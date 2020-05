Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Co se děje

29. 5. 2020

Podnikatelé a firmy si zřejmě budou moci zpětně uplatnit daňové ztráty u daně z příjmů fyzických a právnických osob. Vládní návrh dnes schválili poslanci, nyní míří k projednání do Senátu.

Oproti původnímu návrhu přibyl limit: odepsat půjde maximálně třicet milionů korun, podobně jako v Německu nebo ve Francii.

V současnosti si mohou podnikatelé uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět vytvářejí zisk. Nově si budou moci uplatnit vzniklou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla.

Pokud tedy podnikatel či firma v důsledku nouzového stavu vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, mohou si moci o ni zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.

„Díky tomu získá ve formě vratitelného přeplatku zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období. Uplatnit si daňovou ztrátu zpětně bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020,“ říká mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Odepisování ztráty zpětně vláda neprosadila jenom na období krize. Jde o opatření, které bylo přijato bez časového omezení. Například Piráti přitom navrhovali, aby platilo jenom v následujících dvou letech.

Firmám teď stačí daňovou ztrátu pouze odhadnout. „Nebudou tak muset čekat do chvíle, než bude výše daňové ztráty stanovena. V nynější situaci je pro ně důležité, aby obdržely peníze co nejrychleji, proto jsme u prvního zdaňovacího období přistoupili k tomuto pružnému řešení,“ říká ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Rozpočtové dopady budou podle ní pouze přechodné. Už podle dosavadních pravidel si lze uplatnit daňovou ztrátu, ale jen později. Letos kvůli tomu počítá ministerstvo financí s propadem příjmů státního rozpočtu o zhruba 20 miliard korun. Podle Schillerové by se tyto peníze měly v příštích letech vrátit.

Zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (původně bez omezení) zkritizovala Národní ekonomická rada vlády, která doporučovala ho vůbec nepřijímat. Podle expertů to znamená výrazný zásah do rozpočtu státu i obecních a krajských rozpočtů. Navíc je ekonomicky neefektivní, selektivně podpoří velké firmy, oddálí potřebné firemní restrukturalizace a může motivovat nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do ČR.

„Zatímco programy typu Antivirus B a Antivirus C přímo podporují udržení zaměstnanosti, loss carryback firmy nemotivuje k udržení zaměstnanosti a mezd,“ píšou experti v dopise pro členy vlády.

Naopak zástupci podnikatelů a firem návrh ministerstva financí podporují. „V rámci protikrizových opatření požadujeme zavedení institutu uplatnění daňové ztráty zpětně od začátku. Je to standardní a dlouhodobě funkční režim v řadě zemí, který pomáhá rychlejšímu restartu v dobách ekonomického poklesu,“ říká Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast daní.

Opatření by podle ní mělo napomoci firmám, které aktuální krize výrazně postihla, vrátit se rychleji k ziskovosti, vyhnout se propouštění a přelévání problémů jednoho podniku směrem k dodavatelům a navazujícím firmám.

Schválený návrh z dílny ministerstva financí obsahuje i další daňové změny. Především snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště (včetně jízdného na vleky) a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech klesne sazba DPH z dosavadních 15 na 10 procent.

Klesne také silniční daň u vozidel nad 3,5 tuny o 25 procent. Balíček také rozšiřuje oprávnění obcí osvobozovat od daně z nemovitostí při mimořádných událostech.