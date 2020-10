Nové kompenzace: Projděte si, co schválila vláda

Vláda dnes schválila první kompenzace pro podnikatele, firmy a další organizace, kterým už od září postupně znemožnila činnost kvůli omezením proti dalšímu šíření koronaviru.

Tentokrát má jít o cílené programy, tedy zaměřené na konkrétní obory. Koalice ANO a ČSSD zatím neplánuje plošnou pomoc jako na jaře. Premiér Andrej Babiš to vysvětluje tím, že například na další odpuštění sociálního a zdravotního pojištění už vláda nemá dost peněz.

O kompenzacích koalice jednala dopoledne. Schválila poloviční náhradu nájemného pro uzavřené či omezené provozy, prodloužení programu Antivirus, novou podporu pro kulturu, zájezdové dopravce a profesionální sporty. Ministryně financí vyhlásila pro zasažené podnikatele odklad plated daní do konce roku.

Už dřív se vláda také shodla na vylepšených pravidlech pro ošetřovné, které bude stát v současné situaci vyplácet po celou dobu péče o dítě a v minimální výši 400 korun. Změny ošetřovného a prodlužení Antiviru musí ještě schválit Parlament.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po jednání vlády řekla, že pro menší firmy a podnikatele, kteří nedosáhnou na Antivirus, chystá kompenzační bonus ve výši 500 korun za den. Bude pro ty, kdo mají zavřené provozy, konkrétně třeba pro hospodské, kteří z omezené činnosti mají převažující příjem. S tímto návrhem ministryně přijde na páteční vládu, pak by ho měl opět ve stavu legislativní nouze projednat Parlament.

Příspěvek na nájemné

Podnikatelé, kterým vláda nařídila zavřít, budou moct žádat o příspěvek na komerční nájem. Stát jim přispěje 50 procent z celkového nájemného za tři měsíce. Dohromady tak dostanou 1,5 nájmu – maximálně deset milionů korun. A to i v případě, že by nakonec skutečně bylo zavřeno jen do začátku listopadu, do kdy byla nová omezení zatím přijata.

Přiznání dotace nebude podmíněno slevou ze strany pronajímatele, což byla podmínka v původním (jarním) programu nazvaného Covid nájemné. Na kompenzaci nájemného pro podnikatele je vyčleněna částka 1,2 miliardy korun.

O příspěvek na nájem budou moci žádat stravovací zařízení, hudební a taneční kluby a podobné podniky, kina, kongresy, veletrhy, výstavy, herny a kasina, informuje agentura ČTK. Dále mohou žádat o podporu komerčně provozovaná sportoviště jako kurty, kluziště, kurty či tělocvičny. Program bude otevřený také bazénům a umělým koupalištím, saunám a wellness. Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

Delší Antivirus

Program Antivirus určený na záchranu pracovních míst se prodlouží a v jedné své části bude i výhodnější. Vláda se dnes shodla na jeho prodloužení do konce roku 2020, původně měl trvat jenom do konce října.

Původně chtěla navázat stálými pravidly takzvaného kurzarbeitu: stát by lidem, kteří v krizi zůstanou doma, přispěl na náhradu mzdy ve výši 70 procent. Navržená pravidla ale narazila v Poslanecké sněmovně, takže do konce října je nestihne prosadit. Sám Babiš přiznal, že návrh kurzarbeitu se vládě nepovedl, takže je potřeba ho změnit.

Vláda schválila i návrh ministryně práce na změnu podmínek u podpory typu A. Zvýší se tak kompenzace pro firmy z 80 na 100 procent, a to zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu, tedy od 5. října. Zvýší se i strop, do kterého se kompenzace vyplácí, a to z 39 na 50 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Podpora typu A z programu Antivirus kompenzuje nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

Prodloužení Antiviru musí ještě schválit Parlament. Dá se předpokládat, že návrh poslanci projednají zrychleně ve stavu takzvané legislativní nouze.

Odklad daní

Podnikatelé, kteří kvůli vládním nařízením, mají zakázáno provozovat svojí činnost nově také mohou využít odkladu daňových plateb. Mohou takto do konce roku odložit úhrady DPH, daní z příjmů a silniční daně, k jejichž splatnosti došlo v období nouzového stavu. Jestli mají zájem, musí to oznámit svému finančnímu úřadu, stačí emailem.

„Například provozovatelé fitness center či hospodští tak po zaslání oznámení budou mít odloženo placení vybraných daní do konce letošního roku. Poplatníci, na které se generální pardon nevztahuje, mohou o odklad platby daně zažádat individuálně,“ říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Připoměla také, že podnikatelé mohou využít třeba také institutu zpětného uplatnění daňové ztráty, který byl přijat právě pro podobné krizové momenty. „Kdo za rok 2020 očekává daňovou ztrátu, může si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít peníze na účtu,“ vysvětluje Schillerová.

Ministerstvo financí také prodloužilo platnost takzvaných liberačních opatření, která platila již na jaře. Jde třeba o prominutí správního poplatku v případě, že podnikatel žádá třeba o prominutí úroku z prodlení, o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení nebo o potvrzení bezdlužnosti.

Podpora pro kulturu

Umělci a podnikatelé v kultuře budou moct žádat o dotaci v pokračování programu Covid kultura. Vyčleněno je 750 milionů korun, žádat o peníze půjde od zítřka. „Určeny jsou pro subjekty podnikající v kultuře i pro OSVČ. Ty dostanou 60 tisíc korun, firmám uhradíme náklady až do 10 milionů korun. Podmínky budou mnohem volnější než v první výzvě,“ říká ministr kultur Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

V první výzvě bylo k dispozici 900 milionů korun, ale vyčerpána byla jen menší část peněz. Lidé z kulturní scény totiž kritizovali špatně nastavené podmínky programu. Na to, že na podporu nedosáhli, upozornili třeba filmoví distributoři nebo Asociace hudebního průmyslu.

Pomoc dopravcům

Příští týden ministerstvo dopravy spustí program na podporu zájezdových dopravců, tedy podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě. Podpora s názvem Covid-Bus je určena na kompenzaci propadu tržeb v důsledku epidemie v období nouzového stavu. K dispozici dopravci mají dohromady jednu miliardu korun.

„Zájezdoví dopravci byli tvrdě zasaženi nezbytnými protikoronavirovými opatřeními. Rušily se školy v přírodě, školní výlety, firemní akce, zájezdy, objem těchto objednávek se v období jara limitně blížil nule a dosud se trend vývoje nelepší,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Krize v Česku zasáhla až 2000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9000 autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach.

Dotace pro sport

Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu Covid sport. Program připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou (NSA), je v něm půl miliardy korun.

O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené. Maximální výše dotace je určena podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750 tisíc korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

Na kompenzace budou mít nárok také pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace je určena na úhradu marně vynaložených nákladů souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. července letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní na podzim, tento program nepočítá.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!