Hledáte kancelář bez závazků? Projděte si největší coworkingová centra

Dlouhodobý pronájem vlastní kanceláře může být přehnaný luxus, pokud pracujte na volné noze nebo teprve rozjíždíte nový byznys. Po měsících koronavirových omezení mohou být dobrým řešením i pro větší firmy, pokud se dál nechtějí vázat dlouhodobou smlouvou na pronájem plného počtu míst na dosavadním pracovišti. Také stálý home office může mít své slabiny, stejně jako pravidelná práce z kaváren – když jsou zrovna otevřené.

Řešením může být členství v jednom z coworkingových center. Ta cílí především právě na začínající podnikatele a freelancery, kterým stačí pracovní stůl ve sdíleném prostoru doplněný o služby recepce, ajťáků či uklízečky. Větším firmám pak zpravidla nabízejí i pronájem soukromých kanceláří. O náklady na provoz moderního kancelářského prostoru se zasedačkami i odpočinkovými zónami se v coworkingu dělí stovky lidí. Některá centra navíc aktivně podporují rozjezd podnikání svých členů různými akceleračními programy.

Coworkingy v Česku během předchozích let rychle přibývaly. Poradenská společnost BNP Paribas Real Estate v současnosti eviduje zhruba 25 těchto center s rozlohou větší než 200 metrů čtverečních. Některá z nich ochromila pandemie. Dočasně zavřeno je například brněnské centrum Mo-Cha, otevření jeho pražské pobočky je z loňského listopadu zatím odloženo na neurčito. Většina tuzemských velkých coworkingových center ale funguje dál s tím, že zavedla potřebná hygienická opatření.

Do budoucna by coworkingová centra mohla těžit ze sílící tendence firem hledat co nejflexibilnější podobu pracovišť. „Z našich analýz lze vyčíst, že stále více firem uvažuje o zavedení práce z domova pro své zaměstnance i do budoucna. V návaznosti na to zvažují některé společnosti i částečnou redukci svých pracovních prostor nebo sdílení pracovních míst, takzvaný desk sharing,“ říká Lena Popová, která v BNP Paribas Real Estate vede oddělení kancelářských pronájmů. V důsledku pandemie podle ní nájemci kancelářských prostor daleko více než v minulosti vyžadují flexibilní nájemní podmínky, například ohledně délky nájmu, výpovědní lhůty, možnosti bezpodmínečné redukce části prostor, nebo naopak jejich rozšíření.

Služby coworkignových center se do jisté míry překrývají se službami flexibilních servisovaných kanceláří a naopak. Tento přehled zahrnuje centra či sítě s plochou 1000 a více metrů čtverečních, která poradenská společnost BNP Paribas Real Estate řadí mezi coworkingová či částečně coworkingová.

< Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat > Business Link Visionary Polský coworkingový řetězec Business Link, který je od roku 2018 součástí Skanska Group, má v Česku zatím jednu pobočku, a to v budově Visionary v pražských Holešovicích. Centrum nabízí plochu 4500 metrů čtverečních, 629 pracovních míst, 25 hot desků (nespecifikované pracovní místo ve sdílených prostorech), 60 dedicated desků (konkrétní místo ve sdílené kanceláři) a 144 soukromých kanceláří pro 2 až 30 osob. Společné prostory zabírají 1500 metrů čtverečních, 217 m2 připadá na terasy. Kromě Prahy se Business Link nachází ve Varšavě, Poznani, Krakově a Vratislavi. Služby: Centrum nabízí plně zařízené soukromé kanceláře, přístup 24/7, recepci, kuchyňky, IT podporu, tiskárny, vysokorychlostní internet. Korporátní týmy, malé a střední společnosti i freelanceři mohou využívat také šest call boxů pro nerušené telefonování, laundrybox (systém skříněk umožňující využít služeb čistírny) nebo nabíječky pro elektromobily. Opět nechybí kolárna a možnost pronájmu parkovacího místa. Ceny: Jedno pracovní místo přijde nejčastěji na 6 500 až 7 700 Kč bez DPH měsíčně, podle typu zvoleného produktu. Zajímavosti: Pražské prostory Visionary jsou první investicí Business Linku mimo Polsko. Budov navrhl uznávaný architekt Jakub Cigler. Centrum cílí především na korporátní klientelu, které nabízí značnou flexibilitu. Mezi typy členství patří například takzvaný rotační model, který je v souladu se současným trendem částečné práce z domova. Společnost s 10 pracovními místy v soukromých kancelářích může mít pro své zaměstnance například 20 vstupních karet. Uživatelé používají pracovní prostor v rotačním modelu či po směnách. Cena členství zahrnuje i vstup do ostatních center coworkingové sítě. Base Coworkingové centrum s názvem Base společnosti Penta Real Estate funguje od února 2020, najdeme ho nedaleko pražského Hlavního nádraží v kancelářském komplexu Churchill I. Má celkovou plochu téměř 2000 metrů čtverečních, z čehož 822 metrů tvoří uzavřené kanceláře. Nabízí také zasedací a školící místnosti či komunitní zónu, kterou lze využít i jako prostor pro různé typy akcí. Kapacita je celkem 190 kancelářských a 71 coworkingových míst. Další Base má letos vzniknout v Bratislavě. Služby: Base cílí především na manažery a zaměstnance středních a velkých firem. V rámci měsíčního poplatku nabízí vstup 24/7, plně vybavené kanceláře, služby recepce, zasedací místnosti, volné jednotky pro tisk, základní IT podporu, vysokorychlostní internet, neomezenou konzumaci kávy, čajů a vody. Klienti mají možnosti přihlásit zde sídlo společnosti a označit si kancelář firemním logem. Cyklisté ocení kolárnu se sprchami, motoristé možnost pronájmu parkovacího místa. Ceny: Měsíční členství pro jednotlivce bez konkrétního pracovního místa začíná na ceně 6500 Kč bez DPH. V případě fixního pracovního místa na 7200 Kč. Náklady na pronájem servisovaných kanceláří se odvíjejí od počtu pracovních míst, nejnižší cena za jedno je 8135 korun bez DPH. Zajímavosti: Developer Penta Real Estate vyhlásil na podobu centra Base mezinárodní soutěž. Tu vyhrálo tuzemské Studio Perspektiv, které vytvořilo takzvaný butikový coworkingový prostor. Místy připomíná luxusní hotel. Srdcem komunitního života je zóna s výhledem na Pražský hrad a Hlavní nádraží. Díky flexibilnímu mobiliáři lze přizpůsobit její prostory potřebám různých společenských akcí. HubHub Síť coworkingových center HubHub patří společnosti HB Reavis se sídlem na Slovensku. V Česku, konkrétně na Praze 1, má dvě centra: v ulici Na Příkopě (s plochou 3500 metrů čtverečních) a v Paláci Ara (2700 m2). HubHuby nabízejí sdílené pracovní prostory i privátní kanceláře, místa pro setkávání, uzavřené zasedací místnosti, ale také třeba spací boxy nebo herní místnost. Síť má kromě Česka a Slovenska pobočky také v Polsku, Maďarsku a Velké Británii. Rozsah služeb: Členové mají nonstop přístup. Objem služeb a výhod závisí na typu členství, nicméně všichni sdílejí stejné prostory, mají k dispozici stejný vysokorychlostní internet a IT podporu, dále určitý počet kreditů na využití zasedacích místností, možnost tisku a kopírování, využívání kuchyněk, neomezené konzumace kávy, čaje a minerálek. Po vyčerpání výhod jsi lze například dokoupit kredity na zasedací místnosti nebo pronajmout eventový prostor za zvýhodněnou cenu. Centra HubHub cílí především na začínající projekty, startupy a menší či středně velké společnosti. Mezi klienty lze ale najít i nadnárodní korporáty. Ceny: HubHuby nabízejí tři druhy členství. Flexible Desk, tedy nekonkrétní místo ve sdíleném prostoru, stojí 6400 Kč bez DPH měsíčně. Fix Desk, neboli vlastní pracovní stůl, stojí 7200 Kč měsíčně. Ceny privátních servisovaných kanceláří začínají na 7650 Kč za jeden stůl. Konkrétní výše se pak odvíjí od počtu lidí v dané kanceláři. Zajímavosti: Centra HubHub kladou značný důraz na komunitu, pořádají řadu komunitních akcí a nabízejí členům pomoc s rozvojem jejich podnikání, zprostředkování důležitých kontaktů či marketingovou spolupráci. Členové jednoho pražského HubHubu mají přístup na komunitní a jiné aktivity i do toho druhého. V závislosti na druhu členství je možné využívat i jeden až čtyři dny v měsíci prostory zahraničních poboček, další dny si lze případně dokoupit. Impact Hub Globální síť Impact Hubů tvoří přes 100 coworkingových center. První z nich vzniklo v roce 2005 v londýnském Islingtonu. V Česku byl první Impact Hub otevřen v červnu 2010 v Praze na Smíchově. Od té doby přibyly další tři – v Brně, Ostravě a druhý pražský na Vinohradech. Dvě pražská centra nabízejí dohromady plochu 5000 metrů čtverečních, brněnské 3450 a ostravské 1450 m2. Rozsah služeb: Centra Impact Hub nabízejí mnoho variant členství začínajících na 10 hodinách měsíčně až po neomezené tarify a pronájem vlastních kanceláří. Všichni členové mohou využívat kompletní kancelářské vybavení, recepční služby vysokorychlostní internet, call boxy odpočinkové zóny a mnoho dalšího. Ve všech centrech je bar s kávou a občerstvením. V případě pronájmu vlastní kanceláře cena zahrnuje i volné hodiny v zasedacích místnostech; ostatní členové na ně mají slevy, stejně jako na využívání eventových prostor. V Impact Hubech se potkávají zakladatelé startupů s freelancery, zkušenými podnikateli i manažery korporací. Ceny: Nejlevnější členství na 10 hodin v měsíci stojí v brněnském a ostravském Impact Hubu 690 Kč včetně DPH, o 100 Kč více pak na pražském Smíchově a o 200 Kč více na Vinohradech. Neomezený tarif pro jednotlivce vyjde v Ostravě na 2590 Kč, v Brně na 2990 Kč, na Smíchově na 3990 Kč a na Vinohradech na 4890 Kč. Průměrná cena při pronájmu vlastní plně servisované kanceláře činí v ostravském centru 500 Kč bez DPH, v brněnském 750 Kč a v pražských centrech 1000 Kč za metr čtvereční. Zajímavosti: V rámci tuzemské sítě Impact Hubů, která má více než 1700 členů, působí 250 mentorů a expertů. Ti v rámci takzvaných akceleračních programů mentorují nové nadějné podnikatelské či společensky prospěšné projekty. Ročně je takto akcelerováno více než 100 projektů. Každý člen jednoho Impact Hubu může využívat 30 % (maximálně však 30 hodin) měsíčně ze svého tarifu pro práci v jiném z tuzemských center. Node5 Coworkingové centrum Node5 v Radlické ulici na pražském Smíchově bylo otevřeno v květnu 2012. Založili jej podnikatelé Lukáš Hudeček a Petr Ocásek, kteří měli původně v plánu v Praze otevřít pobočku londýnského inkubátoru pro nové technologické firmy TechHub. Od února 2020 je provozovatelem centra společnost Headmade. Node5 nabízí celkem 1000 metrů čtverečních, z čehož 700 metrů tvoří sdílené plochy a zbytek kanceláře k pronájmů. Nachází se v něm mimo jiné eventový prostor až pro 180 osob, relaxační místnost, zasedačky a kuchyňka. Rozsah služeb: Členové mají k dispozici recepci, vysokorychlostní internet, tiskárny i cateringové služby. Coworkingový prostor je dle typu členství možné využívat až v režimu 24/7. K dispozici jsou fixní i sdílená pracovní místa. Místo členství je možné si také pořídit desetidenní permanentku. Coworkingové centrum cílí především na startupy a freelancery. Mezi jeho členy jsou ale i malé či střední firmy, které se v Node5 dále rozvíjejí. Ceny: Za sdílené pracovní místo s přístupem od 9:00 do 17:00 ve všední dny zaplatí členové 1300 Kč bez DPH za měsíc. Neomezený vstup přijde na 1900 Kč. Vlastní pracovní stůl s neomezeným přístupem stojí 2900 Kč. Ceny privátních servisovaných kanceláří se odvíjejí od počtu osob a jejich individuálních potřeb, začínají na 350 Kč za metr čtvereční měsíčně. Zajímavosti: Prostor působí dojmem nezávislého rockového klubu. Začínaly tu například startupové společnosti Apiary, BudgetBakers, Šéfbot či akcelerátor Startup yard. Provozovatelé centra si zakládají na „skutečné coworkingové atmosféře vzájemné spolupráce a pohody s důrazem na komunitu“. Pravidelně se zde konají kulturní akce pro členy a návštěvníky, stejně jako různé semináře a přednášky. Spaces Coworkingová centra Spaces jsou v Česku, respektive v Praze hned čtyři. V Praze 1 se nachází Spaces Albatros s plochou 3700 metrů čtverečních, Spaces Nile House v osmé městské části nabízí 3600 metrů, stejně jako Spaces Smichoff v Praze 5. Největší je pak Spaces Parkview s plochou 4200 čtverečních metrů v Praze 4. Jsou součástí holdingové skupiny International Workplace Group (IWG), která provozuje kancelářské prostory v tisícovce měst celkem 120 zemí světa. V síti jsou vedle center Spaces také další značky kancelářských řetězců: Regus, No 18, HQ. Rozsah služeb: Centra nabízejí uvítací prostor s recepcí, bar s občerstvením a relaxační místnosti, prostory pro setkávání a eventy, pro krátké schůzky i pro soustředění a samostatnou práci. Dále telefonní budky, zasedací místnosti, venkovní terasy. Členství je flexibilní a lze jej uzavřít na 1 až 24 měsíců. Členům je umožněn vstup v otevírací době center, a to od 8:30 do 18:00 hodin. Mohou si volit mezi režimem Coworking (sdílená kancelář) nebo Office (soukromá kancelář). Členství lze přizpůsobit i pro různou četnost vstupů. Zájemci si mohou připlatit za parkovaní v zabezpečených prostorách. Ceny: Pětidenní vstup do sdílených prostor začíná na 1600 Kč bez DPH měsíčně, desetidenní na 2450 Kč. Neomezené členství pro jednotlivce stojí od 3860 Kč měsčně. Průměrná cena za osobu v soukromé servisované kanceláři se v jednotlivých budovách pohybuje od 4700 do 5800 Kč. Konkrétní ceny se pak odvíjejí od počtu pracovních míst a velikosti kanceláře. Zajímavosti: Členství ve Spaces poskytují přístup do globální sítě IWG, tedy do všech center značek Spaces, Regus, HQ a No 18. Ten, kdo má například členství Office založené ve Spaces Nile House, může pracovat z 13 lokalit v Praze a také v budovách Regus v Brně a Ostravě, stejně jako v dalších 3500 lokalitách ve světě. Soukromou kancelář si rezervuje v mobilní aplikaci MySpaces v lokalitě, která mu vyhovuje. WeWork Americký coworkingový gigant WeWork má zatím v Česku jednu pobočku, a to v kancelářské budově Drn na pražské Národní třídě. Má 5600 metrů čtverečních a zahrnuje sdílené prostory i více než 40 soukromých kanceláří. Globální síť WeWork tvoří přes 850 budov ve 151 městech a 38 zemích po celém světě. Služby: Centrum WeWork DRN v Praze je určeno podnikatelům, startupům i korporátním podnikům. Poskytuje vysokorychlostní Wi-Fi, tiskárny, služby recepce, různé zasedací a konferenční místnosti, učebny i telefonní budky pro rychlé a soukromé telefonní hovory. Členové mají přístup ke sprchovým koutům a do wellness místností, k dispozici je jim také barista. Nabídka zahrnuje hot desk stoly, fixní místa i pronájem soukromých kanceláří mnoha velikostí. Ceny: Členství Hot Desk, tedy ve sdíleném prostoru bez konkrétního pevně daného místa, činí 5780 Kč bez DPH. Dedikované místo stojí 8500 Kč měsíčně, ceny soukromých servisovaných kanceláří začínají na 9200 Kč za jednu osobu. Zajímavosti: Pražské centrum WeWork má více jak 1000 členů a globální komunita celosvětové sítě více než půl milionu. Prostor WeWork Drn získal dvě prestižní ocenění: Zvítězil v sekci Hub & Co-working v soutěži Kanceláře roku pořádané společností Prochazka & Partners za rok 2019 a získal také cenu CBRE Art of Space Award za nejlepší coworking pro rok 2020. V loňském roce síť WeWork zavedla novou službu s názvem All Access, která členům umožňuje přístup do kteréhokoliv jejího centra po celém světě. Do 30. června 2021 má být tato služba v rámci členství zdarma. WorkLounge První coworkingové centrum WorkLounge se nachází v objektu Forum Karlín, druhé na Václavském náměstí v budově Diamant. Zakladatelem a majitelem je český podnikatel Lubomír Šilhavý, který si koncept sdíleného podnikatelského prostoru vyzkoušel nejprve v USA na Floridě, kde v roce 2011 založil kancelářský projekt 1222 Offices. Prostor WorkLounge v Karlíně byl otevřen v roce 2017 a dnes nabízí 1900 metrů čtverečních, z čehož 1200 metrů představují kanceláře. Pobočka na Václavském náměstí otevřela v roce 2018 a rozkládá se na 1500 metrech čtverečních, přičemž soukromé kanceláře zabírají 900 metrů čtverečních. Služby: Obě centra nabízejí sdílené lounge prostory s kuchyňkami, zasedací i eventové místnosti a sdílené i soukromé kanceláře. V ceně členství jsou zahrnuty veškeré služby coworkingu, například recepce, příjem pošty, kredity na zasedací místnosti, neomezená spotřeba kávy a dalších nápojů, nabídka denního tisku. Ceny: Základní členství, neboli Basic Membership se čtyřmi měsíčními vstupy do coworkingu, stojí 1200 Kč bez DPH, a to v obou centrech WorkLounge. Členství Hot Desk, které znamená neurčené místo v coworkingu s přístupem 24/7, vyjde na 4000 Kč v Karlíně a na 4500 Kč na Václavském náměstí. Pevně dané místo ve sdílené kanceláři stojí na Václavském náměstí 5000 Kč a v Karlíně 5500 Kč. Ceny soukromých kanceláří pro jednu osobu začínají na 7000 Kč. U vícekapacitních kanceláří je cena na jednoho člověka nižší. Zajímavosti: WorkLounge byl několikrát nominovaný na ocenění Kancelář roku a v roce 2020 také na Central European Startup Awards. Flexibilní podmínky členství umožňují snadné zmenšení či zvětšení kanceláře dle potřeb dané firmy a možnost ukončení členství s měsíční výpovědní lhůtu. Člen jednoho WorkLounge automaticky získává přístup i do druhého, kde může k práci a schůzkám využívat prostor Lounge a zasedací místnosti. < Předchozí 1 2 3 4 5 Pokračovat >

Renata Lichtenegerová Studovala VOŠP v Praze. Sedm let byla redaktorkou podnikatelského týdeníku Profit. Poté se její hlavní pracovní náplň přesunula k přebalovacímu pultu, odkud ale příležitostně psala například pro měsíčník Obchod a finance... Další články autora.