Příspěvek pro OSVČ bude pokračovat. Podmínky nezpřísní

Podnikatelé, kteří kvůli dopadům koronaviru museli omezit podnikání, dostanou podporu 500 korun za den i po konci dubna. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje prodloužení takzvaného kompenzačního bonusu.

Kdo by podporu využil na celý květen, dosáhne na 15 500 korun. O příspěvek 500 korun denně by pak mohl žádat i v červnu, pokud by omezení dál trvala. Vládní plán počítá s postupným uvolňováním zákazů až do 8. června.

Návrh ministerstva financí by dnes měla projednat vláda. Výhrady se nečekají, o pokračování podpory mluví i premiér Andrej Babiš nebo místopředseda vlády Karel Havlíček.

Vláda tak se zpožděním dává za pravdu opozici i zástupcům podnikatelů. Těm se nelíbilo, že koalice původně připravila program Pětadvacítka jenom pro období od 12. března do 30. dubna, který nepočítal s možností snadného prodloužení.

Už při projednávání zákona, který „kompenzační bonus“ zaváděl, navrhovali opoziční poslanci, aby podpora ve výši 500 korun na den pokračovala – v případě trvání vládních omezení – i po konci dubna. Vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů takové jednoduché řešení odmítla. Nejistotu podnikatelů teď vláda tlumí se zpožděním a se zbytečnými náklady, které s sebou příprava a schvalování zcela nového zákona přinese.

Ministerstvo už zveřejnilo i konkrétní návrh. Nakonec nejde o zcela nový zákon, ale o novelu prodlužující už schválený kompenzační bonus o další období. Dosavadní příspěvek (od 12. března do 30. dubna) se považuje za první období bonusu, druhé období bude od 1. května do 8. června.

Právě do 8. června mají podle vládou připraveného plánu trvat omezení týkající se některých obchodů a služeb.

Podmínky zůstávají stejné

Podnikatele potěší, že podmínky zůstávají stejné jako v prvním období, návrh tedy nepočítá s jejich zpřísněním.

Na příspěvek tak dál dosáhnou podnikatelé, kteří nemohli svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

nutnosti uzavřít provozovnu svou či omezit její provoz,

vlastní karantény (nebo karantény jeho zaměstnance),

péče o vlastní dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti,

omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Také okruh příjemců má být shodný jako doteď. I od 1. května do 8. června dál můžou žádat všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost – nezávisle na tom, zda jde o živnost nebo jinou formu podnikání, (třeba svobodná povolání, samostatní zemědělci, umělci nebo autoři a podobně). Šanci mají také lidé, kteří si podnikáním přivydělávají, tedy OSVČ vedlejší. Výjimkou zůstanou jenom ti, kteří mají současně zaměstnání. O příspěvek tak můžou žádat i studenti, kteří si podnikáním přivydělávají, stejně jako důchodci, lidé na mateřské či rodičovské nebo lidé pečující o postižené.

Zájemci však budou muset podat novou žádost týkající se právě druhého období. Nestačí tedy, že o bonus úspěšně žádali už předtím (do konce dubna). Žádosti začne finanční správa přijímat až po schválení novely Parlamentem, zatím je stále ve fázi návrhu.

Ukončením zákazu nárok nekončí

Přestože druhé období skončí 8. června současně s předpokládaným otevřením všech obchodů a služeb, příspěvek není přímo navázán jenom na dobu nuceného omezení konkrétního oboru podnikání nebo druhu provozovny. Jak plyne ze zmíněných podmínek, za celé období (od 1. května do 8. června) na něj má nárok třeba i podnikatel, který už sice mohl otevřít dřív, ale dál se potýkal s výrazným omezením poptávky.

„Podmínka, že žadatel nemohl zcela nebo z části vykonávat samostatnou výdělečnou činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, se posuzuje ve vztahu ke kalendářnímu měsíci. Nemožnost provozovat činnost nad míru obvyklou, stejně tak omezení výkonu činnosti nad míru obvyklou, se tedy fakticky neposuzuje k jednotlivému kalendářnímu dni, ale ke kalendářnímu měsíci jako celku. Pokud tedy k uvedenému omezení došlo během daného kalendářního měsíce, je podmínka splněna pro všechny dny, které do tohoto měsíce spadají,“ potvrzuje i ministerstvo financí.

„Záměrem nebylo například to, aby ten, kdo svou činnost provozuje pouze ve všední dny, byl na kompenzačním bonusu krácen o ty dny, které připadají na víkendy a svátky. Stejně tak nebylo záměrem zohledňovat denní výkyvy a vylučovat ty dny, kdy díky konstelaci určitých událostí mohla činnost subjektu kompenzačního bonusu fungovat lépe než obvykle, ačkoli v celkovém měsíčním souhrnu došlo k propadu. Rovněž není rozhodné, zda uvedené omezení je důsledkem jednorázové skutečnosti (například výpadek podstatné zakázky) či průběžné skutečnosti (například částečné omezení činnosti provozovny),“ dodává ministerstvo.

Návrh počítá i s možností, že by přišlo i třetí období kompenzačního bonusu. To by ale musela vyhlásit vláda formou nařízení, a to od 9. června maximálně do 31. srpna, pokud v těchto dnech trvají krizová opatření omezující zcela nebo zčásti výkon samostatné výdělečné činnosti.

První zájemci už příspěvek dostali

O příspěvek za první období programu Pětadvacítka (500 korun na den od 12. března do 30. dubna) zatím požádalo skoro 197 tisíc podnikatelů, upřesnila v pátek šéfka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová. Průměrná částka je 24 833 korun, skoro všichni tedy žádají o maximální možnou sumu 25 tisíc korun.

První peníze přišly podnikatelům v pátek, další přijdou během pondělí. O příspěvek za březen a duben lze teoreticky žádat až do 29. června, na webu Peníze.cz jsme přinesli podrobný návod i formulář.

Nejčastější chybou v žádostech je chybějící DIČ, absence podpisu nebo chybné či žádné číslo účtu. Žadatelé také chybují v tom, že žádosti nezasílají na správné adresy „svých“ územních pracovišť finančních úřadů.

Někteří žadatelé také posílají žádost zbytečně víckrát, upozornila Richterová. Jednou například e-mailem, jednou osobně. „Rekord je zatím deset žádostí na jednu osobu,“ dodává.

Zprávu z 17. dubna jsme rozšířili i podrobnosti z konkrétního návrhu.