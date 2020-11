Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Jenom 11 procent podniků plánuje otevření odložit na období, kdy budou moci zákazníkům nabízet služby bez jakýchkoli omezení. Dvě procenta hospod – podobně jako na jaře – už zůstanou zavřené.

Velká část provozovatelů využila nuceného uzavření podniků k úpravám interiérů nebo k přípravě novinek v nabídce, uvedli v průzkumu. Zároveň upravili interiéry tak, aby co nejlépe vyhověly vládním pravidlům pro třetí stupeň protiepidemického systému PES. Ta nařizují poloviční počet hostů oproti plné kapacitě, u jednoho stolu se budou moci sejít nejvíce čtyři lidé. Do třetího stupně by se Česko mohlo dostat od pondělí 30. listopadu, definitivně o tom však vláda rozhodne až den předem.