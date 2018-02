Očima expertů: Jak zkrotit Airbnb a ceny nájmů?

Devadesátá léta. Na domech kolem silnic, po kterých do Česka přijíždějí valutoví cizinci, se objevují první tabule s nápisem Zimmer Frei. Trh si řekl, co chce, a nabídek k ubytování v soukromí rychle přibývá. Ovšem kdo nemá dům ve strategické poloze u hlavního tahu, může si o takové formě přivýdělku nechat jen zdát.

Střih do současnosti. Dneska všichni žijeme vedle dálnice. Vedle informační dálnice, kde může svou zimmer frei inzerovat úplně každý. Přes internetovou platformu Airbnb, která zprostředkovává kontakt mezi těmi, kdo hledají krátkodobé ubytování, a těmi, kteří ho ve svém domě nebo bytě můžou nabídnout, se podle odhadů loni v Česku ubytovalo víc než milion cizinců. O rok dřív to bylo 710 tisíc cestovatelů.

Průměrný příjem tuzemských poskytovatelů krátkodobého ubytování přes Airbnb překračuje padesát tisíc korun ročně. Valná část jejich výdělků zřejmě zůstává nezdaněna.

Odborníci navíc upozorňují, že s rozmachem Airbnb dochází v centrech velkých měst, v případě Česka především v Praze a Brně ke šponování cen nemovitostí a nájmů. To může znamenat další exodus stálých obyvatel ze středu velkých měst a jejich proměnu v panoptikum výhradně pro turisty.

Stále častěji se proto mluví o tom, že je potřeba ubytovací služby tohoto typu nějakým způsobem podchytit a regulovat. Možné postupy představila loni studie Úřadu vlády s názvem Analýza sdílené ekonomiky a digitálních platforem.

Nejnověji přišli s návrhem regulace Airbnb Piráti. Podle nich musí Airbnb státu posílat přehledy o tom, kdo a jak jejím prostřednictvím pronajímá bydlení. Z ubytovatelů chtějí vyčlenit ty, kteří si krátkodobým pronájmem jen přivydělávají. Hranice mezi přivýdělkem a byznysem by měl být roční příjem 30 tisíc korun.

Ptáme se politiků, pražských zastupitelů, kteří mají s Airbnb své praktické zkušenosti, ekonomů a odborníků na realitní trh. Co říkáte pirátskému návrhu. Máte jiný nápad, co s Airbnb?

Daniel Kotula

realitní makléř, RE/MAX, obyvatel Prahy 1

Nesouhlasím s pronajímáním turistům v objektech, které jsou určeny pro dlouhodobé bydlení. Není to vzájemně kompatibilní. Krátkodobé pronajímání bývá spojené s narušením soukromí stálých obyvatel, někteří turisté nedokážou udržovat v domě pořádek a noční klid, dochází ke konfliktům a znepříjemnění dlouhodobého bydlení.

Krátkodobé ubytování snižuje nabídku dlouhodobých pronájmů a prudce rostoucí ceny nájmů vedou k vylidňování některých lokalit. Při správném zdanění by se přitom krátkodobé pronajímání vyplatilo jen v lukrativním centru měst a u kvalitních nemovitostí s dobrými referencemi, jinde by příjmy byly srovnatelné s dlouhodobým pronájmem. Zatím většina ubytovatelů své příjmy správně nedanila. Daňová správa ale nedávno vydala stanovisko, ve kterém krátkodobé pronajímání identifikovala jako výdělečnou činnost. To samo o sobě postačuje, aby se narovnaly daňové podmínky. Povinné poskytování údajů o ubytovatelích službou Airbnb by ovšem kontrolu úřadům určitě zjednodušilo.

Klára Dostálová

ministryně pro místní rozvoj

Dlouhodobě tvrdím, že každý ubytovatel musí plnit své povinnosti. Není přípustné, aby jeden subjekt, který poskytuje nějakou službu, měl jiné náklady než druhý subjekt, který poskytuje stejnou službu. I současné předpisy ale jasně vymezují rozdíl mezi nájmem a podnikáním. Stanovování dalšího kritéria by proto moc užitku nepřineslo. Navrhované opatření navíc může být i diskriminační, neboť se vztahuje jen na vybranou skupinu podnikatelů. Cesta je podle mě důsledné vymáhání dodržování stanovených povinností.

Pro účinnou kontrolu dodržování povinností je ale nutné, aby kontrolní orgány měly informace od všech platforem (nejen Airbnb) o osobách, které poskytují ubytování, a o nemovitostech, které jsou k tomu využívány.

Podporuji a prosazuji také nahrazení dosavadních dvou místních poplatků jediným „turistickým poplatkem“, který se musí vztahovat i na ubytování v soukromí. Plátcem poplatku pak mají být turisté, kteří pobývají v obci. Za ně je potom odvádějí poskytovatelé ubytování (hotely, platformy sdíleného ubytování a podobně).

Janek Rubeš

reportér, Honest Guide

Určitě souhlasím, že je do toho potřeba zasáhnout. Idea, že městské poplatky odvádí přímo Airbnb (jedná se o pár korun na den „za hlavu“), mi přijde naprosto logická. Ohledně daní a hranice přivýdělek/podnikání nemám dostatek informací a zkušeností, abych to mohl komentovat.

Snad se budou stejně tak Piráti věnovat i společnosti Uber, kterou využívá nepoměrně víc občanů naší země.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom společnosti Cyrrus

Už před rozmachem Airbnb existoval formulář běžně přikládaný k daňovému přiznání – Výpočet dílčího základu daně z příjmu z nájmu. Kdo pronajímal nemovitost, měl povinnost odvést příslušnou daň. Airbnb umožňuje levnější a efektivnější propojení nabídky s poptávkou – pronajímatelů a nájemců. A najednou je z věci problém. Pro stát a pro ty, které láce a efektivita Airbnb konkurenčně ohrožuje. Takže se vymýšlejí způsoby, jak nevyhnutelný projev technologického pokroku a lidské invence ještě trochu pozdržet a udržet ve hře už překonané hráče. Kteří ovšem mají dávno vyšlapané cestičky na ta správná místa. Takže na jedné loňské konferenci, která se týkala právě Airbnb, jsem se od zástupců pražského magistrátu dozvěděl dokonce třeba i to, že Airbnb podněcuje terorismus, protože teroristé si díky platformě přece snáze zajistí konspirační byt. To dá rozum, ne? Ne.

Jan Čižinský

pražský zastupitel a starosta Prahy 7

Česká legislativa postrádá nástroje ke zmírnění negativních vlivů sdílené ekonomiky. Krátkodobé pronajímání bytů působí nejen sousedské potíže, ale také omezuje nabídku nájemního bydlení. Airbnb je jedním z fenoménů, které minimálně v Praze vedou ke zvyšování cen nájmů i cen bytů. Z nájemního trhu v Praze takhle zmizelo kolem dvanácti tisíc bytů, což je poměrně vysoké číslo. Proto má smysl srovnat zákonem podmínky s jinými formami komerčního ubytování a také je třeba dát městům možnost v případě potřeby zasáhnout proti rostoucím nájmům a krátkodobá ubytování regulovat. Současně je však nutné proti růstu nájmů nasadit další opatření. Je třeba zkrátit délku stavebních řízení, investovat do rychlosti stavebních úřadů, kompetentně v Praze otevřít stavební uzávěry a cílevědomě připravovat infrastrukturu pro nové rozvojové plochy. Klíčem k bytové výstavbě je pak stabilita stavebních předpisů a dobrý územní plán.

Petr Dolínek

pražský zastupitel, náměstek primátorky

Regulace krátkodobých pronájmů je nezbytná. Cílem nesmí být zničit sdílenou ekonomiku, ale nastavit jasná pravidla. Především je nutné zaměřit se na jedince či subjekty, které pronajímají víc bytů najednou. To je evidentní podnikán a to musí být řádně zdaněno.

Musíme zároveň nastavit předpisy tak, aby si třeba společenství vlastníků jednotek mohlo odhlasovat, že v jejich domě Airbnb provozováno být nesmí. Stav, kdy jeden člověk podniká ve svém bytě, ale dalším dvaceti spolumajitelům tím výrazně komplikuje život, považuji za neúnosný. Hranici 30 tisíc korun ročně ale považuji za příliš nízkou. Jedná se o 2,5 tisíce měsíčně, což je určitě mnohem víc přivýdělek než reálné podnikání.

David Bartoš

realitní specialista Quantum reality

Airbnb a obdobné platformy ovlivňují ceny nájemného, potažmo prodejních cen nemovitostí, a to zejména v centrech velkých měst. Limit 30 tisíc korun ročního příjmu, po jehož dosažení by se pronajímatel musel stát podnikatelem, je podle mě příliš nízký.

Pokud mají Piráti na mysli opravdu „příjem“, a ne „zisk“, rád bych upozornil, že pouze poplatky související s provozem bytu se pohybují okolo 50 až 60 tisíc korun ročně. Myslím tedy, že řekněme hranice 100 tisíc korun by trh dostatečně regulovala, aniž by lidé, pro které není Airbnb opravdové podnikání byli nuceni k byrokracii přicházející s podnikáním.

Návrh, aby poplatky za ubytování v daném místě hradily společnosti, které se zabývají zprostředkováním krátkodobého ubytování, lze akceptovat. Daň z příjmu by si pak měl hradit každý sám, a to bez ohledu na to, zda se stane podnikatelem či nikoli.

Matěj Stropnický

pražský zastupitel

Předně je třeba říct, že Airbnb není žádný start-up, ale nadnárodní firma v hodnotě přes deset miliard dolarů. Tím pádem, jako každé jiné podnikání, pravidla potřebuje – a dnes zkrátka neexistují. Protože mnoho pronajímatelů formou Airbnb své příjmy nedaní, je výhodnější pronajímat byt dočasně cizincům, než trvale českým občanům. Airbnb tedy žene ceny bytů nahoru.

Něco jiného je mít možnost pronajmout svůj byt dvakrát v roce na týden, například během letní a zimní dovolené, a něco jiného mít byt na pronajímání formou Airbnb trvale a sám bydlet úplně jinde. To první je přivýdělek formou sdílení a podle mne žádnou formu regulace nevyžaduje. To druhé je normální podnikání – a jako takové má být zdaněno. Aby mohl stát toto podnikání normálně zdanit jako každou jinou výdělečnou činnost, je třeba mít přístup k evidenci pronajímatelů. A právě tomu se společnost Airbnb ve světě nejvíc brání a u nás to nebude jiné. Shrnuto, existují samozřejmě i jiné možnosti pravidel, ale výchozí návrh Pirátů považuji za zcela správný a nutný.