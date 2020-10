Antivirus se prodlouží a zvýší, plánuje Maláčová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce prodloužit a zvýhodnit program na záchranu pracovních míst Antivirus.

Na příští jednání vlády, které má proběhnout ještě v tomto týdnu, přijde s návrhem na prodloužení podpory typu A po celou dobu mimořádných opatření, která mají zastavit šíření epidemie koronaviru.

Maláčová chce také zvýšit kompenzace pro firmy z 80 na 100 procent, a to zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu, tedy od 5. října. Zvýšit by se měl i strop, do kterého se kompenzace vyplácí, a to z 39 na 50 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Podpora typu A z programu Antivirus kompenzuje nákladů zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit svůj provoz.

Hned na příští vládě navrhnu prodloužení Antiviru A po celou dobu mimořádných opatření a tentokrát se 100% kompenzací, zpětně ke dni vyhlášení nouzového stavu. Zvýšit by se měl i strop z 39 na 50 tisíc. To je teď to nejmenší, co můžeme pro české firmy a jejich zaměstnance udělat. — Jana Maláčová (@JMalacova) October 13, 2020

Program Antivirus je momentálně schválený do konce října. Vláda na něj chtěla navázat stálými pravidly takzvaného kurzarbeitu. U něj počítala, že dá lidem, kteří v krizi zůstanou doma, náhradu mzdy ve výši 70 procent. Navržená pravidla ale narazila v Poslanecké sněmovně, takže do konce října je vláda nestihne prosadit.

Pokud by se vláda dohodla na prodlužení Antiviru, lze předpokládat, že její návrh následně poslanci projednají zrychleně ve stavu takzvané legislativní nouze.

Na příští jednání vlády má také vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) přijít s návrhy na kompenzace pro restaurace a další podnikatele, kterým vláda svými posledními opatřeními výrazně omezuje či úplně zastavuje jejich činnost.