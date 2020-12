Podpora pro restaurace se blíží. Pozdě a málo

Ministerstvo průmyslu a obchodu představilo detaily státní pomoci pro restaurace, hospody či bary, které musí od pátku znovu zavřít. Program nazvaný Covid gastro schválila v pondělí vláda.

„Za každého zaměstnance na plný úvazek a pracovníky, kteří s podnikateli (OSVČ) spolupracují, bude možné čerpat 400 korun na den,“ říká Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy.

Podpora se bude týkat celkem 64 dnů v období od 14. října do 31. prosince 2020, kdy restaurace musely mít kvůli koronavirové epidemii podle vládních nařízení zavřeno.

Kompenzaci naopak nedostanou za první polovinu prosince, konkrétně za období od 3. do 17. prosince, kdy mohly mít otevřeno nejprve jen do desáté a následně do osmé hodiny večer. Mnoho restaurací či barů má přitom právě večer nebo v noci největší tržby. Podporu nedostanou ani za omezení v září nebo první polovině října.

„Pokud například o dotaci požádá zařízení s deseti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dostane provozovatel 4000 korun za den, tedy 120 tisíc korun za měsíc, za celé období pak 256 tisíc korun,“ vypočítává Havlíček.

Upozorňuje také, že gastronomický sektor může zároveň čerpat podporu z programu Covid nájemné a využít také 100% kompenzaci mezd z programu Antivirus.

Všechny tyto vládní kompenzace však podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy restauratérům pokryjí jen zhruba 30 až 40 procent obratu. Premiér Andrej Babiš jim přitom sliboval stoprocentní náhradu nákladů.

Podnikatelé si také stěžují na to, že vláda jim kompenzace posílá pozdě, přestože peníze nemají teď. I nový program pro restaurace odstartuje až v průběhu ledna – a to teprve začne příjem žádostí.

Vše zaplatíme! Dáme 100% kompenzaci!

Takovéhle byly titulky většiny médií během celého dne a vláda sbírala pozitivní body. Pak proběhlo jednání vlády a výsledek je jako obvykle zcela jiný: — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) December 14, 2020

Podpora dodavatelů: Za fatální selhání vlády považuji to, že ze slíbeného kompenzačního programu zcela vypadli dodavatelé do gastronomie. Tyto firmy jsou úplně stejně postižené jako vlastní gastronomické provozy, ale vláda se k nim zcela otočila zády. — Tomáš Prouza (@ProuzaTomas) December 14, 2020

Jednoduchost pravidel. Jednoduchost výpočtu. Jednoduchost žádosti. Jednoduchost ověření. Jednoduchá a jednotná pravidla (a ne každému oboru podle toho, co si vylobuje).



Ne, ani po 9 měsících to česká vláda neumí a nechápe.



Německá dávno.

👇👇👇 — Michal Bláha (@michalblaha) December 14, 2020

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.