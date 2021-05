Otevřel bych, ale nechci přijít o podporu, říká majitel hospody

Restaurace patří mezi oblasti, které koronavirová omezení zasáhla nejvíc. Co konkrétně to znamenalo pro jeho podnik, vysvětluje v rozhovoru Tomáš Troup, majitel Chmelenské hospody z jihočeské Křemže.

Jak se těšíte na léto, očekáváte plnou hospodu?

Vůbec nevím, jak to bude v létě vypadat. Jestli budou pro vstup do restaurace povinné testy, tak si myslím, že to bude těžké. Netuším, jakou formou bude probíhat jejich kontrola. Nedokážu si představit, že budu někomu kontrolovat podle QR kódu, jestli je nebo není pozitivní. Upřímně si myslím, že většina majitelů hospod to bude ignorovat.

Budou mít vůbec zákazníci na restaurace peníze? Nebude to na vesnici spíše o štamgastech docházejících na pivo?

Naopak, myslím si, že budou docházet spíše na jídlo než na pivo. V mojí restauraci to není tolik o těch místních, pivaři by mě neuživili. Dojíždí sem ale hodně přespolních obyvatel, právě kvůli jídlu.

Jak jste zareagoval na vládní nařízení? Máte výdejní okénko, rozvážíte jídlo?

Mám jenom výdejní okénko. O rozvozu jsem přemýšlel, ale nemám na to personální kapacitu a momentálně by mohl být problém nové lidi sehnat. Navíc by to znamenalo další náklady a pochybuji, že bych jídel rozvezl tolik, aby se mi to vyplatilo.

Do jaké míry dokáže prodej prostřednictvím okénka zafinancovat provoz restaurace?

Okénko mi přináší asi desetinu běžných tržeb. V podstatě zaplatí nájem a energie. Je to hodně nárazové, špatně se odhaduje objem jídel. Jeden víkend mám velký počet objednávek, tak objednám zásoby, a příští víkend objednávky nejsou a zásoby mi zůstávají.

Jak hodnotíte komunikaci vlády směrem k restauracím?

Nejhorší to bylo před Vánoci. Od vlády přišla informace, že se bude otevírat, takže jsme nakoupili a připravili zásoby. Nakonec k otevření nedošlo a vše jsme museli vyházet. Nemyslím si, že by se od té doby něco změnilo, komunikace je pořád špatná. Na jednu stranu chápu, že se těžko něco odhaduje, ale není možné, aby vláda večer slíbila podnikatelům rozvolnění a pak se to nestalo.

Měl jste chuť opatření porušit?

Upřímně, mám teď chuť se na všechno vykašlat a otevřít. Vidím i na lidech, kteří do hospody chodí, že už je to nebaví. Věřím, že kdybych teď otevřel, budu mít plno.

Proč tedy hospodu neotevřete?

Dostávám teď příspěvek 1000 Kč na den, což už mi dokáže nějaké náklady pokrýt. Nechtěl bych o to kvůli porušení nějakého opatření přijít.

Měl jste finanční rezervu? A na co jste jí případně využil?

Musel jsem do finanční rezervy sáhnout docela zásadně. Mám kromě hospody ještě půjčovnu dodávek, kde je potřeba hradit další fixní náklady. Vše jsem platil z úspor. Dluhy spojené s rozjezdem podnikání jsem splatil nedávno. O finanční rezervu, kterou jsem si stihl vytvořit, jsem teď v podstatě přišel.

Už jste říkal, že od státu čerpáte podporu 1000 korun za den. Předpokládám, že jde o kompenzační bonus. Čerpáte ještě nějakou jinou pomoc?

Dostávám pouze příspěvky pro OSVČ. Nejprve jsme dostávali 500 korun měsíčně, to bylo zoufale málo. Teď je to tisícovka, a to už je částka, se kterou se dá něco zaplatit.

Vláda po tlaku opozice zareagovala i tím, že pro všechny odložila EET až do roku 2023. Využil jste této možnosti?

Nevyužil, vedu EET dál. Je to pro mě jednodušší při dokládání příjmů pro finanční úřad, což je nutné při pobírání kompenzačních bonusů. Díky EET se řídím výpisem e-tržeb a mám tak ve všem větší pořádek. Navíc se nemusím bát, že bych musel složitě dokazovat, jaký jsem měl příjem.

Na jakou část běžných tržeb jste se letos zatím dostal?

Za rok 2020 jsem měl o dva a půl milionu nižší obrat než za rok 2019, což je na vesnickou hospodu opravdu zásadní číslo. Pro srovnání můžu uvést obrat za tři měsíce zpět, který se dokládá k žádosti o kompenzační bonus. V loňském roce jsem měl tříměsíční obrat ve výši necelých 400 tisíc korun, tenhle rok to bylo asi 100 tisíc. Loni jsem navíc měl celou polovinu ledna zavřeno a v únoru jsem otevřel jenom na plesy a zábavy. Provoz vesnické hospody, jako je ta moje, financují především takové akce. Ty ale letos bohužel neproběhly. Stejné je to se svatbami, lidé se bojí něco plánovat a všechny termíny ruší.

Jak jste na tom s náklady? Dokážete je díky příjmům z okénka a vládní podpoře pokrýt?

Když to vezmu na podnikání celkově, výdaje spolknou víceméně všechny moje příjmy. Na provoz hospody ale nemám vysoké náklady. Největší část mých nákladů tvoří brigádníci a energie. Z toho důvodu jsou teď, když je v provozu jenom výdejní okénko, i celkové náklady nižší. Co se týká provozu restaurace, pokryju náklady i bez zásahu do finanční rezervy. Je to ale i díky podpoře obce, jelikož mám obecní hospodu. Největší výhodu teď vidím v tom, že nemám zaměstnance.

Říkáte, že platíte hlavně za brigádníky. To znamená, že ani běžně nemáte žádné stálé zaměstnance?

Momentálně zvládám zajistit provoz výdejního okénka sám. Za normální situace mám asi šest brigádníků. Vzhledem k tomu, že hospoda není otevřená celý týden, nemám žádné stále zaměstnance. Nemůžu jim nabídnout plný pracovní poměr ani poloviční úvazek.

Jak to podle vás bude s pracovní silou v gastronomii dál? Najdou ještě lidé v tento obor důvěru?

Myslím si, že ne. Spousta lidí si našla novou práci nebo brigádu a nebudou se chtít vrátit. Podle mě teď lidé upřednostní obory, kde budou mít jistotu. Můžu jen doufat, že si moji brigádníci nenašli jiné přivýdělky a po otevření hospody se vrátí.

Musel jste kvůli krizi odložit nějakou investici do podnikání? Donutila vás naopak krize k nějakým inovacím?

Plány na inovace jsem určitě měl, ale pozastavil jsem je. Nemyslím si, že by mě k něčemu navedla krize. Jedinou změnou pro mě bylo, že jsem musel upravit jídelní lístek a zahrnout do něj jídla, která jsou vhodná do krabičky. Obvykle jsou to jídla, která bych běžně nenabízel, ale do krabiček bohužel není možné připravit vše. Prodávám teď převážně pizzu a hamburgery, případně řízek a vepřovou panenku. Do menu jsem zařadil i Caesar salát, aby obsahovalo nějaké lehčí jídlo.

Objevili se během krize noví zákazníci? Přišla vám podpora ze strany těch stálých?

Překvapilo mě, že výdejní okénko začali využívat i lidé, kteří běžně nechodí do hospody na pivo a je jich poměrně hodně. Věřím, že si budou chodit pro jídlo i po otevření. Stálí zákazníci využívají okénko také a jsem za to moc rád.

Plánujete v gastronomii podnikat dál? Máte víru v lepší zítřky?

Zatím v gastronomii určitě zůstanu. Dostalo se mi velké podpory od obce, v hospodě platím spíše symbolický nájem i na vesnické poměry. Hodně mi to pomohlo hlavně během rekonstrukce, kdy jsem mohl finance soustředit na renovaci prostor. V hospodě se pořádají i obecní plesy, takže byli rádi, že stará hospoda dostala nový kabát. Hospodu jsem kompletně renovoval sedm let, a to vyžadovalo velké úsilí, které bych teď jen nerad zahodil. Investoval jsem do toho spoustu peněz i času.

