Nová pomoc pro podnikatele pokryje další náklady. Má ale háček

Vláda chystá nový kompenzační program pro podnikatele – jak firmy, tak OSVČ. Má se jmenovat Covid Nepokryté náklady. Dosáhnou na něj ti podnikatelé, jejichž obrat v době pandemie poklesl o 40 a více procent v porovnání se stejným obdobím posledního předpandemického roku, tedy 2019.

Pokud tedy daný podnikatel v době pandemie utrpěl v porovnání s rokem 2019 pokles tržeb o 40 a více procent, od takto vzniklé ztráty se odečtou prostředky, které případně čerpal z již existujících podpůrných a záchranných programů, jako je Antivirus. Výsledek takového odečtení představuje „nepokryté fixní náklady“, přičemž stát bude připraven v rámci nového programu kompenzovat 60 procent z nich, maximálně však do výše 40 milionů korun.

Program by měl být v rámci svých výzev členěn čtvrtletně. První výzva se tedy bude vztahovat k rozhodnému období prvního letošního čtvrtletí, tj. období od 1. ledna do 31. března. Firma nebo OSVČ tedy musí být v tomto období ve ztrátě a zároveň musí vykazovat zmíněný alespoň 40procentní propad tržeb v porovnání se stejným obdobím roku 2019. Při splnění těchto podmínek podnikatel tedy může žádat o podporu v rámci programu Covid Nepokryté náklady, pokud tedy ještě zároveň platí, že k 31. prosinci 2019 nebyl v úpadku, likvidaci, nespolehlivým plátcem, nespolehlivou osobou, ani nečelil kolektivnímu insolvenčnímu řízení.

Je příznivé, že nový program konečně vychází z parametru tržeb, respektive jejich poklesu. Není tedy koncipován dle počtu zaměstnanců. Problematické je však to, že navrhuje kompenzovat pouze 60 procent nepokrytých fixních nákladů. Řada podnikatelů již v druhém roce pandemie nemá dostatek rezervních prostředků, aby pokryla ze svého zbylých 40 procent nákladů. Kompenzace by měla činit spíše 70 až 90 procent, v závislosti na velikosti podniku, kdy nejvyšší procentuální kompenzace by šla podnikům nejmenším.

Dalším sporným číslem v navrhovaném programu je cifra 40procentního a vyššího poklesu tržeb. I zde je vláda až příliš přísná. Kompenzovat by měla spíše již při 30procentním a vyšším poklesu tržeb. Kompenzace při 40procentním a vyšším propadu tržeb totiž například v oblasti gastronomie bude znevýhodňovat ty podnikatele, kteří na pandemickou situaci pružně zareagovali třeba otevřením výdejních okének s pokrmy. Často kvůli tomu jejich tržby klesají třeba o třetinu, takže na podporu v rámci nového programu by to ještě nestačilo. Zato by na ni dosáhl konkurent, který se výdejní okénko nenamáhal otevřít, takže mu tržby klesly o mnohem více. O více než 40 procent.

Autor je hlavním ekonomem Trinity Bank.

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal... Další články autora.