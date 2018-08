Očima expertů: Podporu rodinným firmám?

Rodina je základ státu. A rodinná firma – základ národního hospodářství? Jak se v Česku rodinným firmám daří a měly by být případně jako specifický typ společnosti definované zákonem, jak je to v některých jiných evropských zemích? Zaslouží si mezi ostatními firmami zvláštní zacházení a podporu?





Rodinným firmám se dnes v Česku daří. Dvěma třetinám z nich vzrostl v posledním roce obrat. Některé posilují i v zahraničí. A majitelé rodinného byznysu jsou obecně optimističtí při výhledu do budoucna. Tvrdí to letošní studie Evropský barometr rodinných firem poradenské společnosti KPMG a asociace European Family Businesses.

Co rodinné firmy tíží: byrokratická zátěž, nedostatek lidí na trhu práce a především řešení otázky nástupnictví. S prvními dvěma těžkostmi se musejí ostatně popasovat všechny firmy, mezigenerační výměna v čele rodinné společnosti je specifická záležitost. Ne vždycky jsou děti připraveny nebo ochotny převzít podnik po rodičích. Otázku „předání žezla“ přitom zrovna teď podle průzkumů řeší až třetina rodinných podniků. Velká část z nich tuto etapu „nepřežije“.

Potřebují zákon?

V posledních třech letech se na podnikatelských konferencích stále častěji debatuje, jestli by rodinné firmy měly být vymezeny zákonem, jako to je v některých evropských zemích. Slibovalo to ostatně hned několik ministrů pro místní rozvoj. A na zahájení letošní konference Rok rodinného podnikání se v tomto smyslu vyjádřil i premiér Andrej Babiš. „Garantem legislativní změny bude poslanec ANO Jiří Bláha, který je zároveň majitelem úspěšného rodinného podniku. Zákon chceme ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj předložit co nejdříve. Myslím si, že jsme po revoluci rodinným firmám nevěnovali patřičnou pozornost a měli bychom to napravit,“ řekl předseda vlády. Odpůrcům návrhu se ale nelíbí, že by prý měly mít rodinné firmy kromě zákonné definice taky výhody proti ostatním podnikatelům. Prázdniny už každopádně poslancům skončily, tak uvidíme, jak se budou činit.

Jak si dnes české rodinné firmy vedou? Ptáme se ekonomů, analytiků i podnikatelů. Měla by se podle nich definice rodinného podnikání objevit legislativě? A zaslouží si rodinné firmy speciální podporu od státu?

Miloš Škrdlík

místopředseda Asociace českého tradičního obchodu

V současné době nastává v rodinných firmách takzvaný generační zlom. Otcové zakladatelé odcházejí – stárnutí, únava, zdravotní problémy, … – a chtěli by firmu předat rodinným nástupcům. Ne vždycky se to podaří, často jde mladší generace jiným směrem. Aby mladší rodinní nástupci převzali firmu a pokračovali, není zdaleka automatické. Kde se to podaří, je to velký úspěch.

Definice rodinného podnikání by se určitě měla v legislativě objevit a na jejím základě by se měla zefektivnit podpora ze strany státu. Rodinné firmy jsou naše stříbro a stát by zde měl účinněji pomáhat.

Martin Hrdlík

ředitel advokátní kanceláře KPMG Legal

Zákonná definice rodinného podnikání sama o sobě nic podstatného neznamená. Iniciátoři tohoto legislativního zakotvení argumentují, že tak bude lépe možné měřit reálnou výkonnost rodinného podnikání a zjistit, jaké další formy podpory si zaslouží. Pokud tedy důsledkem bude také podpora rodinného podnikání, dostáváme se do zcela jiné roviny. Jednak vyvstává otázka, z jakého důvodu by rodinné firmy měly být zvýhodňovány před obchodními korporacemi „nerodinného“ typu. Za druhé pochopitelně existuje riziko, že může dojít k účelovému vytváření takových struktur kvůli získání podpory či zvýhodnění, ať už v jakékoli podobě.

Máme za to, že segment rodinných firem není třeba jakkoli legislativně vydělovat ani z důvodu snadnějšího předávání rodinných firem. Stávající legislativní možnosti jsou podle našeho názoru v tomto směru plně postačující. Iniciativu bychom raději viděli v celkové podpoře malého a středního podnikání.

Luboš Janoušek

ředitel firemního bankovnictví Equa bank

Podpoře rodinného podnikání se Equa bank věnuje už sedm let ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, a to prostřednictvím soutěže Equa bank rodinná firma roku. Z našeho pohledu tvoří rodinné firmy základ ekonomiky a významnou měrou se podílejí na HDP Česka. Těší se také vysoké důvěře jak u široké veřejnosti, tak mezi firmami. Proto jsme uvítali aktivity AMSP ČR a stali se i partnerem projektu Rok rodinného podnikání, jehož cílem je mimo jiné ukotvit definici rodinné firmy v české legislativě.

Rodinné firmy mají určité odlišnosti od ostatních obchodních společností, jedná se především o to, že je v nich kladen vyšší důraz na zodpovědnost, čestnost, není upřednostňován okamžitý zisk ale dlouhodobá správa aktiv, a proto jsou rodinné firmy odolnější vůči krizi. Z tohoto vychází i naše podpora legislativního ukotvení rodinného podnikání. Následovat mohou další kroky podpory – ať už snížení administrativní zátěže nebo zjednodušení daňové agendy. Ukotvení definice rodinného podnikání do legislativy může také přinést firmám výhody například v oblasti financování jejich rozvoje.

V současné době rodinné firmy zažívají velkou vlnu generační výměny a většina firem není na tento úkol dostatečně připravena, kvalitní předání firmy nástupníkům vidíme jako jednu z výzev, které aktuálně stojí před většinou rodinných firem.

Karel Havlíček

předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Rodinné firmy jsou základem zdravé ekonomiky. Je prokázané, že v době krize jsou odolnější, jsou nositelem původních výrobků, udržují vztah k regionu a jsou základem obslužnosti venkova. Svoje okolí podporují nezištně a přirozeně, nikoliv proto, aby si to pak napsaly do výročních zpráv. Jsou klíčovým zaměstnavatelem, udržují hodnoty a v podnikání se chovají odpovědně, neboť spravují často majetky několika generací. Proto je třeba motivovat mladé lidi, aby přebírali od svých rodičů podniky a aby se mladé rodiny nebály začít drobné podnikání. To je důvodem, proč mobilizujeme jejich podporu, proč jsme rozjeli celonárodní aktivitu Rok rodinného podnikání 2018, proč denně vysvětlujeme v regionech význam rodiny v malém byznysu a proč chceme po vzoru nejvyspělejších zemí dostat pojem rodinné firmy a rodinné živnosti do právního řádu. Vytvoříme tím rámec pro jejich případnou podporu, posílíme možnost jejich zviditelnění a budeme moci vyhodnocovat jejich skutečnou výkonnost a vliv na ekonomiku.

Tomáš Pajonk

předseda Svobodných

V rodinné firmě jsem sice vyrostl, ale nakonec jsem stejně založil vlastní. Uvidím, jestli ji předám, možností komu jsem vygeneroval hned několik.

Rodinným firmám v Česku se daří podle toho, jak umí poskytovat zajímavý produkt. Obecně u nás moc nefunguje kapitálový trh, od pracujících „si vezme“ půlku mzdy vláda a tak těžko vznikne zásadní poptávka po spoření a investování. Rodinná firma má v tomto prostředí přirozený bonus. Nevýhodu oproti korporátům má naopak ve velikosti a zázemí.

Doufám, že zákon žádnou podporu rodinným firmám definovat nebude – zákony mají být maximálně jednoduché a neřešit nesmysly. Nepotřebujeme žádnou adresnou podporu nějakého typu podnikání. Co potřebujeme od státu je lehkost, jistota a právo. Než dotační podporu bych raději viděl možnost třeba fixní daně nebo při příslušném označení (stánkový, domovní prodej, ubytování) jednodušší stavební či hygienické normy. Místo aby firmy v potravinářství mohly současně kontrolovat tři instituce jako drábové a trestaly každý nesmyslný prohřešek, tak raději instituce à la Michelin, která dává punc kvality.

Libor Musil

předseda představenstva společnosti LIKO-S, vítěz soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2014

V rodinných firmách dochází ke generační výměně vlastníků a ke slovu přichází nová generace českých podnikatelů – potomci zakladatelů. Většinou vyrůstali v „podnikatelském inkubátoru“ vedle svých pracovitých rodičů. Ne všichni jsou ale dostatečně připraveni. Proti zahraniční konkurenci neměli často možnost studovat na prestižních školách a také se, stejně jako jejich rodiče, teprve učí, co to znamená řídit firmu a rodinu dohromady.

Téměř 30 let stoupá ekonomický a lokální vliv rodinných firem u nás. Jsou bezpochyby stabilizačním faktorem regionů a celé země. K tomu, abychom tento trend mohli sledovat, je třeba určit, kdo spadá pod definici české rodinné firmy. A potom podle ukazatelů začít zvažovat možnou podporu této skupině podnikatelů, kteří v minulosti stáli na okraji zájmu.

Nová generace je plná elánu a měla by dostat podporu na inovace, vědu a vývoj, stejně jako na vzdělávání. Rodinné firmy při rozvoji pracují většinou se svým kapitálem, tím vytváří ekonomickou stabilitu. Neohrožují bankovní sektor v době krize a úroky z vlastního kapitálu by jim měly být také dotovány. Na dnešním trhu bez pracovní síly jim pracovníky odebírají zahraniční korporace. Ty mají ekonomickou výhodu v tom, že z našich daní pobírají investiční pobídky.