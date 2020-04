Kolik jako podnikatel dostanu?

Jednorázově 25 000 korun čistého na účet, pokud požádáte o příspěvek za celé období od 12. března do 30. dubna 2020.

Jestliže příspěvek využijete jenom za některé dny mezi 12. březnem a 30. dubnem (protože nesplníte podmínky pro celé období), dostanete 500 korun za každý kalendářní den.

Vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů odmítla návrh, aby příspěvek dosáhl 30 000 korun, jak prosazovali poslanci opozičních ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN.

Znamená to, že dostanu míň než původně plánovaných 15 tisíc za každý měsíc?

To se ještě uvidí. Do výsledných 25 tisíc se zatím spojilo původně plánovaných 15 tisíc za duben s poměrnou částí za víc než polovinu března.

Příspěvek 25 tisíc je zatím schválený jako jednorázový. Vláda ale nevylučuje, že když bude potřeba, vymyslí další příspěvek pro květen.

Poslanci ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN navrhovali, aby počínaje květnem dostávali podnikatelé 500 korun za každý den, pokud dál splní podmínky. Vládní koalice ANO a ČSSD s podporou komunistů to odmítla.

Je to jenom pro hlavní činnost? A pro živnostníky, nebo i další?

O takzvaný kompenzační bonus můžou žádat prakticky všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost. Vedle živností tedy může jít o další formy podnikání, typicky třeba svobodná povolání, samostatní zemědělci, umělci nebo autoři a podobně.

Šanci mají také lidé, kteří si podnikáním přivydělávají, tedy OSVČ vedlejší. Výjimkou zůstanou jenom ti, kteří mají současně zaměstnání. O příspěvek tak můžou žádat i studenti, kteří si podnikáním přivydělávají, stejně jako důchodci, lidé na mateřské či rodičovské nebo lidé pečující o postižené.

Co musím splnit?

Zjednodušeně řečeno: Stačí, když jste musel(a) úplně nebo částečně omezit svou činnost kvůli dopadům epidemie nebo vládním omezením.

Konkrétně podle schváleného zákona zní podmínka takhle:

Podnikatel nemohl svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

nutnosti uzavřít provozovnu svou či omezit její provoz,

vlastní karantény (nebo karantény jeho zaměstnance),

péče o vlastní dítě nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,

omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti

omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti.

Jak to budu dokazovat?

Stačí čestné prohlášení, které bude součástí žádosti o příspěvek.

Finanční úřad pak zkontroluje jenom základní formality (hlavně to, zda je žadatel skutečně podnikatelem), víc zatím nestihne.

V dalších měsících ale může finanční úřad zjistit, že OSVČ mohla od 12. března do 30. dubna svou činnost vykonávat bez omezení. Pak hrozí, že by podnikatel musel příspěvek vrátit (úřad zpětně doměří daň ve výši odpovídající bonusu). Mělo by jít o pojistku proti případům jasného zneužití příspěvku někým, koho krizová opatření do konce dubna vůbec nepoškodila.

Nemusím tedy dokazovat pokles příjmů?

Oproti původnímu návrhu není nutné dokazovat pokles příjmů, tržeb nebo zisku. Odpadla tedy podmínka aspoň 10% poklesu příjmů.

Zákon mluví pouze o tom, že podnikatel nemohl svou výdělečnou činnost „zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření“. Ve spojení se základním smyslem zákona (§ 1) by takové omezení činnosti mělo vést k – aspoň nějakým – hospodářským následkům. Zákon ale nestanoví žádné konkrétní číslo.

Má nárok i ten, kdo musel podnikání přerušit nebo ukončit?

Ano. Oproti původním plánům dostanou podporu i ti, kdo podnikání v březnu museli ukončit nebo přerušit. Postačí, když OSVČ byla aktivní k 12. březnu 2020, tedy před vyhlášením nouzového stavu.

Může jít dokonce také o OSVČ, která přerušila činnost kdykoliv po 31. srpnu 2019. Tahle možnost míří podle ministryně Aleny Schillerové na takzvané sezónní podnikání, zákon ale předmět činnosti nijak neomezuje.

Od kdy a jak můžu žádat? Kde najdu formulář?

Formulář má být k dispozici hned po definitivním přijetí zákona. Ještě během týdne by ho měli schválit senátoři a podepsat prezident, pak už stačí jenom zveřejnění ve Sbírce zákonů. Také příjem žádostí má začít co nejdřív, slibuje ministryně financí Alena Schillerová.

Žádost podle ní bude jednostránková a maximálně jednoduchá žádost. Má obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti půjde zasílat e-mailem nebo poštou, případně odevzdat ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady.

Do kdy můžu žádat?

Kdo nespěchá, má čas až do konce června. Žádost o kompenzační bonus lze totiž podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Pak nárok zaniká.

Už je to tedy opravdu schválené?

Vládní návrh už schválili poslanci, zřejmě ve čtvrtek by ho měli potvrdit i senátoři. Komplikace se nečekají. Pak už zbývá jenom rychlý podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce zákonů. Nejpozději po Velikonocích by tedy mohla finanční správa začít přijímat žádosti.

Kdy příspěvek dostanu?

Cílem podle Schillerové je, aby podnikatelé získali peníze ještě během dubna.

Příspěvek 25 tisíc („kompenzační bonus“) lze bez omezení kombinovat s nemocenskou, ošetřovným, starobním i invalidním důchodem, rodičovským příspěvkem, peněžitou pomocí v mateřství i dávkou pěstounské péče.

Bez omezení ho lze kombinovat i s šestiměsíčními „prázdninami“ na sociální a zdravotní pojištění. A pokud máte zaměstnance, tak i s příspěvky na záchranu pracovních míst z programu Antivirus (kurzarbeit).

Nelze ho však kombinovat s podporou v nezaměstnanosti, s dávkami v hmotné nouzi (do výše kompenzačního bonusu) ani s příspěvkem na bydlení.

Může čerpat příspěvek 25 tisíc i podnikatel, který má zaměstnance?

Ano.

Musím příspěvek zdanit? Omezí nárok na daňové slevy za rok 2020?

Ne a ne. Příspěvek 25 tisíc se nezahrnuje do daňově uznatelných příjmů a nemusí se tedy danit ani teď, ani v budoucnu. Nijak neomezí ani nárok na daňové úlevy za rok 2020.

Dostanou podobnou podporu i lidé pracující na dohody, tedy DPČ a DPP?

Zatím ne. Vládní koalice znovu zamítla opoziční návrhy, které to měly umožnit.