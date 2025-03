Stavební zakázky pod lupou: Co je dobré vědět před novou stavební sezonou?

Nová stavební sezona se blíží a s ní přicházejí také výběrová řízení na nové zakázky. Na co nezapomenout před uzavřením smluv? Je lepší spolehnout se na jednu větší zakázku, nebo radši vzít víc malých? To jsou otázky, které řeší nejeden podnikatel ve stavebnictví.

Co je pro stavební firmu výhodnější? Vzít jednu velkou zakázku, nebo raději pracovat na víc malých? Obě varianty mají svá pro a proti, která je potřeba zvážit s ohledem na velikost své vlastní firmy, její finanční stability a strategických cílů.

Menší zakázky zajistí flexibilitu

Malé zakázky vám mohou poskytnout pružnost a rozmanitost. Díky nim můžete rychleji reagovat na poptávku a v případě změny na trhu se pravděpodobně lépe přizpůsobíte a přeorientujete na jiné typy prací. Také jich stihnete mnohem víc, což vám pomůže s rychlejším obratem financí ve společnosti. Výhodou může být také často mnohem jednodušší administrativa.

V případě menších zakázek se také vystavujete nižšímu finančnímu riziku. S malými zakázkami jsou spojené menší investice na začátku realizace. Je pravděpodobnější, že počáteční kapitál zvládnete pokrýt ze svého a nemusíte si brát například úvěr. Pokud děláte víc zakázek najednou, nemusíte se tolik obávat, že byste se dostali do finanční tísně kvůli zpožděným úhradám od zadavatelů. Nejste totiž závislí na jednom zdroji příjmů.

Je ale třeba vzít v potaz i to, že z menších zakázek budete patrně generovat nižší zisky. Bývají na nich nižší marže, navíc se cena snižuje kvůli silnému konkurenčnímu boji. Se svojí konkurencí také musíte o nové zakázky neustále bojovat. Co může být u realizace několika zakázek najednou složitější, je plánování a logistika. Je potřeba pečlivě naplánovat rozložení pracovních sil a pracovní techniky. Zvlášť pokud potřebujete přesunovat stroje z jedné stavby na druhou, může to být časově náročné a ukrajujete si tak dobu, kdy mohou stroje pracovat.

Jedna velká zakázka přinese firmě renomé

S velkou zakázkou nebudujete jen velký průmyslový areál nebo bytový komplex. Budujete si hlavně svoje jméno. Protože dobře odvedená práce na zajímavém projektu je přesně to, co vám do budoucna přinese další zajímavé zakázky. Dlouhodobé projekty vám obecně zajistí vyšší příjmy a jistou práci na několik měsíců až let dopředu. Bude se vám tak lépe plánovat cash flow a je pravděpodobné, že si u svých subdodavatelů vyjednáte lepší ceny za materiál. Stejně tak pokud budete chtít získat externí financování, bývají banky víc nakloněné poskytnout své služby větším projektům, protože za nimi vidí stabilitu a vyšší potenciál zisku.

Na druhé straně musíte počítat s tím, že velké zakázky mívají delší splatnosti faktur, a proto může trvat, než se ke svým financím dostanete. Budete proto potřebovat větší množství pracovního kapitálu už do začátku, a to nejen na materiál, ale abyste pokryli mzdy zaměstnanců nebo další výdaje, které je potřeba platit hned, a nepočkají s 60denní splatností.

Také nezapomeňte na to, že větší projekty s sebou nesou větší rizika. Je potřeba je velmi důkladně plánovat, aby nedošlo ke zpožděním, protože s tím bývají spojené často velmi vysoké pokuty z prodlení, finanční ztráty v nejhorším až soudní spory.

Největším rizikem ale může být to, že jste závislí na jednom klientovi. Důkladně si proto prověřte jeho finanční historii, abyste minimalizovali případné riziko, že investor zkrachuje nebo vám nezaplatí.

Na co si dát pozor při výběrovém řízení

Další důležitá věc, na kterou si dát na začátku stavební sezony pozor, je výběrové řízení. Už dlouho neplatí, že jediným kritériem výběru je cena, kterou nabídnete. Zadavatelé se dívají také na vaši prestiž a na to, jak dobře jste schopni své zakázky zvládat. Stejně tak se z vaší strany zaměřte na všechny aspekty, které budou stavbu provázet. Je pro vás logisticky zvládnutelná? Platí zadavatel svým dodavatelům včas?

Na co se zaměřit:

Nastavení fakturace a financování

Ujistěte se, že všechny důležité náležitosti jsou napsané a odsouhlasené ve smlouvě. Přesně si definujte cenu, rozsah prací, všechny důležité termíny, délku záruky a splatnosti faktur. Dbejte na to, abyste měli všechno jasně a srozumitelně definované. Předejdete tak případným sporům nebo nejasnostem ohledně platebních podmínek.

Při domlouvání délky splatností faktur vám mohou konkurenční výhodu přinést delší splatnosti. Pro mnoho dalších firem je delší splatnost neakceptovatelná, a pokud zadavateli nabídnete delší čas na placení faktur, může to být právě ta chvíle, kdy se rozhodne přidělit zakázku zrovna vám. Zároveň se s ním můžete rovnou domluvit, že si smlouvy necháte proplatit od externích poskytovatelů. Takové služby můžete najít jak v bankách, tak i u fintechových společností. Ve výsledku je to výhodné pro obě strany. Váš zadavatel získá víc času na zaplacení, ale vy přitom získáte svoji hotovost už do několika dní.

Dostatek materiálu a jeho řízení

Než začnete s prací, myslete na praktické věci, jako je dostatek materiálu. Vyhnete se případným zpožděním spojeným se sháněním materiálu nebo si zajistíte lepší ceny – v průběhu realizace totiž mohou ceny spolu s vyšší poptávkou růst. Dávejte ale pozor na to, abyste materiálu nekoupili zbytečně moc. Pokud by vám na skladě ležel dlouho nevyužitý, zůstalo by vám v něm uzamčené zbytečné množství financí, které byste mohli využít na jiné účely.

Dobře vybraná zakázka otevře nové dveře

Na zakázky se dívejte ze všech úhlů pohledu. Zvažte všechna pro a proti, zaměřte se hlavně na vaše kapacity a možnosti. Menší firmy si většinou volí menší zakázky, zejména díky velké flexibilitě a diverzifikaci rizika. Větší firmy s dobrou finanční stabilitou mohou profitovat z větších zakázek, které jim pozvednou prestiž. Stejně tak na své strategické cíle myslete při výběrových řízeních. Správně vybrané zakázky vám mohou otevřít spoustu nových dveří k zajímavým příležitostem.

