Dobro nemá mít prázdnou kapsu. Akcelerátor učí podnikat i neziskovky

Dělat společensky prospěšné podnikání nebo neziskovku nemusí znamenat balanc na hraně chudoby. Stačí si uvědomit, že i dobro má mít byznysplán, a naučit se podnikat. V tom už několik let pomáhá akcelerační program Impact First. Letos se chce zaměřit na místa mimo centra. Dobré projekty nevznikají jen v Praze a Brně, říká manažerka programu Lenka Havlenová.

Jaký je cíl akceleračního programu Impact First?

Když akcelerační program Impact First vznikal, byla myšlenka společensky prospěšného podnikání v České republice na samém začátku. My jsme firmám i neziskovkám chtěli ukázat, že jejich podnikání nemusí být jen prospěšné, ale taky úspěšné a ziskové.

Teď už obecně prospěšné podnikání žádná novinka není. Jak si ale všímáme, prohlubují se rozdíly mezi centry a okrajovými oblastmi. V menších komunitách a malých obcích sice můžete narazit na lidi, kteří ve svém volném čase rozvíjejí významné aktivity, chybí jim ale dostatečný prostor, případně i znalosti, aby se mohli dále posouvat. Našim hlavním cílem letos je tyto jednotlivce jakožto lokální lídry podpořit, aby dokázali vést své podnikání dlouhodobě udržitelnou a ziskovou cestou. Akcelerační program jim může pomoct vystoupit ze své sociální bubliny a proměnit svůj záměr v prospěšné a dlouhodobě udržitelné podnikání. Zúčastnit se můžou ti, kteří si přejí být užiteční v místě, kde žijí. Rádi bychom jim ukázali, že z toho můžou mít víc než jen dobrý pocit.

Můžete jmenovat a přiblížit nějaký úspěšný projekt, který jste akcelerovali? Jak mu akcelerace konkrétně pomohla?

Úspěšný byl například vítězný projekt pátého běhu, organizace Freya, která pomáhá lidem se zdravotním handicapem, seniorům a seniorkám naplňovat sexualitu a prožívat vztahy naplno. Zaměřili se hlavně na marketing (web, newslettery) a využívali expertních konzultací. Ihned po akceleraci jim výrazně vzrostly poptávky po vzdělávacích kurzech.

Zdroj: Shutterstock

Akcelerátor čili nakopávák Do češtiny by se sousloví „akcelerační program“ asi dalo přeložit jako urychlovač. Nebo prostě program, který má firmu, organizaci, spolek… nakopnout. Jde o řadu workshopů, školení, ale především konzultací s profesionály, během kterých si akcelerovaní ujasní svůj směr a cíl, zpevní základy firmy a také získají kontakty, které jim můžou dál pomáhat. Nejčastěji se akcelerátory věnují startupům, zaměření na neziskovky je spíš výjimka.

Za zmínku určitě stojí i loňský vítěz Skutečně zdravá škola. Přáli si zajistit finanční udržitelnost projektu, najít nové zdroje mimo granty a navýšit výnosy z vlastní činnosti. Díky programu přestali podhodnocovat svou práci a přemýšlet jako neziskovka. Už se nebojí říci si o peníze. Ihned po akceleraci provedli několik zásadních změn – zpoplatnili členství v programu, vytvořili nové služby a snížili interní náklady. Úžasný posun.

Je možné akcelerační program Impact First absolvovat jenom v Praze, nebo i v jiných městech?

Impact First je pro lidi ze všech koutů republiky. Program je postavený tak, aby žádná z lokalit nebyla znevýhodněna. A protože většina aktivit probíhá online, nikdo se nemusí trápit dlouhým dojížděním.

Co musí zájemci o zařazení do programu splňovat?

Přihlásit se můžou všichni aktivní jedinci, kteří chtějí pozitivně přispět k rozvoji místa, ve kterém žijí. Potřebují pouze realizovatelný nápad a podporu v lokalitě, ve které působí. Podpořit je pak můžou další lidé nebo organizace, které jejich myšlenka osloví.

V průběhu programu můžou účastníci navštívit různé workshopy. Jsou šité na míru konkrétnímu projektu, nebo všichni účastníci akceleračních programů absolvují stejné workshopy?

V rámci programu absolvují všichni účastníci společně sérii deseti workshopů. Naučí se na nich dovednosti, které budou jako lídři potřebovat – jak pracovat v týmu, jak finančně řídit projekt a další. K tomu mají účastníci nárok využít pěti expertních konzultací, a ty už jsou připravené na míru konkrétnímu člověku podle toho, s čím potřebuje poradit nebo ve které oblasti potřebuje prohloubit znalosti.

Účastníky během programu podporuje mentor a nově i kouč. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mentor v našem pojetí funguje jako jakýsi průvodce po dobu akcelerace. Pomáhá každému jednotlivci najít si vlastní cestu, „neztratit se”. Zasadí věci do kontextu, je zdrojem informací, sdílí se svými svěřenci vlastní zkušenosti, případně je může propojit s dalšími lidmi.

Zatímco mentor je většinou odborník v daném oboru, u kouče to tak nutně být nemusí. Přesto je ale kouč schopný klást správné dotazy, které pomůžou koučovanému dobrat se k vlastní odpovědi.

Vítěz 12. běhu projekt Levitio (aplikace, která snižuje administrativní zátěž vedoucích dětských organizací) se díky Impact First setkal s Filipem Maleňákem, který stojí za vznikem aplikace Záchranka. Je těžké najít experty, kteří dovedou projekt posunout dál?

Není to tak těžké, a to ze dvou důvodů. Spolupracuje s námi více než 200 odborníků s jasným profesním profilem, takže výběr je velký a přehledný. A pokud čirou náhodou odborníka na určitou oblast zatím neznáme, doporučí ho sami experti.

Lenka Havlenová Zdroj: Impact First Absolvovala studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Erasmus University v nizozemském Rotterdamu. Pracovala jako programová koordinátorka a manažerka PR a marketingu v nizozemské pobočce Českých center. Dlouhodobě se věnuje tématu žen v leadershipu a problematice genderové nerovnosti. V Impact Hub řídí akcelerační programy Impact First a Social Impact Award, které podporují projekty se společenským dopadem.

Uvádíte, že neziskovým projektům pomůžete dostat se do černých čísel nebo dokonce vydělávat. Jsou po akceleraci některé projekty opravdu tak úspěšné, že dosahují zisku? Můžete to podložit konkrétními příklady?

Jako hezký příklad může sloužit třeba Pekárna Na Plechu, vítěz roku 2015. Jde o sociální podnik, který slouží jako tréninková dílna pro osoby s těžším handicapem. Kvůli velkým finančním ztrátám měli před zavřením, po akceleraci se ale dokázali zvednout, nastavit správný byznysmodel a podle slov vedení byli v trvalém zisku až do koronakrize. V pandemii sice museli uspořádat podpůrnou sbírku, ale i to se musí umět. Uspěli – pečou dál navzdory omezením, a dokonce odolali i hackerskému útoku, i to svědčí o vysoké stabilitě jejich provozu.

Ti, co se zúčastní programu Impact First, získají zdarma tříměsíční členství v Impact Hub Alumni Club. Co je to za klub a jaké výhody se s ním pojí?

Vybraným projektům, které mají zájem pokračovat v dalším rozvoji, nabízíme členství v klubu absolventů. Potkají se tam s těmi, kteří mají stejný zájem rozšiřovat si know-how, spoluvytvářet zajímavá řešení a poznávat nové lidi. Můžou pokračovat v expertních konzultacích, anebo se poradit, když se ocitnou v obtížné situaci a potřebují zpětnou vazbu. A to je cenné pro každého, kdo podniká.

Hlaste se Impact First je tříměsíční akcelerační program, který zastřešuje coworkingové centrum Impact Hub. Od roku 2015 podpořil během 12 běhů přes 100 společensky prospěšných či neziskových projektů (např. Tamjdem, Socialtrade nebo NášUp). V průběhu akcelerace bude účastníky provázet mentor a kouč, kteří mu dodají znalosti a pomohou rozvíjet řidicí, obchodní i marketingové dovednosti. Účastníci získají i praktickou pomoc třeba s nastavením byznysmodelu, finančního plánu a podobně. Program spoluorganizuje Česká spořitelna, která se ve své iniciativě Dobrý soused zaměřuje na posílení občanské angažovanosti a místních komunit. Zájemci o účast v programu Impact First můžou posílat přihlášky do 1. října 2021. Na webu programu si před tím můžou vyžádat i nezávaznou konzultaci. Program je možné absolvovat odkudkoli z Česka.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Eva Dandová Další články autora.