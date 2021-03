Majitel center WorkLounge: Lidé si za klid na práci rádi zaplatí

Jsou centra WorkLoungevíc coworkingy, nebo jde spíš o flexibilní servisované kanceláře?

WorkLounge je vlastně takový hybrid, který nabízí mix obou možností. Klasický coworking u nás pokrývá zhruba pětinu plochy. Zbytek tvoří obrovské množství menších uzavřených kanceláří. My nenabízíme obří sdílené haly. V tom vidím slabinu některých čistě coworkingových center. Že připomínají Starbucks, kde se ne každý dokáže soustředit. U nás je k dispozici několik prostorných lounge pro setkávání, povídání, interakci. Ale hlavně kanceláře různých velikostí, od těch opravdu nejmenších pro jednoho člověka. Zkrátka stůl, židle, kontejner na pár věcí a rychlý internet. Zavřete za sebou dveře a máte klid na práci. Díky proskleným příčkám, zatmaveným jen do výšky ramen, a skleněným dveřím zůstáváte ale stále v inspirativním prostředí, které motivuje k práci.

Lubomír Šilhavý Zdroj: WorkLounge V oblasti pronájmu kanceláří se pohybuje zhruba 25 let. První kancelářskou budovu koupil v roce 1991 v Plzeňské ulici v Praze a dodnes ji provozuje jako business centrum. V současné době v tuzemsku vlastní a provozuje 7 kancelářských center s celkovou plochou okolo 13 000 metrů čtverečních. Přes deset let podniká také na Floridě, kde si poprvé vyzkoušel koncept sdíleného podnikatelského prostoru ve stylu WorkLounge, když v roce 2011 založil kancelářský projekt 1222 Offices.

Kolik za ten stůl se židlí a boxem lidé platí?

Za samostatnou kancelář pro jednoho sedm tisíc korun měsíčně. Pokud si ji pronajme více lidí najednou, tak cena začíná na pěti tisících na osobu. V těchto částkách už jsou zahrnuty veškeré energie i služby, od recepce přes úklid a IT servis až po kredity na využití zasedacích místností. Kancelářskými projekty se zabývám víc než čtvrt století. Své první centrum typu WorkLounge jsem vybudoval na Floridě. A stále se mi potvrzuje to samé. Aby byli lidé na pracovišti spokojení, potřebují klid na práci, nulové starosti s provozními věcmi a inspirativní prostředí. A ocení výtečnou kávu. Kdybych přišel na něco, co jim ještě chybí, přidám to. Ale 25 let zkušeností mi říká, že když toto všechno lidem poskytnete, ve správně zvolené lokalitě, samozřejmě, můžete si dovolit nastavit ty nejkratší výpovědní lhůty a stejně budete mít plno.

Mluvíte o inspirativním prostředí, co přesně má být tou inspirací?

Je to jako když chodíte do fitka – doma si můžete zacvičit a určitě se pokusíte dát do toho maximum, ale když vidíte kolem sebe, jak cvičí ti druzí, působí to na vás úplně jinak. Ve WorkLounge to tak funguje s prací. Všichni tu mají napilno, pracují na zajímavých projektech, vzájemně se inspirují. Oproti běžnému pracovišti, tady lidé podnikají v různých oborech, díky čemuž vzniká skutečně pestrá komunita a také síť potenciálních obchodních kontaktů.

V Praze fungují dvě centra WorkLounge, na Václavském náměstí a v Karlíně. Brzy plánujete otevřít další na Andělu. Je na to vhodná doba?

Když pominu šok loňského března, kdy jsme nikdo netušil, co se na nás hrne, lidé se barikádovali doma a nějaký čas se nescházeli ani v rámci rodin, tak nám pandemie z jistého úhlu pohledu přeje. Na jejím začátku jsme tu sice měli prázdno a část klientů se zalekla natolik, že ukončili své členství. Máme měsíční výpovědní lhůtu, takže v dubnu jsme najednou měli o poznání méně členů. Ale pak začali přicházet noví. Lidé, kteří se ocitli doma na home office a zjistili, že jim to nevyhovuje.

Nemůžou na své běžné pracoviště, tak si pronajmou místo na jiném?

Ano, hledají alternativu a jsou ochotni to zaplatit i ze svého. Přicházejí i celé týmy různých korporací, že by se u nás potřebovaly scházet na porady. Ne všechno se dá vyřešit po Skypech a Zoomech. Ale ani člověk, který se při práci obejde bez osobního kontaktu s kolegy, pro ni doma nemívá vhodné podmínky. Běžné byty se skládají z obýváku, ložnice, jednoho, dvou dětských pokojů. Každý zkrátka nemá pracovnu. O klidu nemluvě, když teď většina dětí nechodí do školy. Doslova denně od klientů slyšíme, jak práce z domova nefunguje a vyčerpává. Poptávka po alternativě roste.

Kolik máte členů?

Máme tu velmi rozmanitý mix lidí od 20 do 50 let. Podnikatele na volné noze i celé firmy. Celkem teď máme kolem 500 stálých členů, ať už docházejí do coworkingu či pracují z privátní kanceláře. To je počet srovnatelný se začátkem loňského roku. Během pandemie k tomu přibylo lidí, kterým vyhovuje členství na pár dnů v měsíci, nebo si i zaplatí jen jednodenní vstup.

Samozřejmě není všechno růžové. Kvůli covidu jsme odložili plánovanou expanzi do zahraničí. A úplně na nule jsme v oblasti eventů. Ale věříme, že nové centrum, které v dubnu otevřeme na Andělu, se nám podaří bez problémů naplnit.

WorkLounge Centra WorkLounge se skládají z plně servisovaných flexibilních kanceláří spojených se zasedačkami, eventovými místnosti a coworkingovým prostorem. V tuto chvíli mají kolem 500 stálých členů. WorkLounge v Karlíně byl otevřen v roce 2017 a nabízí 1900 metrů čtverečních. Pobočka na Václavském náměstí otevřela v roce 2018 a rozkládá se na 1500 čtverečních metrech. V dubnu 2021 přibude třetí na Andělu, které nabídne pro začátek 1000 čtverečních metrů. Ve stejné době bude spuštěn také projekt WorkLounge komunitního bydlení se 22 komunitními byty.

Jak v pandemii řešíte bezpečnost?

Děláme všechno, abychom eliminovali rizika. Všechny místnosti pravidelně dezinfikujeme, naši členové nosí ve společných prostorách roušky a respirátory. Dále je nutná řádná registrace návštěv a rezervace zasedacích místností pro schůzky. Protože se teď nekonají žádné společenské akce, umožnili jsme klientům s Hot Desk členstvím, to znamená bez vyhrazeného pracovního místa, aby využívali i naše eventové prostory. Omezili jsme kapacitu u větších stolů v lounge. Tak aby se u nás lidé mohli potkávat, když to potřebují, ale měli také možnost být i co nejvíc separovaní.

V aktuálním lockdownu se část klientů se uchýlila na střídavý home office, často kvůli uzavření a školek a prvních a druhých tříd základek. Ale členství zatím neukončují. Chtějí se do kanceláře vrátit, jakmile jim to situace umožní.

Renata Lichtenegerová Studovala VOŠP v Praze. Sedm let byla redaktorkou podnikatelského týdeníku Profit. Poté se její hlavní pracovní náplň přesunula k přebalovacímu pultu, odkud ale příležitostně psala například pro měsíčník Obchod a finance... Další články autora.