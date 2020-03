Jak přežít karanténu a otočit ji ve svůj prospěch. Pro volnonožce a jiné OSVČ

Karanténa uvěznila řadu živnostníků a drobných podnikatelů doma. Zrušily se akce, zavřely provozovny, omezil pohyb a osobní kontakt. Pro toho, kdo nepracuje přes počítač, je to pohroma. Neznamená to ale, že jediné, co můžou dělat, je složit ruce do klína a odevzdat se Netflixu. Naopak, je čas vyhrnout si rukávy a čas v karanténě využít produktivně!

Řekněme, že máte vyřešené ty nejdůležitější věci. Že je co jíst a co pít, blízcí jsou v bezpečí a zaopatření. Pak vás asi nejvíc pálí výpadek příjmů. Jak ho zmírnit?

Emigrujte na web

Jestli svoji práci děláte už chvíli a děláte ji dobře, zákazníci vás znají a vracejí se. Pokud se vám podařilo vytvořit z nich nějakou komunitu, pokud je máte aspoň na sociálních sítích jako přátele, měli byste zkusit tyhle vazby zhodnotit. Popište svoji situaci a vysvětlete lidem, že byste mohli skončit dřív než karanténa a že pak už by se neměli kam vracet, a nabídněte jim možnost vás podpořit. Nebrečte a nežebrejte, nabídněte férový produkt. Například zvýhodněné předplatné svých služeb. Pokud jste třeba trenér, lektor nebo barber, je to ideální varianta.

Využijte toho, že lidem chybí vyžití, a zamyslete se, jestli přece jenom nemůžete nabídnout své služby přes internet nebo jinak na dálku. Možná to vám nebo vašim klientům zatím nepřišlo zajímavé, možná jste spolu pracovali právě proto, že patříte k těm, co preferují osobní kontakt, ale nová situace si žádá nový přístup. Možná v tom najdete i nějaké kouzlo. Jsou profese, u kterých se to přímo nabízí: u lektorů, učitelů všeho druhu, terapeutů a podobně.

Učení po síti není žádná raketová věda, individuální lekce lze vést přes jakoukoli službu, která umožňuje videohovory – Skype, facebookový Messenger, Hangouts od Google… Streamování větší skupině lidí, včetně možnosti předat slovo dalšímu člověku a hned získávat zpětnou vazbu v komentářích umožňuje YouTube. Na skupinové vzdělávání lze využít velmi intuitivní službu Google Classroom, která umožňuje i testování.

To nejdražší Vždycky platilo, že nejlepší doba na zálohu pracovních dat z počítače (ale klidně i soukromého fotoarchivu) je právě teď – a právě teď, když se aspoň někteří z nás už nemůžou vymlouvat na plné ruce práce, to platí dvojnásob. Windows i macOS mají zabudované nástroje, které vám se zálohou na externí disk pomůžou: Nastavení zálohování a Time machine. Složky s fakturami, podklady, naskenovanými záručáky a podobně nakonec můžete překopírovat i ručně. Nemáte-li kam, menší externí disk vám z e-shopů přivezou za zhruba patnáct stovek, ale i překopírování toho nejdůležitějšího na starý nepoužívaný počítač, flešku nebo paměťovou kartu k fotoaparátu je lepší než nic.

Nový úhel

Kreativní řešení můžete nalézt i u povolání, která jsou na první pohled na kontaktu závislá.

Provozujete tělocvičnu? Nabídněte lidem, kteří k vám pravidelně chodí, možnost si na dobu karantény pronajmout cvičební vybavení, které by vám jinak jen leželo v prázdném gymu – tak, jako Valhalla gym. Rozjeďte lekce přenášené po internetu. Natočte pro ně návody, jak cvičit doma. Připravte pro ně různé cvičební programy, nechte lidi, ať se natáčejí a dávejte jim zpětnou vazbu.

Máte bistro? Můžete samozřejmě vařit dál a nabídnout rozvážku, ale můžete taky zkusit nový úhel pohledu. Možná lidem doma hrozí nejen hlad, ale taky nuda. Co třeba připravit ze svých zásob surovin, kterým hrozí zkažení, malé balíčky, ze kterých si můžou zákazníci připravit oblíbené jídlo sami doma? Doplnit to můžete o recepty nebo třeba uspořádat on-line kurz vaření konkrétních jídel, která mají vaši zákazníci rádi.

Hyeny nejsou cool

Máte co nabídnout? Dejte si velký pozor, jak své produkty naceníte. Je pochopitelné, že všichni chceme vydělat a chceme vydělat i v nynější tíživé situaci – ne ale na ní. Těžké to teď máme všichni, nejen finančně, ale i psychicky. Myslete tedy na to, že váš zisk nemusí být jenom peněžní. Máte jedinečnou příležitost chovat se dobře – a to je něco, co může nést dividendu ještě dlouhé roky. Neposkytujte služby tvrdě za účelem co nejvyššího zisku, pokud můžete, snažte svým klientům a zákazníkům ulehčit situaci. Zvažte, jestli nemůžete službu nabídnout za dobrovolný příspěvek. Popřemýšlejte, jestli nemáte nějaké právě teď užitečné know-how, které byste mohli poskytnout nezištně. Lidi si dobře zapamatují, kdo byl s nimi, když jim bylo těžko.

Snaha za každou cenu vydělat může vyvolat přesný opak. Může se vám stát, že budete za keťase nebo za hyenu, zvlášť pokud vaše služby nebo zboží bezprostředně souvisí s ochranou před nákazou. Příkladem může být e-shop, který začal prodávat střih na roušku za stokorunu, nebo nejmenovaná bloggerka a její dezinfekční gely prodávané po pětistovce.

Nezapomínejte na lidskou stránku věci. Máte volné kapacity – zkuste zapřemýšlet, jak pomoct ostatním. Příkladů přibývá jako hub po dešti: Nakladatelství Melvil poskytlo zdarma ke stažení knihu Práce na dálku, aby lidem usnadnilo přechod na homeoffice. Časopis Reportér dal k dispozici celý svůj obsah za jednu korunu. Unie rodinných advokátů rozjela on-line poradnu.

Tohle si lidi zapamatujou! Švadlena, která v době nedostatku nabídla střih a videonávod k ušití roušky, na tom určitě nechtěla v první řadě vydělat. Nejspíš na tom nechtěla vůbec vydělat. Získala ale kredit, který jí v dobách po karanténě v podnikání pomůže. A jinak se při akci „Šije celé Česko“ pozitivně zapsal třeba obchod s látkami Textile Mountain, který poskytl látky dobrovolníkům k šití roušek pro pečovatelský dům v Praze 7. Podobných příkladů najdete kolem sebe hodně – stačí se rozhlédnout.

Kdo vám může ulevit

Jedna věc je hledat nové příležitosti a peníze získávat, druhá strana mince je omezit výdaje. Zkontaktujte pronajímatele, stálé dodavatele, věřitele… a požádejte je o slevu, odklad, splátky a tak dál. Čím argumentovat? V ekonomickém průšvihu jsme všichni spolu. Když vás vaši dodavatelé nepodrží teď – pokud samozřejmě můžou – tak brzy možná nebudou mít komu dodávat. Když vám teď sleví, pravděpodobně si tím zajistí příjmy do budoucna, až těžší časy dopadnou i na ně.

Pokud se na něčem dohodnete po telefonu, určitě si to nechejte potvrdit i písemně – aspoň e-mailem. Smlouva uzavřená přes telefon je sice právně platná, ale pokud se na ni budete snažit odvolávat, budete v důkazní nouzi.

Podobně si můžete promluvit se zaměstnanci, ostatně v jistém slova smyslu jsou i oni vaši dodavatelé a vy jejich zákazník. Stát sice slibuje podnikatelů určitou pomoc a úlevy, ale mzdy, povinná pojištění, DPH, to všechno odchází teď. I vaši zaměstnanci můžou pochopit, že pokud dočasně přistoupí na snížení mzdy, může to vaši firmu zachránit před krachem a je před návštěvou úřadu práce hned poté, co karanténa skončí. A rozhodně by tam nebyli sami.

Tužte se! Mimo obor můžete zapracovat na řadě dovedností, které dneska potřebuje skoro každý podnikatel: focení, psaní, správa sociálních sítí, pokročilejší finanční gramotnost, správa WordPressu nebo třeba jazyky. Vedle YouTube můžete využít kurzy zdarma ze serverů jako je Coursea nebo i celé řady univerzit, aplikace, jako je DuoLingo a další.

Buďte (konečně) vidět

Nucená pauza je ideální čas na to, začít o sobě dávat vědět. Stejně jako vy sedí doma spousta lidí. A nudí se. Zábavu hledají na sociálních sítích, ale víc než zábavy se jim dostává nových a nových zpráv o postupu viru. Využijte toho! Začněte mluvit nebo psát o tom, co děláte. Podcast je cool, ale už je jich docela dost… Co takhle zkusit třeba blog, sérii videí, e-mailový newsletter?

Jste barista? Ukažte, jak připravit to nejlepší kafe v domácích podmínkách. Máte cukrárnu? Natočte svoje recepty, aby si lidé mohli připravit vaše zákusky doma. Jste kadeřnice? Poraďte lidem, jak pečovat o vlasy a účes v době, kdy k vám nemůžou. Tohle můžou využít i profesionálové v oborech, u kterých byste to možná čekali nejmíň: pokud třeba opravujete myčky nebo pračky, ukažte lidem, jak vyčistit filtry a vůbec provádět základní údržbu. Dobře víte, že ji zanedbávají. Právě dneska by je rozbitý přístroj mrzel víc než kdy jindy. A když budete dobří, uvidíte, že časem se na vás obrátí, až budou mít vážnější problém.

Finmag za půlku! My máme narozky, vy dostanete dárek! Nabídka ročního předplatného za poloviční cenu platí do neděle!

Lidi jsou zavření doma a to, že vy taky znamená, že váš produkt je jim momentálně nedostupný. Doneste jim ho, byť v náhražkové podobě. Pište a mluvte o tom, jak překonat čas, kdy se mu nemůžou věnovat. Poraďte jim, jak se dočasně obejít bez něj. Dejte jim tipy, prozraďte jim triky. Sdílejte know-how, ukažte zákulisí. Inspirujte. Dejte do pořádku také svoje sociální sítě, postujte smysluplné, ale přitom zábavné +příspěvky. Pomoci vám v tom může třeba kniha Jak na sítě.

Karanténa je ideální čas na to, hrát si a experimentovat. Ponořte se do sociálních sítí, kde ještě aktivní nejste. Založte si účet, poznejte je, nasajte atmosféru. Možná je čas expandovat na nové kanály, na které jindy pro samou práci nemáte čas… Využijte „socky“ i pro inspiraci. Najděte si konkurenci, podívejte se, co tam dělá, hledejte, co jí funguje a co nefunguje, co můžete udělat líp.

A udělejte to líp.