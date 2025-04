Co neušetříte, platíme my. Jak fungují energetické úspory s garancí?

Rozsáhlá investice do energetických úspor, kterou zákazník splácí až z peněz, které na provozu budovy skutečně ušetří. To jsou takzvané EPC projekty. O tom, jak to v praxi funguje, jsme si povídali s Jakubem Jirouškem, jednatelem firmy Frontier Technologies ze Skupiny PRE.

Anglické Energy Performance Contracting (EPC) do češtiny překládáme velmi volně třeba jako „energetické služby se zaručeným výsledkem“. Co to ale znamená?

Firma, která takové služby poskytuje, takzvaná Energy Service Company (ESCO), musí zaručit, že úspory na energiích, které zákazníkovi naslibuje, opravdu přijdou. Díky tomu klient ušetří dostatek peněz na to, aby mohl splácet investici, která při zavádění úsporných opatření vznikne. A pokud se stane, že se plánovaných úspor nepodaří dosáhnout, tak je poskytovatel povinen rozdíl mezi garancí a skutečností doplatit.

Zákazník ale asi musí plnit taky nějaké podmínky, že? Dodržovat navržená úsporná opatření…

Je to přesně tak. Vychází se z takzvaného referenčního roku, v němž klient utratil za energie a služby s nimi spojené jisté částky. My jako ESCO nabídneme a realizujeme taková opatření, která tyto náklady sníží, ať jde o spotřebu energií, jako jsou plyn, teplo, elektřina, voda, nebo náklady spojené s jejich využíváním, tedy servis a opravy.

Můžete přiblížit některý konkrétní projekt?

Například zakázka pro katastrální úřad ve Zlíně. Zateplovali jsme celý objekt, vyměnili okna, instalovali protisluneční žaluzie, nové rozvody tepla, chladu, nové plynové tepelné čerpadlo, připravovali jsme objekt na fotovoltaiku, vyměňovali komplet osvětlení za LED a samozřejmě jsme objekt osadili novým systémem měření a regulace. Takže je to takový soubor komplexních opatření. Ale, jak jste řekla, musí se provozovat úsporně, aby vznikly námi garantované úspory. K tomu slouží náš dispečink, kde vidíme celou budovu, jak se chová, a snažíme se všechny rozhodovací a měřicí procesy optimalizovat tak, aby náklady na provoz objektu byly co nejmenší.

Jakub Jiroušek Zdroj: PRE Absolvent ČVUT v Praze. Jednatel firmy Frontier Technologies, dceřiné společnosti Pražské energetiky, kde vede tým inženýrů zabývající se problematikou moderních technologií pro energeticky úsporný provoz objektů. Společnost Frontier Technologies začínala před dvaceti lety vývojem a výrobou energeticky úsporného osvětlení. Dnes tvoří až 70 % obratu firmy EPC projekty.

Zabýváte se veřejnými zakázkami často?

V současné době převažují, ale máme i klienty ze soukromé sféry. Tyto projekty jsou velmi náročné na lidskou práci, know-how a na energii z naší strany, co se týče inženýringu. Je to tedy relativně drahá záležitost. Proto se zabýváme projekty s investicí v řádu deseti milionů a výš, aby to bylo zajímavé i pro nás z pohledu naší provize v poměru k vynaložené práci.

Roste zájem o tyto projekty?

Zájem je obrovský, zvlášť z veřejné sféry. Tyto projekty jsou totiž úžasné v tom, že garantují výsledek. Když stejný projekt děláte pouze investičním opatřením, tak vám nikdo nic garantovat nebude. Maximálně cenu. Druhá věc, která je na tomto druhu projektu pro zadavatele zajímavá, je to, že jedním výběrovým řízením získáte komplexní službu, která vám zefektivní provoz celého objektu nebo komplexu budov.

V roce 2022 přišel boom EPC služeb a trh začal extrémně růst. Za poslední tři roky se zdesetinásobil, takže je dnes v řádu miliard korun. Z našich největších zakázek můžu ještě jmenovat například město Aš, kterému jsme zajišťovali komplexní služby pro úsporu energií. Od zateplování objektů přes nový způsob regulace vytápění, instalaci sálavých plynových zářičů a vzduchotechniky, montáž fotovoltaických panelů včetně bateriových úložišť až po rozsáhlou výměnu veřejného osvětlení. Všechny měřené a ovládané jednotky jsme stáhli do našeho dispečinku, abychom to mohli efektivně řídit, aby město za energie utratilo co nejméně.

Přibývá s rostoucím trhem i konkurence?

Konkurence je veliká. Vím už o šesti firmách, které takové služby poskytují a mají za sebou už nějaké zkušenosti. Dřív to byl takový okrajový byznys, ale teď se přidávají další firmy.

Můžete popsat celý ten proces? Klient za vámi přijde s požadavkem na úsporná opatření – a pak se děje co?

Nejprve uděláme energetickou analýzu, která je velmi podobná energetickému auditu. Z té vyjdou opatření, která by se měla udělat, a také jejich investiční náročnost – tedy kolik jednotlivá opatření stojí. Na druhé straně je částka, kterou lze těmi opatřeními ušetřit.

Samozřejmě v dnešní době do toho vstupuje ještě jedna věc, a to jsou dotace. Česká republika se zavázala ke snižování energetické náročnosti, a existuje tedy spousta dotačních titulů. Ať je to Nová zelená úsporám pro obytné budovy, nebo Národní plán obnovy, Modernizační fond, Operační program Životní prostředí a podobné tituly. Na řadu opatření je možné získat nějaké dotace a tím snížit náklady nebo zkrátit dobu návratnosti.

A pokud to klienta zaujme?

Připravíme mu nabídku na celý projekt, návrh smlouvy a můžeme začít. Pokud se v projektu objeví dotace, je potřeba projít veřejnou soutěží. V ten moment klientovi doporučíme poradenskou firmu z oblasti získávání dotací a přípravy projektu EPC pro výběrové řízení. Ta mu pomůže soutěž připravit a potom už záleží na výsledku řízení, jaká firma zakázku získá. Tedy, zda to budeme právě my.

Po jaké době se klientovi snižují náklady a začne reálně šetřit?

Každý projekt má tři fáze, první je přípravná, druhou fází je realizace úsporných opatření a třetí, nejdelší, je fáze garantování úspor nákladů na energie. Ta první fáze většinou trvá rok až dva podle toho, jak velký je to projekt, zda je potřeba stavební povolení, což může prodloužit tuto fázi až o tři čtvrtě roku. Po dobu výstavby projektu klient nic neplatí, my všechno hradíme z našich peněz za pomoci naší mateřské společnosti. Teprve v momentě, kdy je vše hotovo a začne to fungovat, tak se vystavuje klientovi faktura. Ta má třeba u veřejných zakázek desetiletou splatnost. Klient převezme realizovaná opatření do svého vlastnictví a začne poslední fáze projektu, tedy fáze garance úspor. Ta první fáze klienta stojí jenom nervy a nějakou koordinaci s námi.

Využíváte při takto rozsáhlých projektech nějaké subdodavatele?

Nabízíme tyto služby komplexně, většinou jako inženýring. Některé, hlavně pro nás klíčové profese máme u sebe, některé profese máme u sesterských firem a další, jako například stavební části, outsourcujeme.

Jak velkou část vašeho obratu dnes tvoří EPC projekty?

Zhruba kolem šedesáti až sedmdesáti procent.

Vaše firma se ale původně věnovala pouze osvětlení.

Ano. Společnost Frontier Technologies vznikla před dvaceti lety jako projekt dvou nadšenců, kteří viděli potenciál v LED osvětlení. Firma tedy začínala jako dodavatel řešení pro osvětlení, jak venkovní, tak i vnitřní. Pak začala poskytovat další služby v oblasti energetických služeb jako energetické audity, analýzy a později i EPC projekty.

Před sedmi lety hledala Pražská energetika další možnosti poskytování svých služeb. Rozhodla se, že nebude nic vyvíjet, ale koupí už zajetou firmu, která má zkušenosti.

O jak velké firmě se bavíme dnes?

V loňském roce jsme měli obrat zhruba 320 milionů korun. Zaměstnanců máme 35, z toho se asi polovina zabývá energetickými službami a polovina osvětlením. A klientů jsou dnes už stovky.

Jaké máte vy plány do budoucna? Jaké chystáte novinky?

Hledáme nové kolegy. Rozšiřujeme tým, protože je pro nás důležité mít v portfoliu zaměstnanců nebo spolupracujících lidí odborníky ze všech možných oborů. Budujeme také početnější dispečink, abychom mohli zákazníkům poskytnout provozní servis, což vidíme jako další přidanou hodnotu pro klienty, protože se o provoz nebudou muset starat sami.

Anna Kubešková Vystudovala mezinárodní vztahy a po škole se stala redaktorkou České televize. Dlouhodobě se zabývá PR, sociálními sítěmi a střihem. Ve své redaktorské a editorské činnosti se zaměřuje především na ekonomiku a sport. Další články autora.

