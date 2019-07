BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Před pěti lety přišel start-up BudgetBakers s aplikací Wallet pro správu osobních financí. Umožňuje zapisování příjmů a výdajů, správu dluhů, záruk či nákupních seznamů. Stáhly si ji už tři miliony uživatelů po celém světě, reálně ji využívá v každodenním životě tři sta tisíc lidí.

Loni se BudgetBakers díky aplikaci Wallet poprvé dostali do takzvaných černých čísel, tedy do ziskového hospodaření. Počet uživatelů prémiové verze, která je placená, se už počítá v řádu desítek tisíc lidí. A letos firma získala licenci od České národní banky, což jí pomůže k dalšímu rozvoji díky přímému napojení na data jednotlivých bank.

„Až dosud jsme se soustředili na soukromé uživatele. Zjistili jsme, že mezi nimi máme veliké procento lidí, kteří zároveň podnikají. A těm by se hodila aplikace pro správu podnikových financí,“ vysvětluje Kratochvíl. Novinka s názvem Board má podnikatelům pomáhat v řízení celého byznysu. Její vývoj trval půl roku.

Aplikace má fungovat na stejném principu jako Wallet. Bude zaznamenávat, popisovat a analyzovat toky peněz. Cash flow půjde synchronizovat s bankovními účty. „Je upravena pro prostředí malých podnikatelů. Aby jim umožnila vidět jejich byznys tak, jak potřebují. Například z hlediska jednotlivých týmů, provozů či prodejních kanálů. Na rozdíl od účetnictví to je manažerská aplikace,“ zdůrazňuje Kratochvíl. Board prý dokáže zhodnotit třeba i to, jestli podnik neplýtvá energiemi.

Pro další rozvoj ale BudgetBakers potřebuje další investory. „Chceme teď rychleji růst. Půjde o investici v řádu několika milionů eur,“ naznačuje plány Kratochvíl. „Aplikaci v létě pustíme na trh a s prvními zákazníky ji budeme vylepšovat. V příštím roce ji pak rozšíříme k co největšímu počtu uživatelů po celém světě. A k tomu budeme potřebovat další investice,“ upřesňuje.

Původní zakladatelé teď ve firmě drží čtyřicet procent. Zbytek ovládají investoři, kteří výměnou za kapitálovou injekci naskočili do byznysu už dřív. Zatím naposled to byla letos na jaře skupina Rockaway, jejíž peníze umožnily právě vývoj nové aplikace Board. O tom, jaký podíl nabídnou BudgetBakers dalším investorům, je zatím podle Kratochvíla předčasné spekulovat.

Kromě toho, že aplikace pomůže podnikateli rozkrýt, co se v jeho podniku děje z hlediska výnosů, ziskovosti nebo zadlužení, mohla by časem přidat i nabídku financování. „Pokud třeba aplikace vyhodnotí, že byznys by mohl v nějakém časovém horizontu potřebovat kapitál, a uživatel to odsouhlasí, dokážeme najít globální nebo i lokální partnery, přes které mu můžeme pomoct zajistit financování,“ říká Kratochvíl. Nepůjde podle něj o žádnou reklamu, ale jednu ze služeb, kterou klient dostane, jestliže o to projeví zájem.

Kratochvíl garantuje stoprocentní soukromí a ujišťuje, že data uživatelů nikdo neuvidí. „Data z Walletu jsou zpracovávána anonymně a my interní statistiky můžeme využívat pro úpravu funkcí a další rozvoj aplikace,“ tvrdí. Nejvíce klientů pochází z Ameriky, Ruska a Indonésie. Firma ale má uživatele třeba i z Pobřeží slonoviny nebo dalších exotických států. V Česku si aplikaci Wallet stáhlo asi 150 tisíc lidí, z toho aktivně ji aktivně kolem deseti tisíc.

Start-up BudgetBakers funguje od roku 2014. V jeho čele stojí vedle Michala Kratochvíla vývojář Jan Muller. Firma uvádí, že už dokáže zprostředkovat propojení aplikace Wallet na deset tisíc bank po celém světě.

V Česku je zapojena zatím třetina tuzemských bank. Kratochvíl předpokládá, že během letošního roku už bude Wallet pokrývat všechny banky. Poskytnutí tohoto napojení licencovaným subjektům jim totiž nejpozději od letošního podzimu nařizuje bankám unijní směrnice označovaná PSD2. Po souhlasu klienta tak informace o bankovních transakcích získá Wallet automaticky přímo od banky – ne pouze zapojením pomocných aplikací, jak to fungovalo ještě před udělením potřebné licence od ČNB.

BudgetBakers je druhá nebankovní společnost, která takovou licenci v Česku získala. Jako první uspěl start-up Spendee, jehož aplikace láká také na snadnější správu osobních a rodinných financí. O licenci k přímému propojení s bankami se ještě snaží brněnská fintechová společnost Roger, zaměřující se na takzvaný faktoring pro menší a střední firmy (správu a proplácení pohledávek, provozní financování, ověřování partnerů a podobně).