Zdravotní pojištění 2018: kolik budou platit podnikatelé

Alespoň minimální zálohu na zdravotní pojištění musí platit každý, kdo podniká v rámci hlavní činnosti. Minimální zálohu odvádíte povinně i v případě, že jste měli v minulém roce v podnikání ztrátu, nebo když s podnikáním teprve začínáte. Výjimku mají jen lidé podnikající v rámci vedlejší činnosti, detailněji se k nim dostaneme v závěru článku.

Nová výše minimálních záloh na zdravotní pojištění platí od ledna 2018, na rozdíl od sociálního pojištění se nečeká na podání přehledu o příjmech a výdajích. Záloha na zdravotní pojištění se hradí zpětně, za leden je splatná do osmého února, takže od února musíte zdravotní pojišťovně posílat novou částku – pokud tedy stejně jako velká část živnostníků platíte minimální zálohy na zdravotní pojištění. Jestli už teď platíte víc, než bude dělat nová výše minimální zálohy (2024 korun), do podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 se pro vás nic nemění, novou výši zálohy budete platit až po jeho odevzdání. Přehled se zdravotní pojišťovně odevzdává vždy nejpozději měsíc po podání daňového přiznání za předešlý rok, většinou tedy do konce dubna:

Jak se počítají zálohy

Zálohy na zdravotní pojištění se živnostníkům a podnikatelům počítají ze zisku v předchozím účetním období, tedy předešlém roce. Vyměřovací základ se rovná polovině zisku, tedy padesáti procentům příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti po odečtení výdajů. Výdaje se v daňovém přiznání uplatňují paušálem nebo daňovou evidencí:

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Ten nemůže být nižší než minimální vyměřovací základ, který se odvozuje z průměrné měsíční mzdy, jak ji pro daný rok stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí. Když se dopočtete k nižší částce, počítáte s minimálním vyměřovacím základem, který v roce 2018 stoupne na 14 989,50 korun měsíčně (letos dělá 14 116 korun měsíčně).

Minimální záloha na zdravotní pojištění – 13,5 procenta z minimálního vyměřovacího základu – tedy v roce 2018 bude 2024 korun (letos 1906 korun).

Když vám ve výpočtu záloh na zdravotní pojištění v přehledu příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu vyjde měsíční vyměřovací základ vyšší než minimum, budete odvádět na zdravotní pojištění 13,5 procenta ze svého vyměřovacího základu.

Jak se počítá... ... minimální záloha Při výpočtu minimálních záloh na zdravotní pojištění se vychází z několika údajů, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to všeobecný vyměřovací základ za rok, který o dva roky předchází roku, pro který zálohu počítáme (pro zálohu platnou v roce 2018 je tedy rozhodující vyměřovací základ roku 2016), a přepočítací koeficient. Vynásobením těchto dvou čísel dojdeme k takzvané průměrné měsíční mzdě v národním hospodářství. Pro rok 2018 je průměrná mzda 29 979 korun (28 250 × 1,0612). Pro srovnání: v roce 2017 to bylo 28 232 korun, v roce 2016 27 006 korun. Minimální záloha na zdravotní pojištění se rovná 13,5 procenta z minimálního vyměřovacího základu, kterým je polovina průměrné mzdy, v roce 2018 tedy z 14 989,50 koruny. Takže minimální záloha pro rok 2018 je 2024 korun.

Vedlejší činnost a zálohy

Člověka, který podniká v rámci vedlejší činnosti, například při zaměstnání, v důchodu, na mateřské, při rodičovském příspěvku nebo při studiu, se netýká minimální vyměřovací základ ani minimální zálohy.

Podnikající penzisté, studenti a lidé pobírající rodičovský příspěvek, platí při vedlejší činnosti zálohy na zdravotní pojištění povinně až od druhého roku podnikání, a to podle skutečných zisků z předchozího roku. Zaměstnanci, kteří v rámci vedlejší činnosti podnikají, nemusejí v podnikání zálohy na zdravotní pojištění platit ani v dalších letech, pojistné doplatí vždycky až po podání přehledu zdravotní pojišťovně, podle svých skutečných zisků.

Ať podnikáte v rámci hlavní nebo vedlejší činnosti, platí, že když zálohy, které jste v daném roce odvedli, neodpovídají vašim reálným ziskům, budete muset zdravotní pojištění po podání přehledu zdravotní pojišťovně doplatit. Případně vám naopak pojišťovna vrátí, co jste zaplatili navíc.