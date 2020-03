EET se přeruší, ztrátu uplatníte zpětně. Schilllerová má nový balíček

Ilustrační fotka: RychláPokladna.cz – One Pub

Co se děje

Všichni podnikatelé – i ti, kteří se zapojili dříve – by mohli přerušit elektronickou evidenci tržeb (EET). Díky „zpětnému působení daňové ztráty“ zároveň mohou dostat vratku daně za rok 2019 a 2018. A odloží se i červnová záloha na daň z příjmů nebo termín pro daň z nabytí nemovitých věcí. To jsou hlavní body nového „liberačního balíčku“, který dnes představilo ministerstvo financí. V úterý by ho měli projednat poslanci na mimořádné schůzi.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) po víc než deseti dnech přestala tvrdit, že elektronickou evidenci tržeb už nelze odložit. Navrhuje teď, aby poslanci ve zrychlené formě přijali novelu, která nejen odloží start zbývající fáze EET, ale přeruší i ty dosavadní.

EET se má pozastavit po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. „Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována,“ říká mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Doteď úřad mluvil jen o tom, že po dobu tří měsíců nebude pokutovat podnikatele, kteří by se do EET měli nově zapojit od května.

„Pro úplné pozastavení EET jsme se nakonec rozhodli s ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo aktualizací certifikátů,“ vysvětluje mluvčí.

Balíček má také zavést institut zpětného působení daňové ztráty. Podnikatelé budou moci uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od státu vratku.

„Možnost uplatnit daňovou ztrátu zpětně představuje pro nejvíce zasažené subjekty garanci, že jejich cash-flow bude v roce 2021 díky vratkám lepší. To je bonifikuje například při žádosti o úvěr a funguje jako jeden z vhodných stabilizátorů podnikatelské činnosti fyzických i právnických osob,“ říká Schillerová.

Uplatnění ztráty bude provedeno formou dodatečného daňového přiznání. Poplatník si po vyměření ztráty bude mít možnost tuto ztrátu odečíst od základu daně vykázaného v letech 2018 a 2019.

Ministerstvo také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. „To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit,“ upřesňuje Žurovec.

Zároveň dojde k plošnému prominutí pokuty za pozdě podané přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. března do 31. července 2020.

„Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. srpna 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později,“ dodává Schillerová.

Už před týdnem schválila vláda první balíček navržený ministerstvem financí. Ten v praxi prodloužil termín pro odevzdání daňového přiznání i samotné zaplacení daně z příjmů. Stát totiž plošně promine případné sankce a poplatky týkající se případného zpoždění. Tříměsíční prodloužení může využít kdokoliv, tedy všechny fyzické i právnické osoby, není potřeba prokazovat souvislost s koronavirem. Standardní termín pro podání přiznání zůstává 1. dubna a kdo ho dodrží, dostane včas i případný daňový přeplatek. Vláda schválila i prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení nebo přiznání k DPH.