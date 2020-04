Dokaž, že jsou zavřené školy. Státní pomoc napadl virus byrokracie

„Obíhat budou data, ne lidé,“ sliboval už v roce 2007 tehdejší ministr vnitra Ivan Langer (ODS), když představoval panáčka eGona – maskota, jehož jméno bylo zkratkou slova eGovernment. Pokrok je sice po tolika letech vidět, ale kráčí lenochodím tempem.

Vedle pomalé elektronizace doplácí veřejná správa i na nezničitelný resortismus: úřady se nedokážou a ani nechtějí domluvit na společném řešení, které by bylo nejenom levnější, ale celkově pro všechny jednodušší. Koronavirová krize teď ukazuje, kolik nás to zbytečně stojí času (to jsou peníze), když něco potřebujeme opravdu snadno a rychle.

Relativně nejlíp z toho momentálně vychází ministerstvo financí. Na třetí pokus dokázalo – i díky odborné pomoci Komory daňových poradců – připravit program Pětadvacítka tak, aby na něj snadno dosáhla většina OSVČ. Jednoduchý formulář mohli poslat prostým e-mailem. Zákon o kompenzačním bonusu vyšel ve Sbírce v úterý, první peníze dostali žadatelé hned v pátek.

Další tři příklady ukazují, že posunout Česko směrem k Country For The Future – jak zní vládní program inovací – se zatím nedaří. Začít by se dalo právě u takových „každodenních drobností“.

Stát neví, jestli dítě existuje

Polovinu ze zatím zpracovaných žádostí o „ošetřovné“ pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vrátilo ministerstvo průmyslu a obchodu k doplnění či přepracování. Mezi častými nedostatky je chybějící příloha, tedy potvrzení od školy, že je opravdu zavřená.

Školy jsou přitom zavřené přímo na základě vládního nařízení, většina z nich od středy 11. března. Potvrzení sice stačí zaslat e-mailem, přesto jde o zbytečné zdržení jak na straně podnikatele, tak na straně školy.

„Pro nás je to jediný doklad, že to dítě vůbec existuje. Zákon bohužel neumožňuje poslat rodný list a nemáme možnost si to zjistit,“ vysvětlil ministr Karel Havlíček (za ANO) v České televizi. K tomu, aby se ministerstvo mohlo snadno podívat do registrů, je podle něj potřeba změna zákona, a to by prý trvalo dlouho.

Jenže změny jiných potřebných zákonů dokázala vláda během koronavirové krize prosadit v řádu dnů, i díky souhlasu opozice. Netrvalo by to o moc déle, než příprava samotného příspěvku ministerstvem (k němuž nebyla potřeba změna zákona). Na tom, že ošetřovné pro OSVČ připraví ministerstvo průmyslu a obchodu, se vláda domluvila 17. března. Podmínky a formulář zveřejnilo 1. dubna.

Podpora pro OSVČ měla prakticky kopírovat podmínky ošetřovného pro zaměstnance. Přesto na ni podnikatelé dosáhnou až počínaje čtvrtkem 12. března, zatímco zaměstnanci dostávají ošetřovné už od prvního dne zavřených škol, tedy od středy 11. března.

Je váš účet skutečně váš?

Ještě hůř dopadly žádosti zaměstnavatelů v programu Antivirus, který má na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí. Úřady vrátily až 70 procent žádostí.

Další zdržení si už firmy ani stát nemůžou dovolit. Dlouho slibovanou podporu na záchranu pracovních míst totiž vláda schválila – navzdory opakovaným výzvám zaměstnavatelských svazů – až 31. března k večeru. Tedy až poté, co firmy začaly kvůli trvající nejistotě propouštět, aby to stihly do konce měsíce.

Zaměstnavatelé narazili například s chybějícím dokladem o zřízení bankovního účtu. Úřad totiž nevěří, že firma (jejíž nárok na podporu si ověří) žádá o zaslání příspěvku na účet, který jí skutečně patří.

Nestačil ani čerstvý výpis z bankovního účtu – přestože je na něm jak název majitele, tak číslo konta, a jen málokterá firma má k dispozici aktuální výpisy z cizích účtů.

Samo ministerstvo práce a sociálních věcí má přitom – prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, která pod něj spadá – k dispozici čísla účtů, z nichž zaměstnavatelé posílají odvody na sociální pojištění. Stát před pár lety prosadil také vznik centrální evidence účtů, kam by se mohl podívat. Podobná čísla má stát také u plátců DPH (musí ho zveřejňovat na internetu), tedy u velké části zaměstnavatelů.

Ani u spěchající podpory z programu Antivirus přitom ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nepřistoupila na to, že přednost by měl dostat mírnější výklad. Výpis z bankovního účtu podle ní stačí jenom „podle některých výkladů práva“. Proto je potřeba zvolit ten výklad, který je pro žadatele co nejkomplikovanější.

„Předložení dokladu o zřízení účtu je povinnou součástí všech žádostí o poskytnutí příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti. Tato povinnost vyplývá ze zákona o zaměstnanosti. Důvodem je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce,“ vysvětluje Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva.

„V případě čísel účtů uvedených v registrů plátců, například DPH a jiných, respektive účtu zveřejněného, nepovažujeme za průkazné, že uvedený účet je skutečně tím účtem, na nějž má být zaměstnavateli příspěvek poskytnut a zejména jednoznačně neprokazuje, že uvedený účet je účtem příjemce příspěvku,“ dodává Brodský.

Na další byrokratickou absurditu upozornil web DaňovýPoplatník.cz. Úřad vrátil žádost kvůli chybějícímu číslu konkrétního usnesení vlády či mimořádného opatření, na základě kterého byly vypláceny náhrady mezd. A to přesto, že z žádosti je na první pohled jasné, o co a proč firma v programu Antivirus žádá.

A navíc: Firma žádající o příspěvek mimo jiné musí podepsat, že se vzdává případného nároku na náhradu škody. Tu by mohla po státu požadovat například kvůli nucenému uzavření provozoven nebo dalším omezením během nouzového stavu.

Covid jako yetti

Podnikatelé si hodně slibovali také od bezúročných úvěrů z programu Covid, s nimiž přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček – předtím mnohaletý předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

První kolo programu odstartovalo v pondělí 16. března, už v pátek ale Českomoravská záruční a rozvojová banka musela jejich příjem žádostí kvůli velkému zájmu zastavit. O úvěry požádalo 3200 zájemců. Státní banka dodnes vyřídila jenom polovinu žádostí, z toho naprostou většinu (1400 z 1600) zamítla.

Limit druhého kola programu pak zájemci vyčerpali už po třech hodinách, ministerstvo ho muselo navýšit. Tentokrát už jde „jenom“ o klasické úvěry od komerčních bank, na které stát poskytne 80% záruku.

Podnikatelé často žádají o půjčku právě kvůli aktuální ekonomické situaci v daném oboru, některé banky je ale ze stejného důvodu zamítají.

Vyjde to napotřetí líp? Příjemnou zprávou je, že na úvěry už dosáhnou i podnikatelé z Prahy. Žádat lze od úterý 21. dubna. Teprve v pátek 17. ale státní banka – v posledním odstavci zprávy na svém webu – uvedla, že k vyplnění žádosti bude nutné doložit potvrzení o poskytnutí úvěru od spolupracující komerční banky. Na proces, který jindy trvá několik dnů až týdnů, tak měli podnikatelé jediný den – pokud opět nechtěli riskovat, že pomoc skončí dřív, než o ni stačí požádat.

„Covid je jako yetti. Hodně se o něm na tiskových konferencích mluví, ale nikdo ho v praxi zatím neviděl. Pomalý, nepružný, zkostnatělý, administrativně náročný, prostě nefunkční,“ shrnuje to Tomáš Hajdušek z Komory daňových poradců.

„Stát vám nic nedá, maximálně vám hodí pár polínek pod nohy a úředník se bude za rohem smát, jací jste idioti,“ zjistil už také Jakub Lohniský, spolumajitel oděvní značky Le Premier. V komentáři pro Forbes podrobně popisuje, proč podle něj stát v pomoci selhal, na jaké praktické problémy jeho firma naráží a proč na to celé Česko v budoucnu doplatí.

„Třeba lidé z gastronomie se diví, že jim nikdo nic nenahradí. Provozovali totiž hladové okno, sice na 10 procent běžného obratu, ale zaměstnanci jim chodili do práce, takže teď vidí jen vztyčený prostředníček,“ píše Lohniský ohledně programu Antivirus.