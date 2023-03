Zrušených živností už je víc než za celý loňský rok

Počet letos zrušených živností se blíží sto tisícům. To je asi o 20 tisíc víc než za celý loňský rok. Může za to automatické zavádění datových schránek všem OSVČ, se kterým se pojí také nové povinnosti pro podnikatele. Například podávat daňové přiznání výhradně elektronicky. Vyplývá to z dnešní zprávy poradenské společnosti Dun & Bradstreet.

Podle nejnovějších údajů v únoru zrušilo živnost 78 042 podnikatelů, za celý loňský rok podnikání ukončilo 80 163 OSVČ. Od začátku roku 2023 počet ukončených živností přesáhl 95 tisíc.

Stát od letoška automaticky přiděluje datové schránky i lidem, kteří si podnikáním jen přivydělávají nebo kteří mají živnost přerušenou.

Zdroj: Dun & Bradstreet

Živnostenská oprávnění ruší ve větší míře „spící“ podnikatelé, kteří reálně nepodnikají. „Fyzické osoby, které používaly podnikání na živnostenský list jako legální formu přivýdělku, budou volit jiné možnosti, jako jsou například dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr nebo přejdou do šedé zóny,“ říká Petra Štěpánová, analytička z Dun & Bradstreet.

Nejčastějšími předměty činnosti v případě rušených živností byly letos velkoobchod a maloobchod, výstavba budov a stravování.

TOP 5 oborů činnosti s nejvíce rušenými živnostmi leden až únor 2022

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 8061 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 6479 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 5796 Výstavba bytových a nebytových budov 4363 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 2632 Zdroj: Dun & Bradstreet

Aktuálně je v Česku registrováno víc než 2,1 milionu živnostníků. „Podle interní metodiky Dun & Bradstreet podnikatelské aktivity vykonává zhruba 1,143 milionu OSVČ, což představuje 52 procent z celkového počtu. Ostatní vydaná živnostenská oprávnění jsou takzvaně spící, což v praxi znamená, že fyzická osoba má vydaný živnostenský list, ale podnikatelské aktivity nevykonává,“ upřesňuje Štěpánová.

Mezi lety 2021 až 2022 stoupl počet podnikatelů jen o 6846, což je přírůstek srovnatelný s obdobím 2020 až 2021. Za první dva měsíce letošního roku přibylo nových podnikatelů 15 137, o 13 procent víc než loni.

Datové schránky jsou od roku 2023 povinné pro všechny živnostníky a další podnikatele (OSVČ). Včetně těch, kteří mají podnikání jen jako vedlejší nebo pozastavenou činnost. Povinnost se rozšířila také na spolky, sdružení a nadace včetně společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Stát jim datovou schránku aktivuje automaticky, přihlašovací údaje dostávají noví uživatelé postupně od ledna do března.

