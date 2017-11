Jak založit živnost. Krok za krokem

Jak zrušit nebo pozastavit živnost

V podnikání to nešlape, jak jste si představovali. Potřebujete pauzu. Chcete změnit obor. Vrátit se do zaměstnání. Nebo se odebrat do penze. Nebo máte vyděláno. Důvodů pro ukončení živnosti je nespočet. Jak na to? A je rozdíl, jestli živnost rušíte, nebo jen pozastavujete? Jak obtížné je obnovení? Poradíme.