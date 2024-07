Aby bylo na rozjezd, prodal jsem motorku, říká zakladatel Adventure Menu

Jako milovník výletů do přírody postrádal jídlo, které by na cestách nejen zasytilo, ale i chutnalo. Radek Slabý objevil trhlinku na trhu a vrhl se s kamarádem na výrobu kvalitních outdoorových pokrmů. Po pár přešlapech se jim podařilo vyvinout vlastní postupy a dnes Adventure Menu vyrábí jídlo i pro vojáky nebo hasiče.

Outdoorová jídla, to je celkem specifický produkt. Proč jste se do jeho výroby pustil, navíc už při vysoké škole?

Vždycky, když byla možnost, jsem na motorce vyrážel do přírody, ideálně co nejdál od civilizace. S sebou jsem samozřejmě potřeboval jídlo. Jenže tenkrát byl výběr omezený jen na čínské polévky, „dobré hostince“ a konzervy. Přišlo mi jako strašný paradox, že se člověk těší na dovolenou, a když už je na místě a kouká na ty krásné výhledy, tak musí jíst něco, co by si doma dobrovolně nedal. Bylo na čase to změnit.

Nápad dobrý, ale co realizace?

Shodou okolností jsem na vysoké bydlel s kamarádem Adamem Sogelem, jehož rodiče vyráběli sterilovaná jídla. Tehdy jsme jim pomáhali s distribucí kolem Plzně. Někdy nám jídla zbyla, což se hodilo ve chvílích, kdy jsme se třeba ve čtyři ráno vraceli hladoví z hospody. A byl to fakt luxus, chutnala skvěle. Řekl jsem si, že když to umí takhle perfektně uvařit a vydrží to v běžných pokojových teplotách, tak proč to trošku neupravit a nezačít to nabízet v rámci outdooru, kde ta kvalitní nabídka chyběla. S Adamem jsme si na to sedli, udělali pseudo byznysplán a zajeli ho představit jeho rodičům s prosbou, jestli by pro nás jídla vyráběli i s přílohou, kterou do té doby nedělali.

To zní dost jednoduše.

Řekli nám, že to technicky nejde – což jsme slyšet nechtěli. Nechali nás ale ve firmě zkoušet různé technologické postupy, až to nakonec vážně klaplo. Po čase jsme byli schopni udělat perfektní sterilované jídlo i s přílohou. Založili jsme vlastní firmu, značku a vymysleli další receptury, které pro nás Adamovi rodiče vyráběli. Po čase nám došlo, že vedle sterilovaných jídel, která jsou kvůli obsažené vodě těžší, potřebujeme i jídla sušená, protože na delší treky je základ lehké vybavení.

Radek Slabý Foto: Adventure Menu V roce 2013 spoluzaložil ryze českou firmu Adventure Menu, zaměřuje se jak na její strategický rozvoj, tak na každodenní provoz. Adventure Menu vyrábí stoprocentně přírodní jídlo pro outdoorové výpravy a nově i pro armádu a hasiče. Součástí sortimentu jsou i ultralehká jídla sušená vlastní technologií. Díky ní si jídlo zachová přirozenou chuť domácího pokrmu.

V nabídce sušená jídla máte, takže se to podařilo.

Ano, ale byl to komplikovaný proces. Tři roky jsme vyvíjeli vlastní způsob sušení, který si teď necháváme patentovat. Je celkem unikátní v tom, že dosáhneme stejného výsledku jako například u lyofilizace ovoce, ale ušetříme přitom 30 % energie. Výsledná váha 400gramové porce je pak kolem 100 gramů.

Když se to povedlo, bylo nám jasné, že potřebujeme nové zázemí, kam bychom technologii umístili. A tak začal přerod z obchodní firmy na výrobní. Odstěhovali jsme se do hor a zařídili si vlastní výrobu – zatím na pronájem.

Firmu jste založili v roce 2013, předtím jste ještě dva roky fungovali pod jiným s. r. o. Postihla vás za tu dobu nějaká vážnější krize?

Těch krizí bylo mraky. Do podnikání jsme šli bez obchodního i bez marketingového vzdělání. Byl to mladicky naivní krok, mysleli jsme, že nám všichni budou rvát ruce – a pak došlo na facky. Prvních osm let přicházela jedna krize za druhou. Abychom měli na rozjezd, prodal jsem motorku za 40 tisíc a kamarád si půjčil. Dostávali jsme se opakovaně do dluhů, ale nadšení nás neopustilo. Teďka už je to krásný a těžíme z těch draze nabytých zkušeností. A samozřejmě – záleží i na lidech, kterými se obklopíte. Měli jsme velkou podporu.

V roce 2018 do firmy vstoupil investor Ivo Pastorek. Na co jeho peníze využíváte?

Primárně na stabilizaci firemní ekonomiky, abychom nemuseli tolik koukat na to, do čeho budeme investovat. Podle mě se stále nacházíme v bodu, kdy především inovujeme a investujeme do budoucího rozvoje. Jednou z větších investic byla rekonstrukce vlastních prostor, kam se v blízké době přestěhujeme. Pro společnost jde o velký milník, protože nám to zefektivní výrobu, sníží náklady a budeme moci navýšit i počty jídel připravovaných za den. V současnosti zvládneme tři tisíce porcí denně.

Mluví vám investor do vedení?

Komunikujeme spolu hodně často, ale nechává mi velkou volnost. Spíš je to založené na konzultacích a informování o tom, co se děje, případně argumentaci.

V jaké ekonomické kondici se firma nachází? Jak vypadal loňský obrat?

Loňský obrat vyšel na čtyřicet milionů korun. V posledním roce jsme byli v červených číslech, ale je to dáno investicemi, které se vyšplhaly ke 30 milionům korun. V momentě, kdy se přestěhujeme do nové výrobny, extrémně nám klesnou náklady a nebudeme vyrábět tak draze. Letos bychom se měli přehoupnout do zisku.

Využíváte ale také služeb Rogera. Proč?

Roger nám pomáhá zkrátit splatnosti faktur především u velkých obchodníků. Ti jsou zvyklí na dlouhé splatnosti, které si s naší napnutou ekonomikou zatím nemůžeme dovolit. Máme investora, ale chceme, aby vkládal peníze jen do investic, nikoliv do provozu. Roger nám proplácí 75 procent z faktury už do 3 dnů, což přispívá k udržení cash flow. Vyplatí se to i za cenu, že v rámci této spolupráce o nějaké to procento přijdeme.

Jak se vám v Česku vůbec podniká?

Nemám úplně srovnání, protože jsem jinde nepodnikal. V tuto chvíli nás dost zaměstnávají dotace, které bychom rádi využili. Narážíme ale na spoustu byrokratických kliček a zbytečností, které malým firmám buďto znemožňují, anebo strašně ztěžují na ně dosáhnout. Jinak si stěžovat nechci.

Co konkurence? Nejste v oboru zřejmě jediní.

Když jsme začínali, tak jsme skoro jediní byli a mysleli si, že to je naše největší výhoda. Opak byl pravdou. Neměli jsme za sebou žádného investora, žádný marketing, nevěděli jsme, jak o tom dát světu vědět. To bylo takové první zásadní vystřízlivění. Teďka už samozřejmě konkurence je, ale pořád se snažíme mít kvalitativně navrch.

Když se budeme bavit o vašich produktech, vyberou si mezi nimi i lidé s omezeními ve stravování?

Vybrat by si měl opravdu každý. Máme jídla typicky česká, jako je guláš nebo jelení ragú, máme jídla bezmasá i bezlepková. Používáme stoprocentně přírodní suroviny a žádné polotovary a všechno je samozřejmě laboratorně ověřené. Loni jsme začali i s pokrmy pro děti, jsou méně slané a využíváme u nich geneticky neupravenou odrůdu pšenice. Navrhli jsme pro ně i hravý obal. Dohromady máme zhruba 45 druhů a feedbacky od lidí nás hodně povzbuzují. Po výšlapu se těší, až si udělají dobré jídlo.

Jak se jídlo v přírodě připravuje?

Je mnoho způsobů. U sterilovaného jídla, které obsahuje vodu, stačí jakkoliv ohřát. Položíte ho vedle ohně na kámen, celý pytlík se dá vložit do ešusu s horkou vodou… lidé jsou vynalézaví. Sušená jídla se zalijí horkou vodou. Pokud horkou vodu nemáte, tak ji lze ohřát pomocí našeho samoohřevu, to je speciální sáček, který za dvanáct minut ohřeje jídlo bez použití vařiče nebo nádobí. Funguje na principu exotermické reakce mezi oxidem vápenatým a vodou.

Aktuálně přicházíte s novou produktovou řadou pro profesionály, která s outdoorem nesouvisí. O co jde?

Poslední dva roky jsme pracovali na produktu Pro-Ration, který je navržený speciálně pro ozbrojené složky, záchranáře, hasiče či krizová řešení. Jedná se o dlouhodobější strategii firmy, kterou chceme postavit na dvě nohy. Jednou je outdoorové jídlo, druhou právě produkty pro profesionály, s nimiž jsme na vývoji spolupracovali. Tato myšlenka vzešla ze zkušenosti s covidem a válkou na Ukrajině. Je nám opravdu líto, jakým způsobem se musí ozbrojené složky stravovat, a chtěli bychom jim pomoct.

Skutečně vydrží takto zpracovaná jídla extrémní podmínky, aniž by ztratila chuť a živiny?

Pokrmy vydrží opravdu hodně. U sterilovaných jídel pouze doporučujeme, aby nezmrzla, ale ne proto, že se jim kvalitativně něco stane, ale protože se může oddělit voda od tuků a omáčka pak není tak vizuálně hezká. Jinak snese teplotu až 40 stupňů. Sušená jídla vydrží od -60 do 60 stupňů minimálně 5 let. U řady Pro-Ration je trvanlivost až 15 let.

Zdroj: Adventure Menu

Jak můžete zaručit trvanlivost patnáct let, když tak dlouho ani nepodnikáte?

Počítáte správně, ale máme to ověřené. Než jsme začali komerčně fungovat, věnovali jsme se vývoji a testování. První vzorky, které ještě ani nebyly brandované, jsme poslali do laboratoře v Jihlavě, kde proběhly mikrobiologické zkoušky, a ty vyšly naprosto perfektně. Laboratoř je vybavená speciálním systémem testování na urychlení stárnutí. Teď tam máme druhým rokem vzorky, kterým by měli nasimulovat 30 let. To jídlo je opravdu bezpečné, pokud se zachovají skladovací podmínky.

Kde se dají vaše produkty koupit?

V Česku se prodávají zhruba na 450 místech. Máme e-shop a distribuujeme do outdoorových obchodů, jako je Hudy, RockPoint, nebo i do Alzy. A snažíme se postupně vstupovat na zahraniční trhy.

Jste asi fandové přírody, stejně jako vaši zákazníci. Jaký má výroba vašich produktů, včetně použitých obalů, dopad na životní prostředí?

Jsme přírodní nadšenci, ale i náš byznys má na přírodu nějaký dopad. Právě obaly se vyrábějí z materiálů, které v dnešní době ještě nejsou absolutně recyklovatelné. Je to daň za to, že můžeme zaručit trvanlivost. Na druhou stranu se snažíme šetřit přírodu jinak. Neplýtváme, veškeré suroviny zpracováváme, nakupujeme u lokálních dodavatelů, pokud možno bez obalů. Podporujeme také organizaci 1 % pro planetu, to je celosvětová organizace, která sdružuje firmy, které si uvědomují svou zodpovědnost vůči prostředí. Každý rok odevzdávají procento z obratu neziskovým organizacím, které se starají o ochranu a zachování životního prostředí.

Lucie Weissová Vystudovala angličtinu a češtinu na Pedagogické fakultě UK. Na mediálních studiích FSV to dotáhla skoro do finále. Začínala jako copywriter a editor v marketingu, nyní si rozšiřuje obzory ve vydavatelství NextPage Media.... Další články autora.

