Podnikatelé se můžou začít hlásit k paušální dani

Podnikatelé se mohou začít hlásit k takzvané paušální dani. Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 registraci. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří nejsou plátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do jednoho milionu korun. Přihlásit se k tomuto režimu na příští rok půjde do 11. ledna 2021.

Formulář oznámení je možný vyplnit ručně (formulář pro tisk) nebo online v interaktivní aplikaci Finanční správy. Vyplněný formulář je následně potřeba odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu. Učinit tak lze přes datovou schránku, poštou, na podatelně finančního úřadu či do sběrného boxu umístěného na územním pracovišti.

„Žádná daňová přiznání, přehledy pojistného ani komunikace se třemi různými úřady najednou. Jedinou platbou ve výši 5469 Kč měsíčně vše vyřešíte a máte splněno,“ říká k paušální dani ministryně financí Alena Schillerová. Paušální daň je dobrovolná a poslanci ji schválili definitivně na začátku prosince.

Měsíční záloha v rámci paušální daně činí pro příští rok 5469 Kč. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2393 Kč, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2976 Kč a 100 Kč na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 Kč. Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021. Paušální daň je možné si i předplatit, třeba i na celý rok dopředu.

Vyplatí se vám? Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla