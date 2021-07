Účetnictví už není fuška. Pomůže moderní software

Dřív účetnictví opravdu znamenalo zapisování do archů a knih a jejich následné zpracování. S nástupem počítačů přišly změny, evidence se digitalizovala a doklady se přepisovaly do účetních programů. Byl to posun, který umožnil lepší a rychlejší práci s daty, ale člověk vlastně jen místo psaní perem ťukal do klávesnice. A minulý čas možná není úplně namístě. Až příliš často tak účetnictví vypadá i dnes.

Od přepisování k automatizaci

V účetnictví je obrovský potenciál pro využití moderních technologií. Díky automatizaci se posouvá na novou úroveň a postavení účetního se mění. Od přepisování dokladů se může posunout k roli analytika a finančního plánovače.

„Klasický“ účetní, který pořád ještě přeťukává dokumenty, už nestačí tempu, ve kterém společnost funguje. Tradiční přístup vede k prodlením a dodatečným nákladům pro účetní i klienty. Firmy, které si osvojily moderní postupy a nástroje, digitalizovaly a automatizovaly, tedy mají značnou konkurenční výhodu.

Moderní technologie usnadňují každodenní práci a umožní plynulejší komunikaci a výměnu dat s klientem. Některé účetní firmy už moderní technologie jako například vzdálený přístup na server, cloudová úložiště a exporty a importy dat zavedly. Narážejí ale na úskalí v podobě nespolehlivých externích poskytovatelů, nekompatibility nebo nedostatečného zabezpečení dat. A při snaze zavést vlastní systém elektronické výměny dat a informací se potýkají s jeho zbytečným rozsahem, který vyžaduje speciální IT znalosti a samozřejmě i nezanedbatelné dodatečné náklady.

O autorce Zdroj Eurofaktura Nikola Brymová je obchodní manažerka společnosti Eurofaktura – online ekonomický systém.

Jak vypadá moderní účetní software?

Proto se mnozí účetní obracejí k moderním ekonomickým softwarům, které nabízejí plné či částečné online řešení. Revoluci ve zpracování dat přineslo optické rozpoznávání znaků, které doklad přepíše, a účetní se postará už jenom o kontrolu a zaúčtování. Efektivní a plynulý tok informací zajišťuje automatizace procesů pomocí API, okamžitého importu či exportu dat z externích systémů. Nové nástroje usnadňují práci s doklady a zvyšují produktivitu. Ne každý software ale pokryje kompletní škálu činností moderních účetních. Ten náš ano.

Tématem posledních let jsou například e-shopy. Moderní účetní software by prostě měl disponovat napojením na e-shopové platformy. To pak šetří spoustu času, automatizuje předávání dat a zamezí chybovosti ručního zpracování.

Jinou takovou výzvou pro účetní software je, když má firma klienta nebo jednatele ze zahraničí. Interpretace českých reportů či účetních výkazů může být problematická. V Eurofaktuře můžete například jednoduše přepnout celý systém do jiného jazyka, takže i zahraniční klient může program okamžitě používat.

Moderní nástroj pro zpracování účetních dat přenese řád a systém účetní kanceláře do rychlého a přehledného online světa. Je to cesta od dřiny k efektivní práci.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

