S co nejnižší uhlíkovou stopou. Lenovo staví udržitelnost na tvrdých datech

Jaké možnosti má dnes v Česku firma, která chce, aby její informační technologie byly udržitelné?

Obrovské. Je jen potřeba, aby věci řešila s výrobcem hardware, který se udržitelností opravdu zabývá, snaží se konkrétně něco dělat a nemá jen líbivé řeči. Když si firemní zákazník v Lenovo pořídí své IT zařízení, dostane od nás možnost plně kompenzovat jeho uhlíkovou stopu. Ekologicky se dnes chová většina výrobců, ale málokterý vám vystaví doklad, že jste si pořídili notebook, který nemá uhlíkovou stopu. U každého našeho výrobku máme přesně spočítáno, jak jeho výroba zatížila přírodu, jaký vliv měla doprava a jaký dopad bude mít jeho průměrné používání.

Když se klient rozhodne stopu zařízení eliminovat a přispět tak k udržitelnosti vlastní firmy, ve spolupráci s Organizací spojených národů (OSN) přispěje na ekologický projekt. OSN projekt vybere a vystaví výrobku certifikát o pokrytí uhlíkové stopy. Klient si může dohledat, kde konkrétně po světě byly jeho peníze použity.

Kromě toho nabízíme také firemním zákazníkům možnost kompenzovat minimálně 70 procent emisí, které vzniknou leteckou dopravou zboží z továrny k nim. Celkově tak přispíváme k tomu, aby naši firemní klienti mohli splnit své cíle udržitelnosti.

Co lze v současnosti udělat pro přírodu v oblasti obalů zboží?

Opět spoustu věcí. Krabice, ve kterých počítače zákazníkům posíláme, jsou vyrobené z bambusových vláken a vláken z cukrové třtiny, která jsou stoprocentně obnovitelná a snižují hmotnost balení o 30 procent. Obaly u naší legendární řady ThinkPad neobsahují kromě jedné řady žádný plast. Neustále pracujeme na zmenšování obalů, aby odpadu bylo co nejméně. Zavedli jsme samouzamykatelné krabice, které jsou vymyšlené tak, že minimalizují použití plastové lepicí pásky. Firemním zákazníkům, kteří odebírají větší množství zařízení, nabízíme hromadné balení produktů – při zachování bezpečnosti dopravy dostane klient víc počítačů v jedné krabici a životní prostředí tím tolik nezatížíme. Po svých dodavatelích vyžadujeme, aby používali minimálně 70 procent recyklovaných materiálů u obalů z vlnité lepenky a pouze vlákna s certifikací FSC (Forest Stewardship Council).

Co je víc udržitelné: když firma používá počítače až do úplného konce jejich životnosti, nebo když je vymění ještě v době, kdy mohou posloužit někomu dalšímu?

V Česku je zvykem používat IT techniku až do té doby, než je úplně „mrtvá“. Tento přístup nám ale nepřijde příliš ekologický ani ekonomický. Úplně na konci svého života má totiž počítač v podstatě hodnotu jen drahých kovů, které jsou použity v jeho útrobách. Řada šéfů firem si neuvědomuje, že by mohli na provozu svého IT ušetřit, kdyby počítače dávali pryč dřív. Technologický vývoj jde razantně dopředu a kolem čtvrtého či pátého roku používání jsou počítače už morálně zastaralé, nemají záruku a nezvládají úkoly, které od nich firmy vyžadují.

Jenže to se týká vyspělé Evropy, v rozvojových zemích může takový počítač po repasi s podporou výrobce ještě udělat spoustu užitečné práce. Proto nabízíme firemním zákazníkům možnost zpětného odprodeje, kdy jim vyplatíme zbytkovou hodnotu daného zařízení. Nemluvím ale o účetní hodnotě, mluvím o tržní hodnotě, kterou klient dostane zpět. Po renovaci pak počítače posíláme dál do oběhu a pomáháme tak cirkulární ekonomice. Zákazníci, kteří tento model fungování využívají, pracují po celou dobu s moderními stroji, které jsou kryté zárukou a uživatelskou podporou. Navíc nemusí řešit, co na konci životního cyklu s počítačem udělají. Podle zákona ho totiž musí buď prodat, nebo ekologicky zlikvidovat, což je stojí další peníze.

Při likvidaci starého počítače je třeba zničit i data v něm uložená. Jak to firmy v Česku obvykle řeší?

Když si likvidaci dat řeší firmy samy, často to končí tak, že datové nosiče fyzicky zlikvidují. Prostě vezmou palici či vrtačku a udělají ze záznamových nosičů hromádku plastů a magnetických pásek. Tak mají jistotu, že se jejich data opravdu nikam nedostanou. Tento přístup ale také není příliš zodpovědný a udržitelný. Pro životní prostředí je určitě lepší, když svěří zničení dat výrobci, který provede certifikované vymazání, převezme odpovědnost za zničení dat a zároveň může zařízení dál použít. Míra bezpečnosti je úplně stejná, míra ekologičnosti nesrovnatelně větší. Když zákazník chce, nabízíme mu také řešení, kdy si může data smazat sám, ale podle metodiky, která zaručí, že je opravdu nelze obnovit.

Dodnes si vzpomínám na velkou českou společnost, která likvidaci dat podcenila a data o platech jejích manažerů se objevila na počítači v nějakém bazaru ve středních Čechách. Když odkupujeme starší IT zařízení od svých zákazníků, na takzvané datové „sanitaci“ sami trváme, protože ani my nechceme vidět data, která tam klienti omylem zanechají.

Jak moc může udržitelné IT ovlivnit udržitelnost celé firmy, která podniká v něčem úplně jiném?

Tuhle otázku dostáváme od šéfů firem často. A odpovídáme na ni, že udržitelné IT může výrazně posloužit k tomu, aby zákazníci splnili ekologické požadavky, které na ně kladou spotřebitelé, společnost a další stakeholdeři. Ano, Lenovo nevyřeší dopady jejich primárního byznysu, ale přispěje k tomu, že firma se bude moci v klidu soustředit na další udržitelné výzvy, které podnikání přináší. Řada našich B2B zákazníků netuší o možnostech, které jim v tomto ohledu můžeme nabídnout, proto budeme za pár dní k dispozici na Czech & Slovak Sustainability Summit 2025, který se koná 10. dubna v Praze.

Co pro udržitelnost děláte v samotném Lenovu?

Zavázali jsme se k tomu, že do příštího roku bude 90 procent procent energie, kterou spotřebováváme, pocházet z obnovitelných zdrojů. Zároveň zavádíme technologické inovace, abychom energie spotřebovávali co nejméně. Například energeticky soběstačné továrny. Nebo při výrobě základních desek pájíme spoje při nižších teplotách, takže dochází k úspoře energie. Podobné postupy podporujeme i u svých subdodavatelů.

Lenovo také systematicky omezuje použití nových surovin a věnuje se recyklaci. V roce 2023 jsme využili při výrobě přibližně 9,7 milionu kilogramů recyklovaných plastů, včetně plastů vylovených z oceánu, recyklovaných kovů a spotřebitelsky recyklovaných vzácných kovů. Udržitelně provozujeme například i náš firemní vozový park. Do něj bereme pouze vozy, které dosahují specifikované množství produkovaných emisí CO₂. Když naši zaměstnanci letí na služební cestu, jejich letenka musí automaticky obsahovat kompenzaci uhlíkové stopy.

