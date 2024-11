Itálie nebo Německo. CSG má chuť na další investice

Česká skupina CSG, která exportuje do více než 70 zemí a zaměstnává přes 10 tisíc lidí, se v posledních letech vydala na nákupy do Španělska, Itálie nebo třeba Německa. A další akvizice plánuje. „Díváme se na příležitosti po celém západním světě,“ říká finanční ředitel skupiny Zdeněk Jurák.

Strojírenství, ale i automobilový, železniční, letecký a obranný průmysl či výroba malorážové munice. Skupina CSG působí v celé řadě oborů. Pod její křídla spadají značky jako Elton hodinářská, což je výrobce mechanických hodinek Prim, nebo specializovaný výrobce nástaveb, kontejnerů a dalších technologií pro logistiku, Karbox. S výrobky jejích společností se zkrátka můžeme setkat na všech světových kontinentech.

A CSG stále roste. V posledních letech získala podíly třeba ve španělské firmě FMGranada nebo v italských Fiocchi a Armi Perazzi, což je výrobce luxusních brokovnic pro elitní sportovce a lovce. „I letošek probíhá ve znamení dalšího růstu,“ vysvětluje Zdeněk Jurák. Za první pololetí tržby vyskočily na téměř 1,6 miliardy eur. A to je rovnou dvakrát víc než loni. „V takovém tempu se zhruba pohybujeme i aktuálně,“ popisuje.

Co stojí za tak velkým nárůstem tržeb?

Jedním z hlavních faktorů je růst obranného průmyslu jak v celé Evropě, tak i jinde ve světě. Loni jsme již v konsolidovaných výsledcích vůbec poprvé vykazovali společnost Fiocchi, kterou jsme koupili na konci roku 2022. Tím pádem se jednalo jak o organický růst spojený s rozšířením našich stávajících aktivit, tak o anorganický růst díky akvizicím a novým investicím.

Zdeněk Jurák Foto: Daniel Hamerník Finanční ředitel a člen představenstva skupiny CSG. Předtím strávil více než osm let ve skupině KKCG, kde získal bohaté zkušenosti s finančním řízením v českém i zahraničním prostředí. Specializuje se na oblasti fúzí a akvizic, emise dluhopisů a přípravu firem na vstup na burzu. V minulosti působil také ve skupině Generali PPF a v auditním týmu poradenské společnosti Mazars. Je absolventem Mendelovy univerzity v Brně a během studií absolvoval stáž na University of Illinois v USA.

Dá se říct, jak velký vliv má na výsledky konflikt na Ukrajině a případně zvyšování výdajů dalších zemí na obranu?

Růst zaznamenaly všechny evropské společnosti a skupiny, které působí v obranném průmyslu. Je důležité poznamenat, že situace na Ukrajině není jediným faktorem. Analýzy a materiály, které jsou veřejně dostupné, ukazují, že výdaje jednotlivých zemí a armád na obranný průmysl rostou kontinuálně již více než 10 let.

Z toho vyplývá, že státy zvyšovaly rozpočty na obranu již dříve a útok na Ukrajinu tento trend jenom urychlil. Tento konflikt totiž ukázal investiční deficit obranného průmyslu ve většině zemí a nastavil nové potřeby jednotlivých vlád a armád jak uvnitř EU, tak mimo ni. Jde přitom o celkovou geopolitickou situaci. Změnilo se paradigma a pohled například na to, jaké by měla mít armáda minimální zásoby.

Jak důležitý je pro CSG obranný průmysl ve srovnání s dalšími aktivitami a obory, ve kterých působíte?

Obranný průmysl je největším segmentem našeho portfolia. Loni tvořil zhruba 70 procent příjmů skupiny. Osobně ale považuji za velmi důležité výsledky a růst dalších částí CSG, které spolu s divizí Defence tvoří hlavní pilíře naší skupiny. To nám umožňuje aktivně rozvíjet všechny naše aktivity nebo investovat do výzkumu a nových technologií. Jednotlivé části jsou navíc vzájemně provázané. Některé společnosti z divize Aerospace nebo Mobility například spolupracují s divizí Defence a naopak. Technologické inovace a vývoj díky tomu můžeme prosazovat v několika oblastech najednou.

Jak tedy hodnotíte výsledky jednotlivých firem skupiny?

Všechny naše společnosti vykazovaly v posledním roce růst. Podle výsledků hrají klíčovou roli Excalibur Army (věnuje se nejen prodeji zbraní, munice a dalšího vojenského materiálu, ale vyrábí i techniku, díly a dodává servis pro bezpečnostní a záchranné složky, pozn. red.) a podniky skupiny MSM Group (vyrábí dělostřeleckou, tankovou a další munici nebo obrannou civilní techniku). Dále pak Fiocchi (prodává civilní a sportovní munici vysoké kvality). Netroufl bych si ale tvrdit, která z nich je nejlepší. Celou naši skupinu táhnou společně s firmami, jako jsou ELDIS nebo DAKO a další. Je to komplexní stroj, kde každá, byť i zdánlivě menší společnost, má svoji úlohu a přispívá do celku.

CSG během posledních let nakupovala a získávala velké podíly ve společnostech jako je španělská FMGranada či italská Fiocchi Munizioni, o které se mluvilo jako o největší investici v historii holdingu a současně také českého obranného průmyslu. Byly tyto obchody důležité pro expanzi? Ukazují na regiony, kde plánujete další investice?

Chceme do těchto zemí dále expandovat, zvyšovat kapacity, investovat do nových technologií a být přínosem pro tamní trh práce. Vidíme v tom budoucnost a věříme, že to je cesta k budování silné globální skupiny. Nicméně třeba právě Fiocchi má továrny nejen v Itálii, ale také v Anglii a Spojených státech. A to jsou místa, kde bychom chtěli posilovat svou přítomnost, stejně jako například Německo, kde jsme nedávno podepsali kupní smlouvu na podnik vyrábějící nitrocelulózu.

Zajímáte se v těchto regionech o další firmy?

Akvizice nemohu komentovat, dokud se je nepodaří dotáhnout do konce. Můžu jen říct, že se díváme na příležitosti po celém západním světě.

Nakupovat můžete i díky tomu, že jste jako součást financování zvolili dluhopisy. Jak zpětně hodnotíte jejich význam?

Historicky jsme vydávali dluhopisy poměrně úspěšně. Poslední emise proběhla v loňském roce, cenné papíry jsou splatné do roku 2028. Dluhopisy považuji za přirozenou součást kapitálové struktury velkých a rostoucích skupin. Vedle bankovního financování podporují byznys, další rozvoj a růst.

Loni skupina prodala dluhopisy v hodnotě 4,5 miliardy korun. To je vysoko nad původní předpokládanou částkou tři miliardy. Považujete to za signál, který vypovídá o tom, jak skupinu přijímají investoři?

Určitě, je to i dobré znamení do budoucna pro případ, že bychom někdy uvažovali o nové emisi. Vždy ale hraje nejdůležitější roli aktuální kondice trhu a apetit investorů.

Myslíte si, že podmínky na trzích a zájem investorů byly loni příznivě nakloněné obrannému průmyslu?

Z pohledu naší emise dluhopisů si myslím, že ano, ale určitě bych nemluvil jenom o obranném průmyslu. Jak v minulých letech, tak i letos vydávalo dluhopisy mnoho dalších investičních skupin. Je to tedy spíš o investorech a vypadá to, že mají zájem o české firmy.

Jako česká skupina tedy máte výhodu?

Nevím, jestli lze mluvit zrovna o výhodě, ale věřím, že máme investorům co nabídnout.

