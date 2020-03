Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ schválili poslanci

Živnostníci a další podnikatelé nebudou půl roku platit peníze, které by jinak museli odvést státu. Stát jim je odpustí do výše minimálních záloh. Chce jim pomoci překonat dopady epidemie na jejich příjmy.

Co se děje

Poslanci dnes na mimořádné schůzi schválili výrazné úlevy pro živnostníky a další osoby samostatně výdělečně činné. V příštím půlroce nebudou muset platit sociální a zdravotní pojištění, stát jim ho za tuto dobu odpustí do výše minimálních záloh. Díky tomu mají ušetřit skoro 30 tisíc korun.

Návrh teď míří do Senátu, který by ho měl projednat již ve středu. Vládní návrh reaguje na tvrdá omezení proti šíření koronaviru, která mnohé podnikatele prakticky ze dne na den připravila o zdroj příjmů. Opoziční ODS neprosadila rozšíření úlevy tak, aby platila až do konce roku.

Odpuštění plateb sociálního pojištění v plné výši navrhla v pátek ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Včera se vláda dohodla na kompromisu – odpuštěno všem bude do výše minimálních záloh. Stejná pravidla budou platit i u zdravotního pojištění, kde obdobnou novelu připravilo ministerstvo zdravotnictví. Obojí se má týkat OSVČ s hlavní i vedlejší činností.

„OSVČ jsou v tuto chvíli jednou z nejvíce ohrožených skupin pracujících, protože často nemohou vůbec pracovat a současně nemají nárok například na náhradu mzdy jako zaměstnanci. Jako vláda se musíme postarat především o to, aby se lidé neocitli v existenčních problémech. To se týká zaměstnanců i OSVČ,“ říká Maláčová.

Virus v peněžence Kdy vám pojištění pomůže? A má smysl si ho teď narychlo sjednat? Projděte si odpovědi na nejčastější otázky. Koronavirus a životní pojištění: Co kryje a kdy máte smůlu Zájem o odklad splátek kvůli koronaviru je obrovský, hlásí banky. Kdo má šanci, na jak dlouho a jaké jsou podmínky? První banky řekly, jak odloží splátky. Řeší i paušál za účet

Platby na pojistné by měl stát lidem odpouštět za období mezi březnem až srpnem 2020. „Pro OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září,“ dodává Maláčová.

Opatření se podle ministryně dotkne přibližně milionu OSVČ, zhruba 60 procent z nich platí minimální zálohy u sociálního pojištění. U zdravotního pojištění platí vyšší než minimální zálohy více OSVČ. Podnikatelé platí při výkonu hlavní činnosti zálohy na sociální pojištění ve výši alespoň 2544 korun, u zdravotního pojištění je minimum ve výši 2352 korun. Živnostníci s hlavní činností tak za celý půlrok ušetří 29 376 korun.

Na podnikatele podle Maláčové těžce dopadá zejména propad tržeb, který se projevil téměř okamžitě po zavedení ochranných opatření, a to i u OSVČ, které nemají od vlády nařízený přímý zákaz činnosti.

Například podle dat jednoho z největších provozovatelů pokladních systémů pro EET, společnosti O2 eKasa, přestaly první týden po omezení obchodu v souvislosti s koronavirem prodávat své zboží a služby tři čtvrtiny podnikatelů zařazených do EET. U těch zbývajících klesl objem prodeje v průměru na desetinu obvyklých hodnot.

Jak bude odpuštění vypadat konkrétně? Nejdříve OSVČ nebudou zálohy během zmíněného půl roku platit. Při podání přehledů za rok 2020, které se budou odevzdávat v první polovině roku 2021, je ale do zaplacených záloh započítají v minimální výši. Stát jim tak skutečně odpustí platbu pojistného v jeho minimální výši. Nepůjde tedy jen o odložení plateb na začátek příštího roku.

Anketa Odpustit? Odpustit! Neodpouštět!

„Od vypočteného pojistného za rok 2020 si OSVČ odečte nejen zálohy, které byly v roce 2020 zaplaceny (tj. zálohy za leden, únor a září až prosinec 2020), ale též zálohy, jejichž placení bylo za období březen až srpen 2020 prominuto,“ uvádí důvodová zpráva ministerstva práce k navrženému zákonu, kterým chce odpustit platby sociálního pojištění.

OSVČ s vyšší než minimální zálohou nemusí od března do srpna platit celé zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi minimální zálohou a tím, co skutečně měli odvádět.

„K eliminaci negativního dopadu do výše budoucího důchodu se dále navrhuje považovat období mezi březnem a srpnem 2020 pro všechny OSVČ hlavní za vyloučenou dobu pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění,“ dodává ministerstvo v návrhu.

Ministerstvo práce počítá, že odpuštění sociálního pojištění na půl roku sníží příjmy státního rozpočtu zhruba o 15 miliard korun. U zdravotního pojištění půjde přibližně o devět miliard.