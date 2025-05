Hlídejte malé výdaje, firmy v nich mají velké peníze, říká spolumajitel Fidoo

Co je tentokrát jinak? Jaké odpočty můžete využít a jak jsou teď vysoké? Do kdy je potřeba odevzdat přehledy OSVČ? Poradíme.

11. 4. 2025 | Anna Kubešková

Rozsáhlá investice do energetických úspor, kterou zákazník splácí až z peněz, které na provozu budovy skutečně ušetří. To jsou takzvané EPC projekty. O tom, jak to v praxi funguje,... celý článek