Stát vyčistí obchodní rejstřík. Zaměří se na firmy bez výkazů

Víc než sto dvacet tisíc firem ani jednou za posledních sedm let nezveřejnilo své účetní výkazy ve sbírce listin, která je součástí obchodního rejstříku. Jde o čtvrtinu všech firem registrovaných v Česku, vyplývá z analýzy poradenské společnosti Bisnode.

Za nesplnění této povinnosti začne hrozit nová sankce: Pokud firma nezveřejní závěrku a je nekontaktní, soud ji může zrušit.

Zpřísnění je součástí novely zákona o obchodních korporacích, kterou už schválil Parlament a momentálně čeká na podpis prezidenta. Novela bude účinná od 1. ledna 2021.

Na druhou stranu stát chystá podnikatelům odlehčení od administrativy. Po spuštění projektu MoJe daně by mohli poslat závěrku do sbírky listin prostřednictvím finančního úřadu. Tentýž dokument tedy podnikatel bude státu posílat jenom jednou.

Co hrozí při nezveřejnění závěrky

Podle dosavadního zákona o účetnictví může firma, která nezveřejní účetní závěrku, dostat pokutu až do výše tří procent celkové hodnoty aktiv.

Sankce hrozí i ze strany rejstříkového soudu: Může uložit pořádkovou pokutu až sto tisíc korun, pokud se firma ke zveřejnění nemá ani na jeho výzvu. Pořádkovou pokutu může soud uložit i vícekrát.

I současná právní úprava umožňuje soudu zahájit řízení o zrušení společnosti. Není to jeho povinností, ale může k tomuto opatření přistoupit, jestliže společnost neplní výzvu soudu opakovaně. Ve výzvě soud firmu na možnost zrušení upozorní a dá jí poslední šanci napravit situaci v přiměřené lhůtě.

Novela teď zavádí do rejstříkového zákona přísnější pravidla: Pokud firma neuveřejní závěrku alespoň dva po sobě jdoucí roky, vyzve ji soud k založení do sbírky listin. Na doplnění bude mít firma jeden měsíc. V případě, že by se výzvu nedařilo doručit, zahájí soud automaticky řízení o zrušení společnosti.

Novinka míří proti neaktivním společnostem, které už nevyvíjí činnost a existují jen formálně. Podle zákonodárců je potřeba obchodní rejstřík vyčistit a zároveň docílit transparentnosti podnikatelského prostředí tím, že se sbírka listin naplní předepsanými dokumenty. Politici se také obávali, aby se z neaktivních společností v budoucnu nestaly „bílé koně“ k daňovým podvodům.

Ke zrušení ale nestačí, když firma nezveřejní účetní závěrku po dobu dvou let. Další podmínkou bude nemožnost firmu kontaktovat. Půjde tedy o situaci, kdy není možné doručit výzvu k doplnění chybějících závěrek.

Doručení by mělo proběhnout nejprve datovou schránkou. Pokud se do ní firma nepřihlásí do deseti dnů, nebude výzva považovat za doručenou. To by s ohledem na závažnost důsledků nebylo možné. Soud v takovém případě využije dalších způsobů doručování, především klasickou poštu.

Co se stane, když se výzvu od soudu sice podaří doručit, ale firma přesto neplní povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin? Pak má soud primárně přistupovat k ukládání pořádkových pokut.

Výkaz by mohl zveřejnit i finanční úřad

Vláda opakovaně avizuje, že mezi její priority patří snížení administrativní zátěže podnikatelů. Snaží se proto i zamezit duplicitám – tedy aby podnikatel nepředával stejné formuláře státní správě vícekrát.

Jako příklad (v plánu do roku 2022) uvádí ministerstvo průmyslu a obchodu právě účetní závěrku, kterou má firma dosud posílat jednak finančnímu úřadu, jednak rejstříkovému soudu. O problému diskutují politici a úředníci už několik let.

Výkazy mají být nově vkládány do sbírky listin prostřednictvím finančních úřadů. Potřebné podklady jim totiž firmy předávají v rámci přiznání k dani z příjmů. Na takovém řešení se už shodla pracovní skupina tvořená ze zástupců ministerstev obchodu, spravedlnosti i financí, Generálního finančního ředitelství a Českého statistického úřadu.

Firma si bude moct vybrat, zda zveřejnění prostřednictvím finančního úřadu využije, anebo jestli účetní závěrku pošle rejstříkovému soudu přímo. „Koncept je založený na fakultativním a dobrovolném využití portálu Finanční správy ČR pro podávání účetní závěrek rejstříkovému soudu,“ potvrzuje Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Předpokládá, že podání proběhne v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a struktuře, která je přílohou daňového přiznání k dani z příjmů. „Podporujeme variantu, aby podávání účetních závěrek bylo řešeno prostřednictvím projektu MoJe daně, a to nejlépe již v první fázi realizace tohoto pojektu,“ dodává Trefancová.

Pod názvem MoJe daně (má jít o zkratku slov Moderní a Jednoduché) chystá ministerstvo financí vznik „online finančního úřadu“. Jeho první verze má začít fungovat ještě do konce letošního roku. Ministryně Alena Schillerová slibuje uživatelsky přívětivý systém podobný internetovému bankovnictví.

Aby mohla novinka fungovat, je kromě technologií potřeba vyřešit i právní stránku. Tu obsahuje novela daňového řádu, kterou teď v Poslanecké sněmovně čeká závěrečné třetí čtení. Přijetí novely mimo jiné umožní rozšíření daňové informační schránky (DIS), která už existuje, ale využívá ji jen malá část poplatníků.

K tomu, aby podnikatelé mohli prostřednictvím online finančního úřadu posílat i účetní závěrku pro sbírku listin, však bude ještě potřeba změnit další předpisy.