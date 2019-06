Rozšíření EET neuteče skoro nikdo, rozhodli poslanci. DPH klesne

Do elektronické evidence tržeb (EET) se v příštím roce zapojí skoro všichni zbývající podnikatelé, kteří přijímají hotovost. Vládní návrh z dílny ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) dnes schválili poslanci skoro v původní podobě.

Opozice neuspěla s většinou návrhů, které měly zapojení zbývajících podnikatelů zrušit nebo aspoň zmírnit. Jedinou výraznější změnou oproti původnímu plánu je zvýšení limitu, od něhož půjde dlouhodobě evidovat tržby bez připojení k internetu. Výjimku dostanou také podnikatelé v sociálních službách.

Potřebnou většinu zajistily vládě hlasy ANO, ČSSD a komunistů. „Elektronická evidence tržeb se stala součástí české ekonomiky a nikdo už ji nezruší. Bylo by chybou, aby reforma, jejímž hlavním cílem je narovnání podnikatelského prostředí, zůstala v polovině cesty. Více než dvě třetiny občanů vnímají EET dlouhodobě jako pozitivní opatření,“ říká Schillerová.

ODS slibuje, že EET zruší, pokud se dostane do vlády. Proti rozšíření byli také Piráti, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD. „Výběr daní se nezlepší, protože vlastnictví EET pokladny a vydání účtenky jsou dvě nesouvisející věci,“ upozorňuje pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Třetí a čtvrtá vlna se slijí v jednu

Novelu teď projednají senátoři. Čeká se, že ji s výhradami vrátí poslancům. Nejdůležitější část začne pak být účinná po půl roce od zveřejnění ve Sbírce zákonů – to znamená nejdřív na začátku příštího roku.

Původně plánovaná třetí a čtvrtá vlna EET se nakonec slijí v jednu. Povinná bude prakticky pro všechny zbývající podnikatele, kteří přijímají hotovost.

Půjde o řemeslníky (třeba instalatéry, elektrikáře, obkladače nebo malíře), různé opraváře a servisy, svobodná povolání (lékaře, právníky, účetní, veterináře a další), taxikáře, ostatní provozovatele služeb (kadeřnictví, kosmetika...), zbývající prodejce občerstvení (prodávající jídlo a pití „do ruky“ jako párek v rohlíku, zmrzlinu do kornoutu a podobně), ale i některé výrobce (oděvy, papír, zpracování dřeva...), stejně jako podnikatele v zemědělství nebo dopravě (kromě prodeje jízdenek pro pravidelnou hromadnou dopravu).

Výjimku dostal předvánoční prodej sladkovodních ryb, tedy hlavně kaprů. S jejich zapojením nepočítal ani předchozí harmonogram, novela to teď potvrdí přímo v zákoně.

Zapojit se nemusí ani provozovatelé sociálních služeb. Většina domovů důchodců, pečovatelských domů a podobných služeb ale spadá pod státní, příspěvkové či neziskové organizace, případně nepřijímá hotovost, takže se na ně EET stejně nevztahuje na základě obecných výjimek. Výslovná výjimka pro sociální služby, kterou dnes schválili poslanci, se tak podle ministerstva financí dotkne přibližně jenom 200 podnikatelů.

Opozice neuspěla se snahou vyjmout z EET další obory, třeba prodej na farmářských trzích, na hudebních festivalech nebo jiných krátkodobých akcích.

EET nebude povinná ani pro nevidomé podnikatele – i s jejich vynětím počítal už původní plán, teď ho ale musí znova potvrdit zákon.

A dál platí, že do EET se nemusí zapojit ti, kdo přijímají peníze jenom bezhotovostním převodem na účet nebo platebními kartami.

EET se (už podle původně schváleného zákona) nevztahuje třeba ani na tržby státu, samospráv, příspěvkových organizací, bank, pojišťoven, investičních společností, držitele poštovní licence, penzijních společností, obchodníků s cennými papíry nebo podnikatelů v energetice. Výjimku z dřívějška mají také platby za jízdné při pravidelné hromadné přepravě osob, příjmy získané prostřednictvím prodejního automatu nebo třeba příjmy z provozování veřejných toalet.

Zvláštní režim jako zjednodušení?

Drobní podnikatelé nicméně dostanou aspoň mírnou úlevu. Využít ji budou moct všichni, kdo nejsou plátci DPH, mají maximálně dva zaměstnance a jejich tržby podléhající evidenci (příjmy v hotovosti) nepřesahují 600 tisíc korun za posledních dvanáct měsíců. Schillerová původně navrhovala hranici 200 tisíc korun, rozhodla se ale podpořit poslanecký návrh na zvýšení limitu.

Zmínění podnikatelé by mohli od příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Potřebovali by k tomu speciální blok účtenek od ministerstva, data z nich by pak státu odesílali na formuláři jednou za čtvrt roku. Půjde o „zvláštní režim EET“ jako třetí variantu k dosavadnímu běžnému (kód FIK) a zjednodušenému režimu (kód PKP, kdy se data z off-line terminálu odešlou se zpožděním nejpozději do pěti dnů).

Otázkou je, jestli to lze vůbec nazvat úlevou. Třeba šéf Podnikatelských odborů Radomil Bábek říká, že tahle varianta přinese ještě víc papírování a zdržování, takže živnostníci nakonec rádi přejdou na běžnou formu EET – což je nejspíš cílem ministerstva. Nebo s podnikáním radši skončí.

Rozjezd stopnul Ústavní soud

EET odstartovala v prosinci 2016 první vlnou, do níž se povinně zapojily stravovací a ubytovací služby – hlavně restaurace, hospody, kavárny, hotely, penziony nebo kempy. Podle ministerstva právě tady unikalo státu nejvíc příjmů kvůli krácení tržeb.

Výjimku dostali stánkaři, kteří prodávají občerstvení „do ruky“ (tedy nenabízejí jídla a nápoje k okamžité konzumaci na místě, a nemají proto stolky, židle či další zázemí). Ti se měli zapojit ve třetí vlně. Ve druhé vlně se od března 2017 přidali všichni obchodníci.

Třetí vlna pak měla odstartovat v březnu 2018 a čtvrtá v červnu 2018 – jenže jejich start zdrželo rozhodnutí Ústavního soudu, na který se obrátila skupina opozičních poslanců ODS a TOP 09. Uspěli jenom částečně.

Ústavní soud v prosinci 2017 zrušil povinnost EET pro platby kartou, což potěšilo hlavně e-shopy (které se předtím musely do systému nelogicky zapojit, protože Andrej Babiš ještě „netušil, kolik druhů podnikání u nás máme“ a výjimku pro online prodej původně odmítal). Zrušil také povinnost tisknout na účtenku DIČ, protože u fyzických osob obsahuje rodné číslo.

Celý zákon však ústavní soudci nezrušili. EET podle nich sleduje legitimní cíl: účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí. Nelíbilo se jim ale, že obory, na které se EET má nebo nemá vztahovat, upřesňuje jenom vládní nařízení – něco tak důležitého by mělo být přímo v zákoně. Soudci také chtěli, aby vláda o dalším pokračování EET – a konkrétních oborech – rozhodla až „po důkladném zvážení dopadů na různé skupiny podnikatelů“. Rčení, že při kácení lesa létají třísky, nemá v právním státě místo, uvedli soudci.

Ministerstvo tedy všechno důkladně zvážilo – a v červnu 2018 vláda schválila prakticky stejný návrh. Od původního plánu se lišil zmíněnou úlevou pro drobné podnikatele (zvláštní režim) a „kompenzací“ ve formě snížení daně z přidané hodnoty.

Neblokujte snížení DPH

Současně se startem zbývající vlny EET se přesunou některé obory z patnáctiprocentní do desetiprocentní sazby DPH. Jde hlavně o úklidové práce nebo mytí oken v domácnostech, kadeřnické a holičské služby, drobné opravy oděvů, obuvi a jízdních kol nebo domácí pečovatelské služby (o děti a staré, nemocné či zdravotně postižené lidi). Klesnout má i DPH na vodné a stočné. Původně byl ve hře i prodej řezaných květin.

Poslanci schválili také snížení sazby DPH u e-knih a audioknih na 10 procent, sjednotí se tak s klasickými knihami. Návrh Věry Kovářové (STAN) podpořila i vládní koalice.

Nejlepší zvýšení daní je takové, kterého si lidé ani nevšimnou. Ministryni financí se teď docela hodí, že její předchůdci nemysleli na systémové řešení do budoucna. Daň z příjmů potichu roste. Proč to Schillerová nechce zastavit?

Veřejnost a podnikatele si chce ministerstvo získat i dalším snížením DPH na stravovací služby – z 21 na 15 % klesla už při startu první vlny EET, teď půjde ještě níž. „Bilance prvního roku s evidencí tržeb v pohostinství v kombinaci se snížením daně na stravovací služby nám ukázala, že i přes nižší DPH se výběr daní zvýšil,“ říká Schillerová.

A tentokrát se s tím mají svézt nejenom nealkoholické nápoje, ale i točené pivo. Přitom zrovna ministr zdravotnictví za ANO nedávno poslance varoval, jak je alkohol škodlivý; a odkázala se na něj i Schillerová, když odmítala podobný návrh podporující malé pivovary – akorát prosazovaný opozicí.

Neschválíte rozšíření EET, nesnížíme ani DPH – mohla díky tomu říkat vláda a svádět zdržování na opozici. Jak ale připomíná pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík, snížit daň na vodné a stočné mohla vláda už před pár měsíci, jenže senátní návrh tehdy nepodpořila.

Schillerová se loni snažila zavděčit i opoziční ODS. Když si přečetla knihu Na volné noze a poznala těžký život živnostníků, podpořila opoziční návrh na vyšší limit pro výdajové paušály OSVČ.

Autor ilustrační fotky v úvodu článku: Rychlá pokladna – One Pub

První verzi článku jsme vydali 13. května 2019.