně i o půlnoci.

Jak vypadají typické chyby společností při zahraničních platbách?

Jednou z nejčastějších chyb je, že si ani při riziku phishingu firmy nenastaví kontrolu čtyř očí. My na tuto ochranu klademe velký důraz, protože pomáhá předejít nejen omylům, ale i záměrnému zneužití. Další častá chyba je odesílání peněz v eurech na korunový účet, kdy banka automaticky provede nevýhodnou směnu. Díky multiměnovému účtu u Fidoo se tomu firmy vyhnou. A třetí chyba? Volání na dealing. Banky dobře vědí, že klient často nezná aktuální středový kurz, a podle toho nastaví přirážku.

Můžete stručně představit svůj druhý produkt, tedy služby v oblasti expense managementu?

Chceme být dlouhodobým partnerem firem, nejen pro směnu, ale i pro správu každodenních výdajů. Nabízíme jednoduché a přehledné řešení, které firmám šetří čas i náklady – od zavedení firemních karet pro jednotlivce i celé týmy, přes digitalizaci účtenek, propojení s cestovními příkazy a knihou jízd až po vyúčtování a integraci s účetním systémem. Expense Management od Fidoo dnes využívá přes 1300 firem, se kterými budujeme dlouhodobé vztahy.

Celkově máme na platformě víc než 34 tisíc uživatelů napříč obory, od menších společností až po velké firmy jako Škoda Auto, Deloitte, Billa nebo Czechoslovak Group. Každý den se na nás spoléhají tisíce lidí a všichni ve Fidoo cítíme velkou odpovědnost za to, aby všechno fungovalo precizně.

