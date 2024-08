Doména VirtualniSidlo.cz vydražena za rekordní cenu

Novinka v aukcích CZ domén

Aukce domén jsou v České republice novinkou letošního roku, organizuje je sdružení CZ.NIC. Draží se nevyužívané nebo expirované domény, a to vždy online od 12.00 do 21.00. Aukce domény VirtualniSidlo.cz byla obzvlášť napínavá. Po prvním dražebním kole, kdy vítěz nezaplatil, se doména 27. června vydražila za rekordní částku 152 077 Kč, a to po 88 příhozech od 10 účastníků.

Vydražila si ji společnost MojeSidlo.cz představovaná Lukášem Adamcem. Je to firma, která vám poskytne virtuální sídlo v Česku nebo na Slovensku, odkud pochází. Jak Lukáš uvádí, tato česká doména pro firmu byla klíčová.

Jak jste se o aukci domény ve firmě dozvěděli? Má CZ.NIC nějaký přehled nadcházejících aukcí?

O aukci domény jsme se dozvěděli po prvním kole, když vítězný dražitel nezaplatil.

Předpokládali jste, že doménu vydražíte za méně peněz?

Byli jsme připraveni investovat až 300 000 Kč, takže jsme věděli, že to může být nákladná aukce. Výsledná cena 152 077 Kč byla v našich očekáváních, i když jsme samozřejmě doufali v cenu nižší.

Co vás odlišuje od konkurence na českém trhu virtuálních sídel?

Naše hlavní výhoda v poskytování virtuálních sídel spočívá v několika klíčových aspektech:

Špičková aplikace na správu virtuálních sídel: Naše aplikace umožňuje zákazníkům snadné a efektivní sledování přijatých zásilek odkudkoli. Je uživatelsky přívětivá a poskytuje maximální přehled o všech zásilkách.

Naše aplikace umožňuje zákazníkům snadné a efektivní sledování přijatých zásilek odkudkoli. Je uživatelsky přívětivá a poskytuje maximální přehled o všech zásilkách. Fotografie ve vysokém rozlišení: Každou přijatou zásilku fotíme ve vysokém rozlišení, což zákazníkům zajišťuje jasnou představu o jejím obsahu.

Každou přijatou zásilku fotíme ve vysokém rozlišení, což zákazníkům zajišťuje jasnou představu o jejím obsahu. Okamžité notifikace: Poskytujeme okamžité SMS a e-mailové notifikace o každé nové zásilce, takže zákazníci jsou vždy v obraze a mohou okamžitě reagovat.

Poskytujeme okamžité SMS a e-mailové notifikace o každé nové zásilce, takže zákazníci jsou vždy v obraze a mohou okamžitě reagovat. Nejlepší poměr cena/výkon: Ten můžeme nabídnout díky obrovskému množství zákazníků. S více než 14 000 zákazníky máme úspory z rozsahu, které nám umožňují držet ceny na velmi konkurenční úrovni, kterou naši konkurenti s menším počtem zákazníků nemohou dlouhodobě udržet.

Jaká je vaše motivace pro expanzi na český trh?

Na Slovensku jsme si vybudovali silnou pozici jako lídr v oblasti virtuálních sídel a trvalých pobytů, ale trh je zde již nasycený. Český trh je větší a nabízí obrovský potenciál pro růst. Naší hlavní motivací je zopakovat náš úspěch i v České republice a stát se zde dominantním hráčem v poskytování virtuálních sídel. Doména VirtualniSidlo.cz je pro nás klíčovou součástí této strategie.

Doména s klíčovým významem

Firma MojeSidlo.sk je největším poskytovatelem virtuálních sídel na Slovensku, kde působí přes 12 let a má téměř 14 000 aktivních zákazníků. Podaří se jí něco podobného i v Česku? Má k tomu dobře našlápnuto a vzhledem k dražbě je vidět, že to myslí opravdu vážně a neváhá investovat do svého rozvoje i u nás v Česku. Jak firma uvádí, doména virtualnisidlo.cz je skvělý název, který přesně vyjadřuje klíčový byznys firmy.

